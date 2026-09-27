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Ecco quando F1 e MotoGP correranno nello stesso weekend nel 2027: ci sono 8 concomitanze

La Formula 1 e la MotoGP hanno già confermato i loro calendari per la stagione 2027. Ecco quali sono i fine settimana nei quali saranno in pista contemporaneamente.

Rubén Carballo Rosa
Pubblicato:
Coincidencias F1 y MotoGP 2027.JPEG

Salida

Foto di: MotoGP Sports Entertainment Group

La Formula 1 e la MotoGP hanno già ufficializzato i loro calendari per la stagione 2027. Se il principale campionato ha già annunciato il suo programma qualche giorno fa, evidenziando un aumento dei weekend Sprint a 10 dei 24 previsti rispetto ai 6 del 2026, il suo equivalente motociclistico ha fatto lo stesso questo venerdì.

Il Mondiale MotoGP avrà due Gran Premi in meno rispetto al Circus, un totale di 22, tra cui spiccano il ritorno dell'Argentina, sul rinnovato circuito di Buenos Aires, l'arrivo di Adelaide come sede del GP d'Australia, con la conseguente uscita di Phillip Island, e l'assenza dell'Ungheria, che per due anni aveva ospitato il Motomondiale al Balaton Park.

Così, è il momento di fare confronti tra i calendari, per vedere quando F1 e MotoGP coincideranno nello stesso weekend. Segnatevi bene le seguenti date: saranno in pista insieme ben a 8 volte.

Data Gran Premio di F1 Gran Premio di MotoGP
12-14 marzo Bahrain GP del Bahrain (Sprint) Qatar GP del Qatar
02-04 aprile Australia GP d'Australia (Sprint) Brazil GP del Brasile
09-11 aprile Japan GP del Giappone (Sprint) Argentina GP d'Argentina
09-11 luglio Austria GP d'Austria Germany GP di Germania
10-12 settembre Spain GP di Spagna San Marino GP di San Marino
8-10 ottobre Singapore GP di Singapore Portugal GP del Portogallo
22-24 ottobre United States GP degli Stati Uniti Malaysia GP della Malesia
29-31 ottobre Mexico GP del Messico Indonesia GP d'Indonesia

La prima volta in cui F1 e MotoGP coincideranno sarà a marzo. Il primo appuntamento della Formula 1, il GP del Bahrein a Sakhir, che aprirà la stagione, sarà nello stesso weekend, dal 12 al 14 marzo, del GP del Qatar di MotoGP, secondo round del campionato, a Lusail. Saranno quindi saranno vicini anche come orario, nel pomeriggio in Italia.

Non succederà lo stesso ad aprile, quando gli altri due appuntamenti asiatici della F1 coincideranno con le gare di MotoGP in America. Quando il Circus andrà a Melbourne (dal 2 al 4) e a Suzuka (dal 9 all'11), la MotoGP si sposterà a Goiania per il GP del Brasile e all'Autodromo de Buenos Aires, che tornerà a essere sede del GP d'Argentina di motociclismo.

Salida del GP de Australia de F1

Salida del GP de Australia de F1

Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Entrambi i campionati non torneranno a condividere un weekend di gare fino a luglio, e sarà già in territorio europeo, in paesi molto vicini. Il GP d'Austria di F1, al Red Bull Ring, sarà dal 9 all'11 luglio, come il GP di Germania di MotoGP al Sachsenring.

Ancora una volta, l'orario sarà molto simile, con la F1 che disputerà la sua gara alle 15:00 del pomeriggio, e la MotoGP che farà lo stesso al suo abituale orario delle 14:00. Stessa situazione all'inizio di settembre: la principale categoria dell'automobilismo tornerà a Madrid nel weekend dal 10 al 12 per il GP di Spagna al Madring, mentre la MotoGP sarà al circuito Marco Simoncelli di Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Ottobre sarà il mese con più doppiette F1-MotoGP. La più ravvicinata come orario sarà la prima, con la F1 che andrà a Singapore (Marina Bay) e le moto che disputeranno il GP del Portogallo a Portimao. Successivamente, ci saranno altre due coincidenze, ma non di orario: i Gran Premi degli Stati Uniti (Austin) e del Messico (Autodromo Hermanos Rodriguez) saranno insieme agli appuntamenti della Malesia (Sepang) e dell'Indonesia (Mandalika) per la MotoGP, dal 22 al 24 e dal 29 al 31, rispettivamente.

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