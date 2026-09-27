Ecco quando F1 e MotoGP correranno nello stesso weekend nel 2027: ci sono 8 concomitanze

La Formula 1 e la MotoGP hanno già ufficializzato i loro calendari per la stagione 2027. Se il principale campionato ha già annunciato il suo programma qualche giorno fa, evidenziando un aumento dei weekend Sprint a 10 dei 24 previsti rispetto ai 6 del 2026, il suo equivalente motociclistico ha fatto lo stesso questo venerdì.

Il Mondiale MotoGP avrà due Gran Premi in meno rispetto al Circus, un totale di 22, tra cui spiccano il ritorno dell'Argentina, sul rinnovato circuito di Buenos Aires, l'arrivo di Adelaide come sede del GP d'Australia, con la conseguente uscita di Phillip Island, e l'assenza dell'Ungheria, che per due anni aveva ospitato il Motomondiale al Balaton Park.

Così, è il momento di fare confronti tra i calendari, per vedere quando F1 e MotoGP coincideranno nello stesso weekend. Segnatevi bene le seguenti date: saranno in pista insieme ben a 8 volte.

Data Gran Premio di F1 Gran Premio di MotoGP 12-14 marzo GP del Bahrain (Sprint) GP del Qatar 02-04 aprile GP d'Australia (Sprint) GP del Brasile 09-11 aprile GP del Giappone (Sprint) GP d'Argentina 09-11 luglio GP d'Austria GP di Germania 10-12 settembre GP di Spagna GP di San Marino 8-10 ottobre GP di Singapore GP del Portogallo 22-24 ottobre GP degli Stati Uniti GP della Malesia 29-31 ottobre GP del Messico GP d'Indonesia

La prima volta in cui F1 e MotoGP coincideranno sarà a marzo. Il primo appuntamento della Formula 1, il GP del Bahrein a Sakhir, che aprirà la stagione, sarà nello stesso weekend, dal 12 al 14 marzo, del GP del Qatar di MotoGP, secondo round del campionato, a Lusail. Saranno quindi saranno vicini anche come orario, nel pomeriggio in Italia.

Non succederà lo stesso ad aprile, quando gli altri due appuntamenti asiatici della F1 coincideranno con le gare di MotoGP in America. Quando il Circus andrà a Melbourne (dal 2 al 4) e a Suzuka (dal 9 all'11), la MotoGP si sposterà a Goiania per il GP del Brasile e all'Autodromo de Buenos Aires, che tornerà a essere sede del GP d'Argentina di motociclismo.

Salida del GP de Australia de F1 Foto de: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Entrambi i campionati non torneranno a condividere un weekend di gare fino a luglio, e sarà già in territorio europeo, in paesi molto vicini. Il GP d'Austria di F1, al Red Bull Ring, sarà dal 9 all'11 luglio, come il GP di Germania di MotoGP al Sachsenring.

Ancora una volta, l'orario sarà molto simile, con la F1 che disputerà la sua gara alle 15:00 del pomeriggio, e la MotoGP che farà lo stesso al suo abituale orario delle 14:00. Stessa situazione all'inizio di settembre: la principale categoria dell'automobilismo tornerà a Madrid nel weekend dal 10 al 12 per il GP di Spagna al Madring, mentre la MotoGP sarà al circuito Marco Simoncelli di Misano per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

Ottobre sarà il mese con più doppiette F1-MotoGP. La più ravvicinata come orario sarà la prima, con la F1 che andrà a Singapore (Marina Bay) e le moto che disputeranno il GP del Portogallo a Portimao. Successivamente, ci saranno altre due coincidenze, ma non di orario: i Gran Premi degli Stati Uniti (Austin) e del Messico (Autodromo Hermanos Rodriguez) saranno insieme agli appuntamenti della Malesia (Sepang) e dell'Indonesia (Mandalika) per la MotoGP, dal 22 al 24 e dal 29 al 31, rispettivamente.