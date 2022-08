MotoGP | Stoico Espargaro: 6° dopo una caduta da brividi (video)

Carica lettore audio

Il motorsport può regalare momenti di paura, ma è capace di tramutarli in imprese destinate a rimanere impresse nella memoria. Quanto ha fatto oggi Aleix Espargaro a Silverstone è senza dubbio destinato ad entrarne a fare parte, perché ci volevano coraggio ed attributi per tornare in sella e fare addirittura il sesto tempo in qualifica dopo un highside davvero spaventoso. Ma quando c'è di mezzo un Mondiale da vincere, un campione è pronto a fare questo ed altro.

Espargaro è stato vittima di un bruttissimo incidente durante la quarta sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, del quale potete vedere il video qui sotto. Lo spagnolo ha perso il posteriore della sua Aprilia alla curva 12, quando viaggiava a circa 190 km/h, ed è stato letteralmente lanciato in aria, atterrando al suolo in maniera molto rovinosa.

Aleix è rimasto a terra dolorante e successivamente è stato portato via in barella dai commissari. Tuttavia, i primi segnali incoraggianti sono arrivati quasi subito, perché è entrato al centro medico sulle sue gambe, seppur vistosamente zoppicante e dolorante.

Il portacolori della Casa di Noale non è rimasto lì a lungo, perché i primi accertamenti hanno escluso la presenza di fratture. All'uscita dal Centro Medico, il dottor Angel Charte, il responsabile medico della MotoGP, ha spiegato che aveva patito una forte contusione al calcagno del piede destro, ma che comunque era stato ritenuto "fit".

E qui è iniziata la parte eroica del sabato pomeriggio del pilota di Granollers, che dopo aver ottenuto il via libera ha deciso di farsi fare un'infiltrazione per cercare di resistere al dolore e di provare a tornare in sella alla sua RS-GP per disputare la Q2.

Aleix però ha fatto le cose in grande, perché non si è limitato a tornare in pista, ma lo ha fatto da protagonista. Dopo un primo run utile come presa di contatto, nel quale era parso piuttosto in difficoltà, ha sfoderato un giro velocissimo: con il suo 1'59"966 è sceso sotto al precedente primato della pista ed ha chiuso a soli 199 dalla pole position di Johann Zarco, conquistando il sesto posto in griglia, subito dietro ai rivali Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia.

Dopo le qualifiche, il dolore si è fatto sentire, al punto che l'Aprilia ha preferito cancellare le attività media del suo pilota per permettergli di riposarsi in vista di domani. Nel Warm-Up bisognerà valutare le sue condizioni e poi prendere una decisione per la gara, ma quello che ha fatto oggi resterà comunque una grande impresa, perché ha tenuto aperto il sogno iridato suo e dell'Aprilia con grande coraggio ed andando oltre il dolore.

"La caduta era l'ultima cosa di cui avevamo bisogno. Mi sentivo bene sulla moto, spingevo forte, e l'high side è stato piuttosto violento. Ho molto dolore e la situazione sta peggiorando, quindi, insieme al team e ai medici, abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per me riposare fino a domani e poi valutare la situazione dopo il warm-up. Ovviamente farò tutto il possibile per essere in pista ma, visto che stiamo parlando di una parte del corpo molto sollecitata durante la guida, dovremo vedere se sarà possibile", ha detto Aleix nel comunicato diffuso in serata dall'Aprilia.