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MotoGP | Vinales torna in pista: lunedì girerà nei test con la KTM per valutare il recupero della spalla

Il pilota Tech3 prenderà parte questo lunedì ai test di MotoGP organizzati dal costruttore di pneumatici Pirelli al Red Bull Ring, con l'obiettivo di mettersi alla prova e capire se le condizioni fisiche della spalla sinistra infortunata gli permettano di rientrare tra due settimane in Giappone.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Pubblicato:
Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3

Maverick Vinales ha intensificato la preparazione fisica nelle ultime settimane e questo venerdì è salito su una moto stradale al Circuito di Alcarràs, vicino a Lleida, per continuare a rinforzare la spalla. Dopo le buone sensazioni riscontrate in questo test, il pilota si è confrontato con KTM, che gli metterà a disposizione una RC16 per la giornata di lunedì.

Vinales si era infortunato al GP di Germania dello scorso anno e, dopo essere stato operato, ha vissuto un continuo dentro e fuori dalle gare. Quest'anno, dopo i test prestagionali e i Gran Premi di Thailandia e Brasile, si è dovuto fermare negli Stati Uniti per sottoporsi a un nuovo intervento per la rimozione di una vite allentatasi nella spalla. Tornato in pista a Barcellona, Vinales ha disputato sei Gran Premi senza mai riuscire a centrare la top 10, prima di fermarsi nuovamente dopo la gara tedesca del 12 luglio.

Da quel momento, il suo traguardo è stato rientrare non appena le condizioni della spalla lo avessero consentito, cosa che non gli è stata possibile nelle prime tre gare dopo la pausa estiva (Silverstone, Misano e questo fine settimana in Austria).

Ora il nuovo obiettivo di Vinales è portare a termine il test di lunedì: solo al manubrio di una MotoGP potrà infatti capire se la riabilitazione svolta nelle ultime settimane sia stata sufficiente per consentirgli di tornare in gara, sia per il GP del Giappone del 4 ottobre sia per gli appuntamenti successivi.

A 31 anni e con 11 stagioni alle spalle in MotoGP, Vinales non ha una sella per la prossima stagione del Mondiale, non avendo trovato un accordo di rinnovo né con KTM né con la sua attuale squadra, Tech3. Al suo posto, il team francese ha ingaggiato Luca Marini e il giovane australiano Senna Agius, mentre la squadra ufficiale schiererà Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio.

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