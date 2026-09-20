MotoGP | L'Austria ospita l'ultimo test Pirelli della stagione per i piloti titolari

Lasciando da parte i test privati con i collaudatori, il calendario dei test della stagione 2026 della MotoGP aveva in programma due date affinché i piloti titolari potessero avere un primo contatto con i nuovi pneumatici Pirelli, che nel 2027 sostituiranno quelli dell'attuale fornitore, la Michelin.

Il primo di questi test si è svolto il lunedì successivo al GP della Repubblica Ceca, lo scorso 22 giugno, una giornata della quale non sono stati resi noti risultati ufficiali, anche se è stato dato per buono che i piloti dell'Aprilia siano scesi sotto l'1'54", risultando i più veloci.

Questo lunedì, il Red Bull Ring di Spielberg diventerà lo scenario del secondo ed ultimo test Pirelli di questa stagione aperto ai piloti titolari, prima del primo test pre-stagionale 2027, che si terrà il prossimo 1 dicembre a Valencia.

Sebbene il test di questo lunedì sia aperto a tutti i piloti di MotoGP, titolari e collaudatori, i costruttori hanno scelto di utilizzare i posti disponibili in funzione dei propri interessi contrattuali.

Così, mentre KTM, per esempio, come aveva già fatto a Brno, ha chiesto a Pedro Acosta di provare la sua moto del 2027, nonostante lo spagnolo correrà la prossima stagione con la Ducati, altri costruttori, come Yamaha ed Aprilia, hanno chiuso la porta alla possibilità che piloti che se ne andranno a fine anno possano salire sui loro prototipi da 850cc.

Marc Marquez conversa con Giorgio Barbier della Pirelli Foto di: Pirelli

Tra gli "interessati" ci sono Fabio Quartararo, che passerà dalla Yamaha alla Honda, Jorge Martin, che lascerà l'Aprilia per andare in Yamaha; Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, che lasceranno Ducati per correre con KTM nel 2027; ma anche Pecco Bagnaia, che terminerà il suo rapporto con il costruttore di Borgo Panigale per correre con il team di Noale l'anno prossimo.

Se nel test di Brno dello scorso giugno hanno potuto provare le Pirelli 2027 piloti come Marc Marquez e Fermin Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi e Raul Fernandez (Aprilia), Luca Marini e Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) e Pedro Acosta (KTM), insieme ai collaudatori Dani Pedrosa e Pol Espargaró (KTM), e Augusto Fernandez (Yamaha), questa volta si aggiungeranno alcuni volti nuovi e altri non saranno presenti, come gli ufficiali Honda, Mir e Marini, che non sono stati invitati, visto che in pista ci saranno Johann Zarco, Diogo Moreira e il collaudatore Takaaki Nakagami.

Un altro collaudatore previsto per il test di questo lunedì con Ducati era l'italiano Nicolò Bulega che, alla fine, come ha spiegato lui stesso, ha deciso di non prendervi parte, poiché la scorsa settimana ha subito un brutto incidente mentre provava la moto in un test privato al Mugello, e tra una settimana, a Cremona, ha il primo match point per diventare campione del mondo SBK, e preferisce non correre rischi.

In Yamaha, che potrebbe schierare fino a quattro moto in pista questo lunedì, il direttore sportivo Massimo Meregalli ha spiegato, all'inizio di settembre, che ci saranno Toprak Razgatlioglu e il pilota di Moto2 Izan Guevara, che il prossimo anno farà il salto nella classe regina con il Pramac Racing.

Sebbene il desiderio della Pirelli fosse che tutti i piloti che l'anno prossimo saranno sulla griglia della MotoGP potessero provare i suoi pneumatici prima della fine della stagione, alla fine dovranno aspettare fino al test di Cheste successivo al GP di Valencia, ormai a dicembre, affinché tutta la griglia possa dare i propri commenti sul catalogo delle nuove mescole che saranno introdotte nella classe regina il prossimo anno.