WRC | Hyundai annuncia il ritorno di Mikkelsen. Sordo confermato

Hyundai Motorsport ha finalmente completato la propria line up piloti per la prossima stagione. Nel primo pomeriggio di oggi ha annunciato i nomi dei due equipaggi che completano la rotazione sulla terza i20 N Rally1 che correrà nel 2024.

Andreas Mikkelsen e Dani Sordo faranno il loro ritorno in Hyundai. Se per lo spagnolo non sarà altro che l'ennesimo rinnovo annuale, per il norvegese sarà un ritorno ad Alzenau dopo diversi anni passati al volante di vetture R5 e Rally2, soprattutto con Skoda.

"Sono davvero felice di tornare a correre nella categoria principale dei rally con Hyundai Motorsport", ha dichiarato Mikkelsen dopo l'annuncio del suo ritorno ad Alzenau. "Dal 2019 ho lottato con i denti per tornare a correre in questa categoria e sono veramente contento di farlo con Hyundai".

"Abbiamo una grande opportunità davanti a noi, e la prenderemo con due mani facendo tutto al massimo delle nostre possibilità. Voglio ringraziare Hyundai Motorsport per aver riposto ancora la sua fede in me. Daremo il massimo per raggiungere gli obiettivi massimi che abbiamo fissato per la stagione 2024".

L'ultimo anno di Andreas Mikkelsen con Hyundai Motorsport fu il 2019, anno in cui il team diretto allora da Andrea Adamo riuscì a vincere il primo titolo iridato Costruttori della sua storia. In quella stagione Mikkelsen contribuì con tre podi (un secondo posto in Argentina e due terzi da Sardegna e Turchia).

A fine stagione, Mikkelsen non venne confermato da Hyundai. Il suo posto venne preso dall'allora neo campione del mondo Ott Tanak. Questa volta l'estone e il norvegese si troveranno a correre alcuni rally 2024 l'uno accanto all'altro, per lo stesso team.

Dal 2020 Mikkelsen non ha fatto altro che correre al volante di una Skoda, togliendosi diverse soddisfazioni come, ad esempio, le belle vittorie di classe al Rallye Monte-Carlo 2021 e 2022, ma anche i due titoli WRC2, l'ultimo di questi arrivato poche settimane fa da pilota del team TokSport Skoda con una Fabia RS Rally2.

Nel corso delle ultime 4 stagioni, Mikkelsen ha svolto anche un ruolo importante per Pirelli, provando in diverse condizioni le gomme della Casa italiana che poi esordirono nel 2021.

Per quanto riguarda Dani Sordo, la stagione 2024 sarà la numero 11 con il team di Alzenau. Anche lui ha dato un contributo fondamentale per la conquista dei due titoli iridati Costruttori ottenuti da Hyundai nel 2019 e nel 2020, mentre nel corso delle ultime stagioni si è tolto la soddisfazione di vincere due rally mondiali, entrambi al Rally Italia Sardegna (edizioni 2019-2020).

"Sono davvero felice di rimanere con Hyundai Motorsport per un'altra stagione, per cercare di aiutare il team a ottenere il suo obiettivi per il prossimo anno", ha dichiarato invece Dani Sordo.

"Le gare in cui correrò saranno perfette per la mia guida, e questo mi darà fiducia per portare a casa tanti punti al volante della i20 N Rally1. Faccio parte della squadra di Alzenau da oltre 10 anni e ci siamo goduti le celebrazioni dei titoli 2019 e 2020, dunque farò di tutto per riportare al top il team".

Sia Mikkelsen che Sordo entrano nella rotazione per correre sulla terza i20 N Rally1 che vede già presente Esapekka Lappi. Il finlandese, dopo un 2023 da titolare, è stato spostato a pilota part time per fare spazio al ritorno di Ott Tanak. Resta da capire come Hyundai suddividerà i rally tra i tre equipaggi a disposizione, mentre andrà alla caccia dei titoli 2024 con Thierry Neuville e Ott Tanak.

"Siamo molto felici di confermare gli ultimi piloti che fanno parte della nostra line up 2024", ha dichiarato Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai Motorsport.

"Dani ha contribuito allo sviluppo del team nel corso degli ultimi 10 anni, sia nelle prove speciali che in fabbrica, dunque siamo molto felici che possa continuare con noi anche la prossima stagione. Siamo anche molto felici di riavere con noi Andreas. La sua esperienza fatta nel WRC e nel WRC2 sarà per noi molto importante".

"Grazie alle loro capacità, che sono leggermente differenti, e alla loro grande esperienza, Esapekka, Dani e Andreas ci daranno l'opportunità di schierare sempre la miglior formazione ad ogni rally, affiancando il pilota più adatto a Thierry Neuville e Ott Tanak".