MotoGP | Honda ha scelto Shin Sato come sostituto di Shinichi Kokubu

Sato, che finora è stato a capo dello sviluppo del progetto RC213V, l'attuale generazione di prototipi MotoGP, debutterà nel ruolo a partire dall'1 ottobre.

Resta da vedere, tuttavia, se questo cambiamento avrà qualche influenza sul processo decisionale di Marc Marquez, che, a detta sua, è combattuto tra il rimanere come pilota HRC nel 2024, e quindi rispettare l'anno rimanente del suo contratto, o cercare una via d'uscita e presumibilmente firmare per Gresini, dove la squadra di Faenza gli ha riservato una delle sue Desmosedici GP dall'inizio della prossima stagione.

Venerdì, dopo la conferma della partenza di Kokubu, Marquez ha fatto riferimento alla scossa che la HRC starebbe attuando in tutta la sua struttura.

"È vero che già a Misano abbiamo visto nuovi volti nel box, nuove persone. Vedremo se i volti nuovi porteranno nuove idee e se funzioneranno. Ma insisto, non sono io a dover scegliere chi viene e cosa fa sulla moto", ha risposto il pilota di Cervera.

Inizialmente, lo spagnolo aveva fissato l'India e il Giappone come periodo in cui avrebbe preso una decisione sul suo futuro a breve termine. Tuttavia, al suo arrivo a Motegi giovedì, ha chiarito che non ci saranno novità in merito questo fine settimana.

Secondo Motorsport.com, i dirigenti della HRC, con i quali Marquez dovrebbe incontrarsi sul circuito giapponese, stanno cercando di convincerlo a rispettare almeno il suo attuale contratto, che scade alla fine del prossimo anno. In questo senso, non sembra che la promozione di Sato, altro tecnico giapponese proveniente dall'interno dell'azienda, sia in linea con quanto richiesto dallo spagnolo.

Anche Joan Mir, suo vicino nel box del team ufficiale del marchio dell'ala dorata, ha espresso la sua opinione sulle mosse della Honda, allineandosi sullo stesso pensiero di Marquez. "Se ci sono cambiamenti alla Honda è perché erano necessari. I marchi giapponesi non sono abituati a cambiare il personale e se lo hanno fatto è perché ne sono sicuri. L'importante è capire se questo cambiamento funziona e porta qualcosa di nuovo", ha detto il maiorchino.