MotoGP | Al Mugello "non si dorme" per altri cinque anni: c'è la firma del rinnovo fino al 2031

Sono giorni frenetici per la MotoGP. In attesa che domani mattina venga svelato il calendario completo della stagione 2027, sono stati infatti portati a termine diversi rinnovi con alcune location che avevano il contratto in scadenza.

Uno di questi ci interessa particolarmente, perché nel pomeriggio di giovedì è stata ufficializzata la firma su un accordo di cinque anni con il Mugello, che quindi continuerà ad ospitare il Gran Premio d'Italia fino alla stagione 2031.

Il saliscendi toscano, che lo scorso anno ha festeggiato i 50 anni dalla prima edizione del Gran Premio motociclistico, rimane una pietra miliare del calendario della MotoGP ed è ampiamente considerato uno dei circuiti più famosi e veloci per il panorama delle due ruote. Il suo fascino intramontabile è stato ulteriormente messo in risalto nel 2026, quando il Gran Premio d’Italia ha accolto un numero record di 178.723 spettatori durante l’intero weekend di gara, che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi con l'Aprilia.

E già in quell'occasione, sia il CEO del circuito di proprietà della Ferrari, Paolo Poli, che Carlos Ezpeleta, che allora vestiva ancora i panni di direttore sportivo della MotoGP (oggi è il vice-CEO), avevano assicurato che per il prolungamento del contratto si trattava solo di una questione di dettagli, proprio perché il Mondiale non poteva permettersi di perdere una delle sue location più storiche ed amate dagli appassionati. A distanza di quattro mesi, ora è stato messo tutto nero su bianco.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Il Mugello è molto più di un semplice circuito. È una delle culle spirituali della MotoGP, dove la passione dei tifosi italiani e la storia del nostro sport creano un'atmosfera unica al mondo. Ogni anno ci ricorda perché rimane uno degli eventi più speciali del calendario, e siamo orgogliosi di garantirne il posto nel futuro della MotoGP", ha commentato Carlos Ezpeleta.

"Il rinnovo del contratto per ospitare il Gran Premio d'Italia di MotoGP fino al 2031 dimostra il nostro impegno, insieme alla Ferrari, per il futuro del Circuito del Mugello. Esso costituisce una solida base per il continuo sviluppo del circuito, garantendo che rimanga un punto di riferimento sulla scena internazionale e uno degli appuntamenti chiave del calendario MotoGP per gli appassionati di tutto il mondo. Nel 2025 abbiamo celebrato i 50 anni di storia trascorsi dal primo Gran Premio motociclistico disputato sul circuito toscano nel 1976. Con questo rinnovo, quella storia continua, aprendo un nuovo capitolo per il Mugello, la Toscana, l’Italia e la MotoGP", ha aggiunto Poli.

Al Mugello non si dorme, come recita da qualche anno a questa parte lo slogan del GP, rivolto alle grandi feste che animano le colline intorno al tracciato nella notte tra sabato e domenica, e continuerà ad essere così almeno per altri cinque anni...