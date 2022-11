WRC | Breen ha lasciato M-Sport: pronto il ritorno in Hyundai

Carica lettore audio

La notizia era nell'aria e oggi è arrivata la conferma: Craig Breen lascia M-Sport dopo appena una stagione passata assieme nel WRC.

Non si tratta di un fulmine a ciel sereno, perché Motorsport.com vi aveva anticipato diverse settimane fa che l'irlandese avrebbe fatto parte del team Hyundai Motorsport per la stagione 2023.

Breen e M-Sport hanno trovato l'accordo per sciogliere il contratto che li legava anche nella stagione 2023. Craig, infatti, alla fine del 2021 aveva sottoscritto un contratto biennale con il team britannico per correre 2 stagioni complete al volante della Ford Puma Rally1 Hybrid EcoBoost. Le cose tra le parti, però, non hanno funzionato a dovere e questo è il naturale epilogo di una storia partita sotto i migliori auspici, ma terminata dopo un cammino pieno di difficoltà su entrambi i fronti.

Questa mattina ecco l'annuncio della separazione consensuale, con Breen che sarà annunciato da Hyundai Motorsport nel corso delle prossime ore, quando il team di Alzenau svelerà i nomi della propria line up piloti per la stagione 2023.

"Voglio ringraziare M-Sport e tutto il team per tutto quello che hanno fatto per me quest'anno. È stata una stagione importante, la mia prima a tempo pieno, e portarla a termine con una Puma è stato fantastico", ha dichiarato Craig Breen.

"Ci sono stati molti momenti divertenti e risate insieme in questo seppur breve viaggio. M-Sport è una vera e propria famiglia e sarà triste lasciarsela alle spalle. È stata una grande esperienza per me far parte della squadra, ma alla fine è arrivato il momento di andare avanti. Non vedo l'ora che arrivi il futuro e di continuare a costruire la mia collaborazione con James. Auguro alla squadra tutto il meglio per la prossima stagione".

Craig Breen, James Fulton, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: Tomasz Kaliński

Queste invece le parole di Richard Millener, team principal di M-Sport: "È stato un piacere lavorare con Craig e personalmente sono stato molto felice di avere lui e Paul [Nagle] in squadra quest'anno dopo un duro lavoro per realizzarlo. Credo che tutti sapessimo del potenziale che c'era, e ricorderò sempre molti alti momenti dell'anno, non ultimo il doppio podio che ha assicurato alla squadra insieme a Sébastien Loeb all'inizio dell'anno. Purtroppo, però, a volte le cose non funzionano, e questa è la realtà della situazione che dobbiamo affrontare".

"Craig è un pilota di grande talento e non ho dubbi che abbia ancora molto da fare nella sua carriera, ma il team ritiene che sia necessario un nuovo approccio per il 2023. Auguriamo a Craig e James le migliori fortune per il futuro, e ora rivolgiamo le nostre attenzioni alla prossima stagione, assicurandoci una formazione competitiva per la Puma Hybrid Rally1".

Al momento M-Sport si trova così senza piloti. Solo Gus Greensmith dovrebbe essere riconfermato per la prossima stagione, mentre il resto degli equipaggi sono ancora tutti da definire.

Sarebbe davvero una sorpresa, però, se Ott Tanak non dovesse trovare posto almeno per qualche gara la prossima stagione, così come Sébastien Loeb, che nel 2022 è già stato legato a M-Sport correndo qualche rally e vincendo in maniera inattesa - ma meritata - il Rallye Monte-Carlo.