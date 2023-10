MotoGP | Dall'Igna: "Marquez è ingombrante, starà a noi gestirlo"

Si pensava che il Gran Premio del Giappone avrebbe finalmente dipanato ogni dubbio sul futuro di Marc Marquez, ma fin da giovedì l'otto volte campione del mondo ha chiarito che non avrebbe annunciato questo fine settimana se onorerà il suo contratto con la Honda fino alla sua naturale scadenza o se nel 2024 salirà in sella alla Ducati del Gresini Racing.

Anche dopo aver conquistato il suo primo podio domenicale della stagione, proprio a casa del marchio di Tokyo, il pilota di Cervera ha detto solo di voler velocizzare i tempi della sua decisione, perché la cosa gli sta un po' togliendo il sonno. Però non si è sbilanciato troppo, magari anche perché la Honda ha iniziato a darsi da fare, visto che questo fine settimana ha cambiato la sua direzione tecnica, affidando a Shin Sato il precedente ruolo di Shinichi Kokubu.

Tuttavia, parlando ai microfoni di Sky Sport MotoGP, il direttore generale di Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, sembra aver dato un indirizzo più preciso a quelli che potrebbero essere gli scenari a cui andremo incontro nelle prossime settimane, sottolineando di essere lusingato per la voglia di Rosso di Marc.

"Marc è stato uno dei piloti più forti della storia, quindi che lui voglia fortemente salire su una Ducati non può far che piacere. Questo è il commento più importante che posso fare. Ha deciso di lasciare una Honda per salire su una Ducati non ufficiale, a maggior ragione sottolinea il fatto che vuole la nostra moto e non può che far piacere", ha detto Dall'Igna.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Però si potrebbe anche dire che il grande capo del reparto corse di Borgo Panigale ha lanciato il sasso e nascosto un po' la mano, perché quando gli è stato domandato se, in base alle sue parole, la cosa debba essere data per fatta, ha proseguito: "Questo è quello che ho sentito, poi chiaramente non c'è ancora l'ufficialità. Credo che ci siano tante cose da fare, che ci sia un contratto complicato da rompere, nell'eventualità che lui lo voglia rompere chiaramente. Mi sembra che le dichiarazioni che lui ha fatto siano comunque queste e dal nostro punto di vista fa piacere".

Il manager veneto sa anche che un nome "pesante" come quello di Marquez potrebbe andare a bloccare qualche ingranaggio in un meccanismo che al momento sembra perfetto, ma ritiene anche che la Ducati sarebbe pronta per questa sfida.

"L'arrivo è tutto da definire e da valutare, perché non c'è ancora l'ufficialità. Io ho solo commentato le dichiarazioni che Marc ha fatto sulla nostra moto. Noi quest'anno siamo ancora concentrati sul campionato, che ha tantissime cose da dire. Poi sicuramente Marc è un pilota ingombrante per tanti motivi e c'è la preoccupazione che possa rompere qualche equilibrio. Questo eventualmente farà parte del gioco e starà a noi gestirlo".