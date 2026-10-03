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Qualifiche
GT World Challenge Europe Sprint Barcellona

GT World | Porsche in Pole Position con Buus per Gara 1 Sprint a Barcellona

Grandissimo il giovane di Lionspeed che batte le Mercedes di Jewiss e Schiller, Hirsiger migliore delle Ferrari in Top5, indietro McLaren e BMW.

Francesco Corghi
Modificato:
#80 Lionspeed GP, Porsche 911 GT3 R (992) EVO - Ricardo Feller, Bastian Buus.JPG

Bastian Buus conferma l'ottima stato di forma e potenziale andando a prendersi la Pole Position di Gara 1 del GT World Challenge Europe, di scena a Barcellona per l'ultimo fine settimana di Sprint Cup.

In piena corsa per il titolo assieme al compagno Ricardo Feller, il giovane pilota di Lionspeed GP ha piazzato la 911 #80 davanti a tutti in 1'39"542 sotto ad un cielo assolato, ma anche macchiato da nuvole che nel pomeriggio potrebbero rimescolare le carte in tavola, scaricando acqua come accaduto nella giornata di venerdì durante le Prove Libere 2.

Buus è stato il migliore della Classe PRO battendo le Mercedes di 2Seas Motorsport #222 e GetSpeed Team Dubai #12 che Kiern Jewiss e Fabian Schiller piazzano nei primi due posti della Classe BRONZE CUP.

Bene le Ferrari, con Felix Hirsiger che chiude quarto al volante della 296 #71 di AF Corse con cui si prende il primato in Classe SILVER CUP, seguito da Marvin Dienst con la Mercedes-Winward #87, terzo BRONZE CUP e dalla Porsche-Boutsen VDS #2 di Sven Muller.

Settimo Dennis Marschall al volante della Ferrari-Kessel Racing #74, le vetture di Maranello si prendono anche le posizioni dal 9° al 12° posto grazie a Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69), David Fumanelli (Kessel Racing #27), Thomas Neubauer e Jef Machiels (AF Corse #50 e #52), mentre 15° è Tommaso Mosca con la #51 di AF Corse con cui darà l'assalto alla GOLD CUP.

In questa categoria il primato va a Dylan Pereira sulla Audi-Tresor Attempto #99 in 14a piazza assoluta, più indietro Gilles Magnus con la Porsche-Boutsen VDS #10.

Si complica la situazione in campionato per le Mercedes di Lucas Auer (Winward 'Mamba' #48) e Daniel Juncadella (Verstappen Racing #3), i quali scatteranno dal 20°  e 21° posto.

Qualifiche difficili per le BMW: Augusto Farfus è ancora una volta il più rapido delle M4 mettendo ottava assoluta la #991 di Paradine Competition, solo 25° Ignacio Montenegro (WRT #30), più attardato Charles Weerts con la #32 che partirà 28°, addirittura 39° Valentino Rossi con la #46 a 2"1 dalla vetta.

Non brillano neppure le McLaren, dato che la prima delle 720S è la #58 di Garage 59 affidata Tom Fleming, relegato al 31° posto, la Lamborghini-Rutronik #96 di Patric Niederhauser non va oltre il 22° tempo.

Pos # Classe PILOTI Team AUTO CRONO
1 80 Pro Cup Bastian Buus, Ricardo Feller Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1'39"542
2 222 Bronze Cup Kiern Jewiss, Charles Dawson 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 EVO 0.085
3 12 Bronze Cup Fabian Schiller, Gabriel Rindone GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3 EVO 0.255
4 71 Silver Cup Felix Hirsiger, Carl Bennett AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.411
5 87 Bronze Cup Marvin Dienst, Rinat Salikhov Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 0.465
6 2 Pro Cup Sven Müller, Dorian Boccolacci Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.575
7 74 Bronze Cup Dennis Marschall, Constantin Dressler Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.593
8 991 Bronze Cup Augusto Farfus, Darren Leung Paradine Competition BMW M4 GT3 EVO 0.711
9 69 Pro Cup Thierry Vermeulen, Ben Green Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.716
10 27 Bronze Cup David Fumanelli, Marco Pulcini Kessel Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.725
11 50 Pro Cup Thomas Neubauer, Arthur Leclerc AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.742
12 52 Silver Cup Jef Machiels, Gilles Stadsbader AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.761
13 55 Bronze Cup Loris Cabirou, Dmitry Gvazava Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.805
14 99 Gold Cup Dylan Pereira, Alex Aka Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 0.824
15 51 Gold Cup Tommaso Mosca, Matias Zagazeta AF Corse Ferrari 296 GT3 EVO 0.917
16 21 Silver Cup Oliver Söderström, Arthur Dorison Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 0.947
17 9 Silver Cup Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin Pure Rxcing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 0.948
18 66 Silver Cup Ariel Levi, Andrea Frassineti Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 0.956
19 14 Pro Cup Konsta Lappalainen, Matteo Cairoli Emil Frey Racing Ferrari 296 GT3 EVO 0.961
20 48 Pro Cup Lucas Auer, Maro Engel Winward Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1.082
21 3 Pro Cup Daniel Juncadella, Chris Lulham Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 EVO 1.084
22 96 Pro Cup Patric Niederhauser, Luca Engstler Rutronik Racing Lamborghini Temerario GT3 1.087
23 93 Bronze Cup Eddie Cheever, Peter Dempsey Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.104
24 54 Silver Cup Mark Kastelic, Tanart Sathienthirakul Dinamic GT Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.183
25 30 Silver Cup Ignacio Montenegro, Matisse Lismont Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1.317
26 34 Silver Cup Jamie Day, Mateo Villagomez Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.342
27 11 Bronze Cup Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.351
28 32 Pro Cup Charles Weerts, Kelvin van der Linde Team WRT BMW M4 GT3 EVO 1.380
29 10 Gold Cup Gilles Magnus, Robin Knutsson Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R (992) EVO 1.418
30 7 Pro Cup Kobe Pauwels, Nicki Thiim Comtoyou Racing Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 1.419
31 58 Gold Cup Thomas Fleming, Louis Prette Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1.423
32 88 Bronze Cup Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1.437
33 59 Pro Cup Joseph Loake, Dean Macdonald Garage 59 McLaren 720S GT3 EVO 1.531
34 111 Gold Cup James Kell, Arthur Rougier CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1.757
35 555 Gold Cup Simon Gachet, Romain Andriolo CSA Racing McLaren 720S GT3 EVO 1.913
36 84 Pro Cup Simon Reicher, Christopher Haase Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 EVO II 1.976
37 89 Silver Cup Nicolas Baert, Gustav Bergström Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R (992) EVO 2.061
38 5 Silver Cup Mikey Porter, Guilherme Oliveira Optimum Motorsport McLaren 720S GT3 EVO 2.111
39 46 Pro Cup Valentino Rossi, Max Hesse Team WRT BMW M4 GT3 EVO 2.190
40 163 Gold Cup Loris Spinelli, Mattia Michelotto VSR Lamborghini Temerario GT3 2.230
41 31 Pro Cup Amaury Cordeel, Jordan Pepper Team WRT BMW M4 GT3 EVO 2.427
42 35 Silver Cup Gaspard Simon, Maxime Robin Walkenhorst Motorsport Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO 2.844
43 77 Gold Cup Jop Rappange, David Pittard KPX Motorsport BMW M4 GT3 EVO 3.389

 

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