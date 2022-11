WRC | Hyundai: Abiteboul favorito per il ruolo di team principal

Carica lettore audio

Da ormai un anno Hyundai Motorsport si trova senza team principal. Dalla separazione da Andrea Adamo, la squadra che ha base ad Alzenau ha affidato a Julian Moncet il ruolo, ma solo temporaneamente.

Moncet ha guidato il team dal Rallye Monte-Carlo al Rally del Giappone 2022, ossia lungo tutti i 13 eventi che hanno composto il Mondiale terminato la scorsa settimana con la vittoria di Thierry Neuville e Martijn Wydaeghe sugli asfalti nipponici.

Nel corso di questi 12 mesi i vertici della Casa coreana hanno cercato di trovare il sostituto di Adamo con una figura che potesse dare stabilità a un team capace di vincere 2 titoli iridati Costruttori WRC negli ultimi 3 anni ma che aveva perso la propria figura di riferimento.

Stando a quanto appreso da Motorsport.com, dalla rosa di candidati a ottenere il ruolo di team principal spicca a oggi il nome di un ex boss di Formula 1, fuori dal giro da un paio di stagioni e desideroso di tornare nel motorsport che conta. Stiamo parlando di Cyril Abiteboul.

Il manager e ingegnere nato a Parigi nel 1977 ha diretto il team Renault Sport F1 dal 2014 al 2021, venendo poi sostituito da Otmar Szafnauer alla guida del team denominato poi Alpine.

Hyundai cercava da tempo una figura capace di ordinare ciò che non lo era più da qualche mese. Una figura che potesse dare la direzione al team e potesse riportarla a lottare per i titoli dopo un 2022 ben al di sotto delle aspettative per una serie di motivi.

L'esperienza di Abiteboul in Renault potrebbe essere stata la chiave che lo porterà a dirigere Hyundai Motorsport nel corso dei prossimi mesi. Proprio questo aspetto aveva portato i vertici della Casa coreana a aprire una trattativa anche con Davide Brivio.

L'ex direttore del team ufficiale Suzuki di MotoGP - per altro vincitore del titolo iridato Piloti con Joan Mir nel 2020 - era stato contattato proprio per il ruolo di team principal. Dopo un periodo di trattative, queste non sono poi decollate.

Con l'arrivo di Abiteboul, Hyundai pensa di avere individuato la persona giusta per proseguire il proprio cammino nel WRC e tornare a lottare per tutto l'anno con una Toyota, mostratasi molto solida e competitiva anche dopo l'avvicendamento tra Tommi Makinen e Jari-Matti Latvala alla guida della squadra.

Intanto Hyundai Motorsport si appresta a svelare i nomi che comporranno la line up 2023 per il WRC. L'annuncio arriverà questa settimana, presumibilmente nella giornata di domani.