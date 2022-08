MotoGP | Vinales ci crede: "Domani ce la giochiamo"

Carica lettore audio

L'Aprilia gli ha dato fiducia e Maverick Vinales la sta ripagando. Al Mugello la Casa di Noale ha annunciato di aver rinnovato il suo contratto per altri due anni, quando il feeling con la RS-GP non era ancora scoccato definitivamente. Al Sachsenring ci sono stati i primi segnali, perché il pilota di Roses si è fermato per un guasto quando era in quarta posizione. Una settimana più tardi, però, è arrivato il primo podio ad Assen.

Il timore era che la lunga pausa estiva potessa aver fatto perdere il momento magico a Maverick, invece la ripartenza è stata addirittura migliore. Quello che gli mancava ancora era riuscire a sfruttare il potenziale della quattro cilindri veneta in qualifica e oggi a Silverstone ha fatto anche questo step, chiudendo secondo e mancando la pole position per appena una manciata di millesimi.

Arrivato ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD, Vinales ha sfoderato un sorriso che vale più di mille parole e su questo secondo posto ha detto: "Ha il sapore del lavoro che stiamo facendo ogni giorno, quando vedi che inizia a dare i risultati. Questa è una soddisfazione molto grande. Con l'Aprilia stiamo lavorando fortissimo e sapevo che era solo questione di tempo per arrivare lì davanti. Oggi ho potuto fare un bel giro e mi sono trovato molto bene con la moto. Il livello è molto alto, ma eravamo lì, quindi credo che domani abbiamo una bella opportunità".

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante la grande crescita evidenziata nelle ultime gare, lo spagnolo pensa di non essere ancora arrivato a sfruttare al limite la RS-GP, anche se crede che il livello raggiunto possa bastare per puntare a qualcosa di importante nella gara di domani.

"Per me è stata soprattutto questione di abituarmi alla moto e di capirne il limite. Probabilmente non ci sono ancora arrivato, quindi mettere tutto un giro insieme non è facile. Oggi però mi è venuto tutto bene. Qui a Silverstone mi sono trovato a mio agio da subito, riuscendo ad essere preciso. Con l'Aprilia abbiamo lavorato bene, quindi domani ce la giochiamo".

Poi ha aggiunto: "Zarco ha un bel passo con la gomma dura, ma noi eravamo lì con la media al posteriore. In gara possono succedere tante cose, ma l'importante è essere lì. Se riusciamo a partire bene, andiamo per provare a prendere tutto".

Infine, ha commentato l'impresa del compagno di squadra Aleix Espargaro, eroico a tornare in sella dopo un bruttissimo incidente ed addirittura capace di andare a piazzare la sua Aprilia al sesto posto sullo schieramento di partenza.

"Ha fatto un highside molto brutto. Poi sono andato a vedere come stava ed aveva un po' di male, però era molto importante andare in pista e fare il tempo. C'è riuscito, quindi chapeau, perché è andato anche forte. Dopo andrò a vedere come sta, ma sono sicuro che domani sarà davanti".