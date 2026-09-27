WEC | Alpine non sacrifica una delle due A424: vittoria sfumata per mezzo secondo al Fuji

Alpine ha perso una vittoria quasi certa alla 6h del Fuji per non aver voluto sacrificare nessuna delle sue A424 nell’ultima girandola di pit-stop.

Il Costruttore francese sembrava avviato verso un dominio acquisito nel sesto round del FIA WEC 2026, con la sua coppia di LMDh in prima e seconda posizione all’inizio dell’ultima ora.

Ma l’intervento della Safety Car nella fase finale, causato da un violento incidente che ha coinvolto la McLaren #58, ha cambiato le sorti della gara: la Toyota ha rifornito con meno energia la TR010 Hybrid #8 e ha scelto di non montare pneumatici nuovi per portare Ryo Hirakawa in testa.

Alpine ha adottato un approccio molto più conservativo, richiamando entrambe le vetture ai box contemporaneamente e montando due gomme nuove per lo sprint finale verso il traguardo.

Questo ha lasciato l’Alpine #35 guidata da Charles Milesi al terzo posto dietro alla Toyota #8 e alla BMW #15, mentre l’Alpine #36, che in precedenza era in testa, è scesa al quinto posto dietro all’Aston Martin #009.

Victor Martins ha poi rimontato con la #36 raggiungendo Hirakawa, ma alla fine gli sono mancati 0"591 per festeggiare, in quello che è risultato il finale più serrato nella storia del Mondiale.

Alpine A424 n. 36 dell’Endurance Team Alpine: Jules Gounon, Victor Martins Foto di: JEP

Il Direttore Sportivo dell’Alpine, Nicolas Lapierre, ha affermato di aver dato priorità allo “spirito di squadra” nell’ultima serie di soste, consapevole che avrebbe potuto battere la Toyota se avesse puntato tutto su un’unica vettura.

"È una sensazione agrodolce perché abbiamo conquistato un podio e abbiamo totalizzato un numero record di punti nel weekend di gara, 30 in totale. Ma ovviamente, dopo aver avuto le auto in testa per gran parte della gara, è sempre deludente non vincere", ammette il francese.

"Il fattore chiave è stato l’ultimo intervento della Safety Car. Non volevamo sacrificare una vettura, quindi le abbiamo fatte rientrare entrambe ai box contemporaneamente e di conseguenza abbiamo perso tempo, venendo superati da alcuni rivali".

“Alla fine avremmo potuto vincere la gara e portare a casa un ottimo piazzamento con l’altra auto se l’avessimo sacrificata. Abbiamo deciso di privilegiare lo spirito di squadra e di rimanere in gara con entrambe le vetture fino alla fine. È stata una mia decisione, quindi me ne assumo la responsabilità".

“Alla fine siamo arrivati secondi, il che è comunque un ottimo risultato per la squadra, ma ovviamente è deludente non aver vinto oggi.”

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Jules Gounon, Victor Martins Foto di: JEP

La situazione dell’Alpine si è complicata ai box: la #36, che era in testa alla gara, si trovava proprio dietro alla vettura gemella #35 in corsia, il che ha comportato attendere che i meccanici la spingessero per ripartire.

“Abbiamo montato le gomme nuove, ma causa della nostra vettura gemella che era davanti ai box abbiamo perso tempo per ripartire", ha spiegato Martins.

La Safety Car è durata quasi 30' mentre i commissari recuperavano la McLaren in panne di Finn Gehrsitz. Questo ha favorito la Toyota #8 che aveva molto meno carburante rispetto all’Alpine.

"Penso che abbiano fatto un buon lavoro. È giusto dire che hanno rischiato, ha funzionato e hanno anticipato bene la situazione", riconosce Martins.

"Erano nella posizione giusta per farlo, trovandosi in fondo alla corsia dei box e potendo osservare tutti quelli che stavano entrando; così si può ridurre il rifornimento o semplicemente ripartire prima del nostro arrivo".

“Erano in una buona posizione e forse noi non abbiamo fatto abbastanza, ma è facile dirlo dopo la gara”.

Toyota Gazoo Racing n. 8 Toyota TR010: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: JEP

Martins, che ha condiviso l’Alpine n. 36 con Jules Gounon, ha ammesso di essere deluso dall’esito della gara, ma ha tratto incoraggiamento dal secondo podio conquistato dalla squadra in altrettante gare.

“Questo fine settimana siamo stati dominanti, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Dopo Austin, dove avevamo una macchina fantastica, è il secondo fine settimana di fila in cui siamo sempre in testa. Siamo stati promossi in pole dopo l’annullamento delle qualifiche, ma avremmo comunque lottato di nuovo per il primato".

“Poi in gara, proprio come ad Austin, siamo stati un po’ sfortunati. Ad Austin eravamo in lotta con la Toyota #7, e anche oggi eravamo primo e secondo prima dell’ultima Safety Car, quindi penso che la vettura sia perfetta".

“I ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, stiamo migliorando continuamente, forniamo un buon feedback al team per cercare di perfezionare il nostro sistema e la vettura. Oggi eravamo preparati per qualsiasi condizione, sia sul bagnato che sull’asciutto. Poi abbiamo perso un po’ di terreno, ma a volte le gare vanno così.”

La #35 di Ferdinand Habsburg e Charles Milesi è arrivata quarta dietro alla BMW #15, che a sua volta ha guadagnato posizioni grazie a una mossa strategica dell’ultimo minuto.