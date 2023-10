MotoGP | Marquez: "Futuro? Non dormo bene, devo decidere presto"

Vinca o non vinca, Marc Marquez è sempre il protagonista assoluto di ogni weekend. A Motegi, l’otto volte campione del mondo ha conquistato il primo podio della stagione in una gara lunga sotto il diluvio che ha costretto a interrompere la gara. Nonostante non stia lottando per il titolo, il portacolori Honda batte un altro record personale e diventa il quinto pilota della storia con il maggior numero di podi nella storia, ben 140.

“Sono contento di salire sul podio, finalmente”, esordisce Marquez al termine di una domenica bagnata in cui, se non ci fosse stata la bandiera rossa, avrebbe avuto l’opportunità di vincere. “È stata lunga, ma ce l’abbiamo fatta. Si trattava di seguire la strada che avevamo intrapreso a Silverstone con la seconda parte di stagione. Oggi è stata una gara difficile, ma ero molto calmo”.

“All’inizio con la gomma da bagnato e la pista ancora un po’ asciutta, sono stato molto calmo con il gas, ho provato a gestire bene le gomme. Poi, quando ho visto che iniziava ad arrivare più acqua in pista ho iniziato a spingere e andavo ancora più forte con più acqua in pista. Stavo prendendo Pecco e Martin, ma ho detto di fermare la gara perché c’era troppa acqua e diventava troppo pericoloso”, prosegue il pilota Honda.

Jorge Martin, Pramac Racing, Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sull’asciutto, probabilmente, le possibilità di conquistare il podio sarebbero state ridotte. Tuttavia, la pioggia ha aiutato il pluricampione del mondo, che puntava al successo ma lascia il Giappone soddisfatto per aver regalato a Honda il podio in casa: “Io che sia asciutto o bagnato, faccio sempre il 100%. Quest’anno sul bagnato non mi sento comodo, anche se vado forte. L’anno scorso andavo forte e mi sentivo bene, mi veniva facile. Non sono quello che deve dire se il pilota fa la differenza, io faccio il massimo con quello che ho. A inizio gara andavo piano, ma nella seconda metà andavo forte”.

Il diluvio ha scombinato i piani di tutti i piloti, ma a fare la differenza sono stati i tre del podio, che hanno tenuto un ritmo incredibile. Addirittura, Jorge Martin, vincitore della gara, e Pecco Bagnaia hanno impressionato lo stesso Marc Marquez, che si complimenta con entrambi: “Io provo a fare il 100% sempre, oggi sembrava che fossi più veloce, ma la gara che hanno fatto Jorge e Pecco è stata strepitosa. Lottare per il campionato e fare una gara come questa sul bagnato è incredibile. Sono stati davvero bravi”.

Infine, è inevitabile toccare l’argomento futuro. Ancora non si conosce la destinazione di Marc per il 2024, a Motegi tutti aspettavano la decisione, ma lo spagnolo ha affermato che non sarebbe arrivata questo weekend. Tuttavia, non vuole più attendere troppo: “Non posso dire niente, ma devo chiarire velocemente questa storia. Non sto dormendo bene, sembra che mi diverta ma non è così. Sono stanco e si deve chiarire tutto. Sia in Honda sia altrove, questa è una storia romantica che vede qui il primo podio della stagione”.