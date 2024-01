WRC | Entry List Rallye Monte-Carlo: c'è Ogier, non Rovanpera

A meno di 20 giorni dal via del Rallye Monte-Carlo, prologo del WRC 2024, è uscita la entry list ufficiale dell'evento monegasco. Tutti gli equipaggi dei tre team che lotteranno per vittorie e titoli hanno già annunciato i loro equipaggi per la nuova stagione, ma è interessante scorgere quelli schierati per la prima tappa 2024, l'evento di maggior interesse e pedigree internazionale

Toyota Gazoo Racing, team campione del mondo in carica, non avrà il campione del mondo Piloti. Kalle Rovanpera, che questa stagione correrà solo part-time per cercare di recuperare energie in vista del futuro, non sarà al via a Monte-Carlo.

Non può mancare invece Sébastien Ogier che, nemmeno a dirlo, andrà alla caccia dell'ennesima affermazione nel Principato, rally che ama più di tutti e che quest'anno tornerà a proporre il Parco Assistenza nella sua città natale, ovvero Gap.

Non mancheranno i due piloti titolari per l'intera stagione, Elfyn Evans e Takamoto Katsuta. Entrambi dovranno iniziare al meglio la stagione in quella che, per loro, sarà molto importante non avendo né Ogier, né Rovanpera come delegati alla rincorsa al titolo.

Hyundai Motorsport torna ai cancelli di partenza con rinnovate ambizioni e due piloti titolari d'assalto. Oltre a Thierry Neuville, in possesso di un contratto pluriennale con il team di Alzenau, torna a difendere i colori del team coreano anche Ott Tanak dopo una sola stagione di separazione.

La vera sorpresa, per quanto riguarda il team diretto da Cyril Abiteboul, è l'equipaggio che correrà sulla terza i20 N Rally1. Pur avendo Dani Sordo ancora sotto contratto, Hyundai correrà con Andreas Mikkelsen - anche lui tornato in Hyundai - navigato da Torstein Eriksen. Il norvegese ha fatto bene a Monte-Carlo nel corso delle ultime stagioni, ma sempre al volante di vetture R5 o Rally2.

M-Sport, invece, schiererà i suoi due alfieri, senza la possibilità di ruotarli come invece fanno e faranno Toyota e Hyundai. Sulle due Ford Puma Rally1 Hybrid ci saranno Adrien Fourmaux e Gregoire Munster.

Per quanto riguarda il WRC2, spicca la presenza delle due Citroen C3 Rally2 ufficiali affidate a Yohan Rossel e Nikolay Gryazin, ma anche delle due favorite d'obbligo, ovvero le Skoda Fabia RS Rally2 di Oliver Solberg e le nuove Toyota GR Yaris Rally2 affidate a Sami Pajari, Bryan Bouffier, Stéphane Lefebvre e Jan Solans.