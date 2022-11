WRC | Hyundai: ufficiali Lappi, Sordo, Breen con Neuville

Carica lettore audio

Per Hyundai Motorsport questo è un giorno molto importante, perché volta pagina, lascia alle spalle un 2022 tormentato, piloti di valore, un team principal ad interim e apre un nuovo capitolo.

Il team di Alzenau ha infatti svelato la propria line up piloti per la prossima stagione, che scatterà a metà di gennaio 2023 con il Rallye Monte-Carlo, mentre latita ancora il nome del nuovo team principal. Questo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Motorsport.com, dovrebbe essere Cyril Abiteboul.

Per quanto riguarda la line up piloti, Hyundai ha dovuto sostituire due dei quattro equipaggi che hanno corso nel 2022. La Casa coreana non ha rinnovato il contratto a Oliver Solberg e ha dovuto prendere atto dell'addio anticipato - un anno prima della scadenza naturale del contratto - di Ott Tanak e Martin Jarveoja.

Lo svedese e l'estone sono stati sostituiti da un nuovo arrivo e un cavallo di ritorno. Esapekka Lappi arriva ad Alzenau con la chiara intenzione di avere l'opportunità di correre per tutta la stagione. Sarà infatti lui il titolare di una delle due i20 N Rally1 che correrà tutti e 14 gli eventi in programma per il 2023.

Lappi, navigato da Janne Ferm, è al quarto passaggio di team nel corso degli ultimi 5 anni. Ha corso per Toyota, Citroen Racing, M-Sport, poi ancora per Toyota Racing dopo un anno in cui è rimasto fermo e ora è approdato in Hyundai. Qualora fosse rimasto nel team giapponese sarebbe stato costretto a condividere la terza GR Yaris Rally1 con Sébastien Ogier.

Esapekka Lappi ha detto: "La vita è piena di sorprese! Avere la possibilità di entrare a far parte di Hyundai Motorsport e di guidare un programma WRC a calendario completo era qualcosa che non ci aspettavamo. È davvero un sogno e un'opportunità unica; siamo molto felici di entrare a far parte della famiglia Hyundai Motorsport".

"Il team ha dimostrato durante la stagione 2022 di essere in grado di sviluppare molto la vettura nel corso della stagione e di avere la possibilità di vincere su ogni superficie. Da quello che ho già sentito, il 2023 sembra molto promettente. Sappiamo bene che c'è molto lavoro da fare, ma con Janne mi sto impegnando. Credo che abbiamo molto da dare a tutta la squadra. Voglio ringraziare Hyundai Motorsport per averci dimostrato la sua fiducia; faremo tutto il possibile per avere successo e raggiungere i nostri obiettivi comuni".

Craig Breen, M-Sport Ford World Rally Team Photo by: M-Sport

Sulla terza i20 N Rally1 ci sarà il ritorno dopo appena una stagione di Craig Breen, navigato da James Fulton e non più dal ritirato Paul Nagle. L'irlandese ha lasciato ufficialmente ieri M-Sport dopo una sola stagione, rompendo un contratto biennale che gli avrebbe permesso di correre ben due stagioni intere. Eppure, nonostante la possibilità, il feeling con il team diretto da Richard Millener non è mai sbocciato.

Tornando in Hyundai, invece, Breen condividerà la terza i20 N Rally1 con Dani Sordo e Candido Carrera, i quali sono stati confermati per un'altra stagione. L'irlandese dovrebbe prendere parte a 8 dei 14 eventi previsti, mentre Sordo i restanti 6, ricalcando quanto ha fatto nel corso delle ultime stagioni.

"L'ingresso in Hyundai Motorsport per la stagione WRC 2023 è come un ritorno a casa per me", ha dichiarato Breen. "In passato abbiamo ottenuto insieme alcuni risultati memorabili, tra cui diversi secondi posti, e spero di poter fare un ulteriore passo avanti. Ho seguito con interesse i progressi e lo sviluppo della squadra in questa stagione e posso constatare lo slancio che si è creato. Avere il sostegno di un team di costruttori come Hyundai è speciale e sono sicuro che avremo molti altri motivi per festeggiare la prossima stagione".

Queste invece le parole di Dani Sordo, il quale condividerà la vettura con Breen: "La decisione di firmare nuovamente con Hyundai Motorsport è stata chiara e facile per me; in dieci anni sono diventati una famiglia. Questa è la mia squadra e il mio posto. Mi hanno offerto un'altra stagione in cui potrò condividere la terza vettura con un altro equipaggio, il che si adatta alle mie preferenze personali. Sono motivato a sostenere la squadra e gli altri equipaggi il più possibile".

Nessuna sorpresa invece per ciò che riguarda la punta di diamante del team, Thierry Neuville. Il belga ancora navigato da Martijn Wydaeghe, sarà regolarmente al suo posto avendo un contratto in essere con il team anche per la prossima stagione e sarà l'uomo su cui Hyundai punterà per cercare di portare ad Alzenau il tanto agognato titolo Mondiale Piloti che sino a ora è sistematicamente sfuggito.

"Possiamo guardare alla stagione 2023 con grande entusiasmo e con maggiore motivazione, sapendo di avere un equipaggio forte ed esperto", ha dichiarato Neuville. "Esapekka sarà una grande aggiunta alla nostra squadra e sono sicuro che apporterà una prospettiva importante alle nostre operazioni. È anche bello riavere Craig, che condivide la terza vettura con Dani. È una buona combinazione di volti noti e di aria nuova, che sono sicuro ci darà nuovo slancio nell'affrontare una nuova stagione. L'etica di squadra è un valore davvero importante in Hyundai Motorsport, con tutti i membri dell'azienda che contribuiscono ai nostri obiettivi; con la conferma del nostro equipaggio, siamo ora in buona forma per affrontare un nuovo Mondiale".