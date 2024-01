WRC | Hyundai: l'azzurro torna protagonista sulla livrea 2024

Hyundai Motorsport torna alle origini, a 10 anni fa esatti, quando fece ritorno nel WRC. Questa mattina il team di Alzenau ha presentato la livrea che vestirà le i20 N Rally1 ufficiali a partire dal Rallye Monte-Carlo e poi per tutta la stagione 2024 del Mondiale Rally.

Il team diretto da Cyril Abiteboul ha voluto tornare a una decade or sono, quando la prima versione della i20 WRC fu utilizzata da Thierry Neuville, Dani Sordo, Hayden Paddon, Bryan Bouffier, Chris Atkinson e Juho Hanninen, portando a casa la vittoria al Rally di Germania in una stagione completamente dominata da Volkswagen Motorsport.

La nuova livrea presenta una novità molto facile da individuare, ovvero il ritorno dell'azzurro non solo come base, ma come colore protagonista della nuova veste. E' infatti quella la tonalità che occupa più spazio sulle carrozzerie delle vetture coreane.

Photo by: Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

I colori del team sono rimasti sempre gli stessi, con il rosso-aranciato che dà i tocchi racing alla veste e il blu scuro a delineare meglio l'aspetto sportivo sul muso, sulle fiancate, sul baule e sui paraurti.

Il blu, sulle portiere, va a insinuarsi tra il rosso e l'azzurro, andando a mischiare i colori. Fa la stessa cosa anche sul tettuccio e sul cofano della i20 ma non poteva mancare un prezioso riferimento, quello a Craig Breen con la scritta "ForCraig" accanto al logo Hyundai sul baule.

Sulle fiancate, appena dietro alle portiere, trova spazio il logo di Shell, partner di Hyundai da 10 anni. Ed è proprio questa ricorrenza che viene festeggiata con il numero 10 e la scritta "10 anni di partnership strategica". Negli intake che portano refrigerio al pacchetto elettrico posto poco prima dell'assale posteriore e che svettano appena dietro i finestrini laterali posteriori dove lo scorso anno era apposta la dedica a Breen, trova ora spazio Akrapovic (produttore di terminali di scarico), nuovo sponsor del team annunciato nella giornata di ieri.

Photo by: Hyundai Motorsport Hyundai i20 N Rally1 Hybrid

Sulla scia della livrea dedicata alle vetture di Alzenau, anche le tute dei 5 equipaggi ingaggiati dal team coreano hanno subìto una mutazione significativa rispetto alle passate stagioni. Anche sull'abbigliamento sportivo di Neuville, Tanak, Sordo, Lappi, Mikkelsen e i rispettivi navigatori trova tanto spazio l'azzurro, delimitato dal blu scuro e qualche tocco di rosso per spezzare l'egemonia dei colori freddi.

Le i20 N Rally1 dotate della nuova livrea faranno il loro esordio al Rallye Monte-Carlo fissato dal 25 al 28 gennaio sulle Alpi francesi. Al rally monegasco prenderanno parte Thierry Neuville (vincitore nel 2020) - Martijn Wydaeghe, Ott Tanak - Martin Jarveoja e Andreas Mikkelsen - Torstein Eriksen.

"Quest'anno vogliamo puntare a una maggiore frequenza di vittorie, che speriamo di ottenere con la nostra rinnovata formazione di piloti e con la Hyundai i20 N Rally1 Hybrid migliorata. Inoltre, data la natura della stagione 2024, crediamo di poter lottare per il titolo piloti", ha dichiarato Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai Motorsport.

"Ott aveva un conto in sospeso con la squadra e, quando abbiamo iniziato a parlare, abbiamo capito che c'era un interesse reciproco a portarlo a termine. Insieme a Thierry, abbiamo due piloti in grado di conquistare la corona. Per quanto riguarda la terza vettura, abbiamo voluto premiare gli equipaggi che ritenevamo meritevoli di questa opportunità, in quanto tutti e tre hanno dimostrato fedeltà alla squadra e un ritmo e una capacità impressionanti negli ultimi anni".

"L'ingresso di talenti in diverse aree, come nuovi ingegneri, meccanici, personale meteorologico e sportivo, rafforza anche la squadra nel suo complesso, mentre cerchiamo di andare avanti quest'anno. Il successo nel 2024 sarà il nostro obiettivo e siamo certi di avere le carte in regola per realizzarlo. Inoltre, abbiamo anche un piano che guarda al 2025 e al 2026 e che intendiamo realizzare".