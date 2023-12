WRC | Abiteboul: "Nel 2024 pari opportunità tra Neuville e Tanak"

Hyundai Motorsport torna ad avere due galli nel pollaio. Dopo la stagione 2023, in cui a portare tutto il peso sulle spalle del team è stato Thierry Neuville, nel 2024 il belga sarà affiancato nuovamente da Ott Tanak, di rientro dall'avventura in M-Sport durata un solo anno.

Cyril Abiteboul, team principal della squadra che ha base ad Alzenau, ha voluto fortemente il ritorno di un pilota del calibro dell'estone per potenziare la line up piloti, troppo distante per talento e affidabilità da quella schierata da Toyota Gazoo Racing nel corso delle ultime, trionfali stagioni.

Il potenziale della Casa coreana è cresciuto, ma, allo stesso tempo, sono cresciuti i rischi di conflitti tra due piloti del calibro di Neuville e Tanak. Abiteboul è ben consapevole della situazione ma ha assicurato che i due, almeno a inizio stagione, partiranno letteralmente alla pari non solo in classifica, ma sotto ogni punto di vista.

"Quando inizierà la stagione ci sarà assoluta parità di parti, informazioni, opportunità e diritti contrattuali e privilegi per entrambi i piloti, e una chiara missione per la vettura numero tre di essere qui a sostenere", ha detto Abiteboul a Motorsport.com.

"Abbiamo individuato, e non entrerò nei dettagli, un momento preciso nel corso della stagione in cui rivedremo la situazione ed eventualmente cambieremo il nostro codice di condotta interno. I piloti ne sono consapevoli".

"Mi piace pensare che sia un buon problema da affrontare. Preferisco avere due piloti contro uno e affrontare le conseguenze piuttosto che avere un pilota contro due [di altre squadre]", ha aggiunto Abiteboul.

Il manager parigino ha ammesso che, nel 2023, Neuville si è trovato spesso a sopportare tutto il peso del team sulle sue spalle. In parte è stata una scelta cercata dal belga. Evidentemente ha capito di non poterlo fare e ha accettato il ritorno di Tanak, con cui condividere oneri e onori provando a dare la caccia a quel titolo che, sino a oggi, gli è sempre sfuggito.

"In molte occasioni quest'anno siamo stati uno contro molti, contro Kalle Rovanpera, Sebastien Ogier ed Elfyn Evans, e a volte è stato molto difficile. È stato un lavoro duro e una richiesta difficile per Thierry".

"Sì, sarà difficile nel [2024] perché ci sarà una competizione all'interno della squadra, ma penso anche che sia un po' un sollievo per un pilota sapere che non è solo e che non porta il peso dell'intera squadra sulle sue spalle".

"In molte occasioni quest'anno ho avuto la sensazione che ci fosse quasi troppa pressione su Thierry e abbiamo visto che quando ha commesso degli errori è stato anche perché molto probabilmente c'era questa enorme pressione perché era solo".

"Ci saranno conflitti, ci saranno tensioni e sto facendo tutto il possibile ora [per affrontare la questione]. Non aspetterò Monte Carlo o più avanti nella stagione per discutere della nostra strategia. Credo che alcune di queste discussioni possano essere agevolate se affrontate al di fuori dell'azione e della pressione. Nel complesso, credo che l'anno prossimo saremo meglio equipaggiati".