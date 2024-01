WRC | M-Sport svela la livrea 2024 delle Puma Rally1 Hybrid

La nuova era di M-Sport, quella aperta dopo l'addio di Ott Tanak e Martin Jarveoja, si è aperta oggi con la presentazione delle Ford Puma Rally1 Hybrid all'Autosport International Show.

Il team diretto da Richard Millener ha svelato la nuova livrea che vestirà le Ford Puma a partire dal Rallye Monte-Carlo, previsto dal 25 al 28 gennaio, e per tutta la stagione WRC 2024.

La squadra britannica, come già annunciato da alcune settimane, correrà quest'anno con due sole vetture. Queste saranno affidate all'inedita coppia formata da Adrien Forumaux e Gregoire Munster.

La livrea delle Ford Puma Rally1 Hybrid ricorda solo in minima parte quella dell'anno passato. Il blu rimane solo nella zona delle portiere e nella parte superiore del cofano motore. La base del resto della vettura, infatti, è diventata bianca.

Sulla tinta neutra, M-Sport ha comunque voluto apporre inserti azzurri e blu, come fossero residui della livrea 2023 strappati per lasciare spazio alla nuova colorazione. Trova ancora spazio il main sponsor Red Bull sia sulle fiancate che sul cofano motore.

Il mix di colori, ossia bianco e blu, torna così di moda sulle vetture della squadra di proprietà di Malcolm Wilson. L'ultima livrea bianca con tocchi di blu venne utilizzata nel 2015, quando le due Ford Fiesta principali erano affidate a Elfyn Evans e Ott Tanak in rampa di lancio.

La vettura presentata oggi non montava la nuova ala posteriore, che invece abbiamo visto in uno dei primi test svolti da Munster da pilota ufficiale M-Sport Ford pochi giorni fa. Il team britannico dovrebbe aver omologato la nuova componente a inizio anno per utilizzarla già al Rallye di Monte-Carlo tra un paio di settimane.

M-Sport è così il secondo team a presentare la nuova livrea 2024 dopo Toyota Gazoo Racing. Il team diretto da Jari-Matti Latvala ha svelato i nuovi colori alla fine del 2023, con la GR Yaris Rally1 che, da bianca, è passata al nero come colore base, seguendo i dettami usati per le livree che verranno utilizzate in altri campionati (WEC compreso sulla GR010 LMh).

Rimane da definire la nuova veste di Hyundai Motorsport. Il team diretto da Cyril Abiteboul dovrebbe svelarla nel corso della prossima settimana e, stando ai colori delle nuove tute di Neuville, Tanak, Sordo, Lappi e Mikkelsen, potrebbero esserci delle sorprese cromatiche...