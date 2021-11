WTCR | Doppia Pole Lynk & Co con Ehrlacher-Urrutia ad Adria

Yann Ehrlacher piazza una zampata importantissima nella rincorsa al titolo iridato del FIA WTCR conquistando la Pole Position per Gara 2 di Adria.

In Q3 il Campione in carica della massima serie turismo è stato praticamente perfetto, concludendo il suo giro in 1'49"347, in una giornata da grandi gioie per la Lynk & Co.

Dietro alla 03 TCR del ragazzo di Cyan Racing c'è l'Audi RS 3 LMS di Frédéric Vervisch (Comtoyou Racing), che beffa per appena 5 millesimi la Lynk & Co di Thed Björk (Cyan Performance) e il suo compagno di squadra Gilles Magnus.

La scelta di entrare per ultimo per il suo giro veloce non giova ad Yvan Muller, che commette troppi errori ritrovandosi quinto con l'altra Lynk & Co della Cyan Racing.

Fuori dalla lotta per il primato Néstor Girolami, che comunque è sesto e migliore delle Honda Civic Type R con la vettura costruita dalla JAS Motorsport messa a punto dalla ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Settimo crono per Norbert Michelisz al volante della Hyundai Elantra N della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, con dietro l'Audi di Tom Coronel (Comtoyou Team DHL).

Grazie al 10° tempo, Santiago Urrutia scatterà dalla Pole Position della griglia invertita di Gara 1 con la Lynk & Co della Cyan Performance, affiancato dalla Honda di Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), che è nono in Q2.

Mastica amaro Attila Tassi, che si ritrova 11° con la Honda griffata ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Grandissima delusione per Gabriele Tarquini, 12° ma impossibilitato a girare per una uscita di pista dovuta ad un problema accusato dalla sua Hyundai in Q1. Il portacolori della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse sarà quindi relegato in sesta fila, dalla quale proverà a risalire la china per regalare un sorriso ai numerosissimi tifosi giunti per sostenerlo in quella che sarà la sua ultima gara in Italia da pilota della massima serie turismo.

In Q1 il miglior tempo lo aveva ottenuto Ehrlacher in 1'49"569, mentre alle sue spalle, tutti con 0"3 di ritardo, erano giunti Urrutia, Magnus, Björk e Michelisz, ai quali vanno rispettivamente 5,4,3,2 e 1 punto.

Clamorosa eliminazione per Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team), 13° per un soffio; il francese ha protestato per essere stato chiamato alla pesa dai commissari, senza poter montare gomme nuove per un ulteriore tentativo e costretto così alla settima fila dello schieramento affiancato dall'Audi di Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team).

Malissimo tutte e quattro le Cupra Leon Competición della Zengő Motorsport, con Rob Huff 15°, Mikel Azcona 17°, Bence Boldisz 18° e Jordi Gené 21°, mai in palla per giocarsi un piazzamento che gli potesse consentire il passaggio del turno.

Non brilla nemmeno Luca Engstler con la seconda Hyundai dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, che conclude 16°, così come Tiago Monteiro, che non va oltre il 19° crono al volante dell'altra Honda della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport per via di un guasto alla frizione.

Alla seconda uscita stagionale con la Hyundai Elantra N della Target Competition, Nicola Baldan chiude 20°, ma concentrato solamente sul migliorare i propri tempi e trovare confidenza con il mezzo.

Domani Gara 1 è prevista per le ore 10;15 (14 giri) e Gara 2 alle 12;15 (17 giri).

CLASSIFICA Q3

Cla # Pilota Telaio Giri Tempo Gap Distacco km/h Punti 1 68 Yann Ehrlacher Lynk & Co 3 1'49.347 190.128 5 2 22 Frédéric Vervisch Audi 3 1'49.510 0.163 0.163 189.845 4 3 11 Thed Björk Lynk & Co 3 1'49.515 0.168 0.005 189.837 3 4 16 Gilles Magnus Audi 3 1'50.028 0.681 0.513 188.951 2 5 100 Yvan Muller Lynk & Co 2 1'50.656 1.309 0.628 187.879 1

CLASSIFICA Q2

CLASSIFICA Q1