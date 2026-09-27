Nicolò Bulega ce l'ha fatta: a Cremona si è laureato campione del mondo Superbike

Un pilota italiano, su una moto italiana, in un team tutto italiano, su una pista italiana. Nicolò Bulega ce l'ha fatta e oggi pomeriggio si è laureato per la prima volta in carriera campione del mondo di World Superbike.

In un fine settimana dove ha lasciato giustamente sfogare il compagno di squadra Iker Lecuona, straordinario protagonista di una bella tripletta a Cremona, Bulega non ha dovuto fare altro che gestire la sua posizione e fare i punti necessari per rendere matematico un titolo era ormai suo da diverso tempo.

Nicolò ha tagliato il traguardo di Gara 2 con un cuore rivolto al suo team. Il modo migliore per dimostrare affetto a chi lo ha rimesso in carreggiata quando ormai sembrava tagliato fuori dal giro che conta delle moto di alto livello. Un team che ha sempre creduto in lui e che lo ha portato prima a vincere la Supersport e poi il Mondiale.

Il resto, va detto, lo ha messo lui. Lo ha fatto con dedizione, talento e, soprattutto, credendo in se stesso. Anno dopo anno, da quando ha indossato la tuta rossa, ha ricostruito quello che tutti pensavano sarebbe diventato: un campione. Oggi ha raggiunto il massimo livello nelle derivate di serie, ma il prossimo anno avrà davanti a sé una nuova, grande sfida: la MotoGP.

Nicolo Bulega, Aruba.it Ducati Foto di: Ducati Corse

L'Olimpo del Motomondiale se l'è guadagnato. Non è stato solo merito di chi gli ha dato fiducia e una moto per ritrovare 'Bulegas', ma è stato anche suo. Oggi il tanto caro numero 11 che ha portato sul cupolino perde un numero, mentre quello che rimane diventa molto più grande e centrale. Da nero diventa tutto d'oro. E' il numero 1, è il numero dei campioni del mondo, quello che ha potuto usare solo nel giro di rientro di Gara 2 a Cremona. Ma poco importa.

Il prossimo anno, infatti, avrà un numero differente in MotoGP, quando correrà in sella a una Ducati Desmosedici GP 2027 850cc gommata Pirelli e messa in pista dal team Pertamina Enduro VR46 e che lui ha contribuito in modo decisivo a sviluppare. Il numero 1, però, dovrà portarlo bene a mente per ricordarsi il percorso fatto e non mollare mai nei momenti di difficoltà.

Ma ora è giusto festeggiare, è giusto vivere i momenti per cui ha lavorato da 5 anni a questa parte. Il titolo iridato Superbike torna in Italia grazie a un pilota italiano 16 anni dopo l'ultima volta, quando fu Max Biaggi su Aprilia a realizzare l'impresa. Erano altri tempi, era un'altra Superbike. Ma anche Nicolò Bulega è un altro Nicolò Bulega.

Claudio Domenicali, amministratore delegato di Ducati, ha commentato così il titolo vinto oggi da Bulega: "Grande, grande, grande soddisfazione. E' la prima volta che un pilota italiano vince con noi il Mondiale di Superbike, fa la storia di Ducati e poi lo abbiamo fatto in Italia. Oggi è la giornata di Nicolò, perché non ha vinto ma è il coronamento di una stagione incredibile, ha fatto un anno pazzesco e lui è stato super, mega straordinario. Qui Nicolò ha gestito. In futuro sarà con noi in MotoGP. Abbiamo impostato molto bene la cosa e penso che i ducatisti siano contenti".

Bulega, in tuta d'oro e soprattutto in lacrime, ha aggiunto: "Sono incredibilmente felice. Grazie al mio team... (si commuove, ndr). Mi hanno dato una grande opportunità e grazie a loro".