WRC | Rimpasto ai vertici di Hyundai: Abiteboul nuovo presidente

Hyundai Motorsport diventa sempre più Abiteboul-centrica. La sezione sportiva della Casa coreana produttrice di automobili ha annunciato oggi un importante rimpasto dei propri vertici racing.

Cyril Abiteboul, arrivato ad Alzenau poco meno di un anno fa (anche se l'accordo tra le parti era stato trovato a dicembre 2022) per guidare il team WRC di Hyundai dopo l'anno di transizione con Julien Moncet, ha acquistato sempre più potere sino ad acquisire oggi un nuovo, importante ruolo.

L'ex team principal di Caterham e Renault in Formula 1 è divenuto il nuovo presidente di Hyundai Motor Company, prendendo il posto di Sean Kim che aveva mantenuto il ruolo dal 2021 a oggi. Kim, con l'arrivo di Abiteboul nel ruolo di presidente, lascia Hyundai.

"Innanzitutto, devo ringraziare Sean Kim per avermi portato alla Hyundai Motorsport e la Hyundai per la fiducia che ha dimostrato nei miei confronti per questo nuovo ruolo", ha dichiarato Cyril Abiteboul dopo l'annuncio. "Abbiamo obiettivi chiari nelle categorie in cui gareggiamo".

"Abbiamo anche il compito di trasformare Hyundai Motorsport in modo che rifletta l'evoluzione di Hyundai Motor Company e che continui a essere una piattaforma rilevante per il marchio e i prodotti N. Sappiamo che c'è del lavoro da fare, ma godiamo di un team di persone dedicate, talentuose e multiculturali che mi impegnerò a guidare con gli stessi valori di rispetto e fiducia che Sean ha fatto durante il suo mandato".

Sean Kim, presidente uscente di Hyundai Motor Company, ha aggiunto: "Così come dodici mesi fa ho avuto il piacere di dare il benvenuto a Cyril Abiteboul nella famiglia Hyundai, oggi gli cedo il ruolo di Presidente".

"Hyundai Motorsport è stata come una famiglia per me negli ultimi due anni e, mentre mi accingo a nuove sfide, lo faccio sapendo che l'azienda è nelle mani di un team di leadership rinnovato e in grado di spingere con forza per le stagioni a venire. Ad Alzenau c'è una serie incredibile di talenti e so che il futuro ha in serbo un potenziale di grandi successi".

Photo by: Austral / Hyundai Motorsport Cyril Abiteboul, Team principal Hyundai World Rally Team, Thierry Neuville, Hyundai World Rally Team

Till Wartenberg, Vice Presidente N Brand & Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che Cyril Abiteboul sarà il prossimo Presidente di Hyundai Motorsport. In soli dodici mesi, Cyril ci ha fornito una chiara tabella di marcia per il miglioramento con un impressionante bagaglio di competenze strategiche".

"Abbiamo beneficiato della sua esperienza e del suo intuito nel corso del 2023, ed è stato determinante nel portare nuovo vigore ad Alzenau, attirando assunzioni chiave come FX Demaison e, naturalmente, incoraggiando Ott Tänak a tornare. Ringraziamo Sean Kim per la sua abile gestione negli ultimi due anni e ci auguriamo di poter costruire su queste solide basi con maggiore successo in futuro".

Hyundai Motorsport diviene così sempre più affare di Abiteboul, senza dimenticare chi ha fatto in modo di avere in manager parigino a capo della struttura di Alzenau. Stiamo parlando del management che cura, tra gli altri, anche gli interessi e la carriera di Thierry Neuville.

In un anno Abiteboul ha preso pieni poteri della sezione Motorsport di Hyundai, ma ha anche ramificato le sue competenze decisionali nella Casa coreana. Il ritorno di Ott Tanak e l'arrivo di François-Xavier Demaison sono stati due acquisti che hanno giovato all'immagine di Abiteboul, ma ora, con maggiori poteri nelle mani avrà anche maggiori responsabilità sui risultati sportivi e commerciali.

Il 2023 di Hyundai è stato molto deludente, con appena 2 vittorie ottenute sempre da Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe. Questo significa 3 vittorie in meno rispetto alle 5 ottenute nel 2022 (3 successi di Tanak, 2 di Neuville). Il 2024 dovrà essere l'anno del riscatto: se non si coglie l'occasione di un Rovanpera part-time, allora diverrà tutto più difficile almeno sino all'introduzione delle nuove vetture che deriveranno direttamente dalle attuali Rally1.