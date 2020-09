MotoGP, Misano, Libere 3: Rossi rialza la testa!

Le Yamaha hanno continuato a dettare il passo anche nella terza sessione di prove libere del Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini, ma la notizia è che il casco speciale indossato stamani sembra aver fatto davvero l'effetto del Viagra per Valentino Rossi, che proprio sotto alla bandiera a scacchi ha piazzato la sua M1 davanti a tutti.

Il "Dottore" è sceso fino a 1'31"861, precedendo di 75 millesimi la moto gemella di Maverick Vinales e di un decimo quella con i colori Petronas affidata a Fabio Quartararo, anche se al momento questi due sembrano avere ancora qualcosina in più a livello di passo.

Rispetto a ieri però c'è stata una grande riscossa delle Ducati e delle Suzuki. Nonostante una scivolata alla curva 16, stesso punto in cui è scivolato anche Bradley Smith, Jack Miller si è preso la palma di migliore delle Desmosedici GP con il quarto tempo, staccato di 268 millesimi.

Nella scia dell'australiano ci sono poi le due GSX-RR di Alex Rins e Joan Mir, che hanno fatto segnare dei tempi praticamente in fotocopia, a poco più di tre decimi di distacco. Molto buona poi la prestazione di Pecco Bagnaia, capace di staccare il settimo tempo con la sua Ducati Pramac, nonostante sia al rientro dopo l'operazione alla tibia fratturata a Brno.

Ottavo tempo poi per Johann Zarco, che entra direttamente in Q2 con la Ducati Avintia, così come Franco Morbidelli ed Andrea Dovizioso, che completano il quadro dei piloti che hanno accesso diretto al segmento conclusivo. Il ducatista non ha brillato particolarmente anche stamattina, ma almeno è riuscito ad evitare il rischio Q1.

Per la KTM e l'Aprilia invece c'è stato il rovescio della medaglia: dopo essere state molto veloci ieri, sono rimaste tutte fuori dalla Q2. Fuori di poco anche Aleix Espargaro, 11esimo con la sua Aprilia RS-GP, mentre Pol Espargaro ed Iker Lecuona hanno pagato a caro prezzo due scivolate arrivate nel momento sbagliato con le loro RC16.

Il vero disastro però è quello marchiato Honda. Senza Marc Marquez, bisogna scorrere la classifica addirittura fino alla 13esima piazza per trovare la prima delle RC213V, che è quella del giapponese Takaaki Nakagami.

Inoltre bisogna registrare che Cal Crutchlow è stato costretto ad alzare bandiera bianca: il britannico aveva un'importante fuoriuscita di siero dalla ferita del braccio operato per un problema di sindrome compartimentale, quindi si è fermato per evitare guai peggiori.

Purtroppo, tra quelli a cui le cose si sono rivolte al peggio c'è anche Danilo Petrucci. Ieri il pilota di Terni era stato il miglior ducatista, ma oggi è inesorabilmente precipitato al 14esimo posto e quindi oggi pomeriggio sarà costretto a passare dalla Q1.