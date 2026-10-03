GT World | Porsche in Pole Position con Buus per Gara 1 Sprint a Barcellona
Grandissimo il giovane di Lionspeed che batte le Mercedes di Jewiss e Schiller, Hirsiger migliore delle Ferrari in Top5, indietro McLaren e BMW.
Bastian Buus conferma l'ottima stato di forma e potenziale andando a prendersi la Pole Position di Gara 1 del GT World Challenge Europe, di scena a Barcellona per l'ultimo fine settimana di Sprint Cup.
In piena corsa per il titolo assieme al compagno Ricardo Feller, il giovane pilota di Lionspeed GP ha piazzato la 911 #80 davanti a tutti in 1'39"542 sotto ad un cielo assolato, ma anche macchiato da nuvole che nel pomeriggio potrebbero rimescolare le carte in tavola, scaricando acqua come accaduto nella giornata di venerdì durante le Prove Libere 2.
Buus è stato il migliore della Classe PRO battendo le Mercedes di 2Seas Motorsport #222 e GetSpeed Team Dubai #12 che Kiern Jewiss e Fabian Schiller piazzano nei primi due posti della Classe BRONZE CUP.
Bene le Ferrari, con Felix Hirsiger che chiude quarto al volante della 296 #71 di AF Corse con cui si prende il primato in Classe SILVER CUP, seguito da Marvin Dienst con la Mercedes-Winward #87, terzo BRONZE CUP e dalla Porsche-Boutsen VDS #2 di Sven Muller.
Settimo Dennis Marschall al volante della Ferrari-Kessel Racing #74, le vetture di Maranello si prendono anche le posizioni dal 9° al 12° posto grazie a Thierry Vermeulen (Emil Frey Racing #69), David Fumanelli (Kessel Racing #27), Thomas Neubauer e Jef Machiels (AF Corse #50 e #52), mentre 15° è Tommaso Mosca con la #51 di AF Corse con cui darà l'assalto alla GOLD CUP.
In questa categoria il primato va a Dylan Pereira sulla Audi-Tresor Attempto #99 in 14a piazza assoluta, più indietro Gilles Magnus con la Porsche-Boutsen VDS #10.
Si complica la situazione in campionato per le Mercedes di Lucas Auer (Winward 'Mamba' #48) e Daniel Juncadella (Verstappen Racing #3), i quali scatteranno dal 20° e 21° posto.
Qualifiche difficili per le BMW: Augusto Farfus è ancora una volta il più rapido delle M4 mettendo ottava assoluta la #991 di Paradine Competition, solo 25° Ignacio Montenegro (WRT #30), più attardato Charles Weerts con la #32 che partirà 28°, addirittura 39° Valentino Rossi con la #46 a 2"1 dalla vetta.
Non brillano neppure le McLaren, dato che la prima delle 720S è la #58 di Garage 59 affidata Tom Fleming, relegato al 31° posto, la Lamborghini-Rutronik #96 di Patric Niederhauser non va oltre il 22° tempo.
|Pos
|#
|Classe
|PILOTI
|Team
|AUTO
|CRONO
|1
|80
|Pro Cup
|Bastian Buus, Ricardo Feller
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1'39"542
|2
|222
|Bronze Cup
|Kiern Jewiss, Charles Dawson
|2Seas Motorsport
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.085
|3
|12
|Bronze Cup
|Fabian Schiller, Gabriel Rindone
|GetSpeed Team Dubai
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.255
|4
|71
|Silver Cup
|Felix Hirsiger, Carl Bennett
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.411
|5
|87
|Bronze Cup
|Marvin Dienst, Rinat Salikhov
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|0.465
|6
|2
|Pro Cup
|Sven Müller, Dorian Boccolacci
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.575
|7
|74
|Bronze Cup
|Dennis Marschall, Constantin Dressler
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.593
|8
|991
|Bronze Cup
|Augusto Farfus, Darren Leung
|Paradine Competition
|BMW M4 GT3 EVO
|0.711
|9
|69
|Pro Cup
|Thierry Vermeulen, Ben Green
|Emil Frey Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.716
|10
|27
|Bronze Cup
|David Fumanelli, Marco Pulcini
|Kessel Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.725
|11
|50
|Pro Cup
|Thomas Neubauer, Arthur Leclerc
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.742
|12
|52
|Silver Cup
|Jef Machiels, Gilles Stadsbader
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.761
|13
|55
|Bronze Cup
|Loris Cabirou, Dmitry Gvazava
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.805
|14
|99
|Gold Cup
|Dylan Pereira, Alex Aka
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|0.824
|15
|51
|Gold Cup
|Tommaso Mosca, Matias Zagazeta
|AF Corse
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.917
|16
|21
|Silver Cup
|Oliver Söderström, Arthur Dorison
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|0.947
|17
|9
|Silver Cup
|Mikkel Pedersen, Aliaksandr Malykhin
|Pure Rxcing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|0.948
|18
|66
|Silver Cup
|Ariel Levi, Andrea Frassineti
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|0.956
|19
|14
|Pro Cup
|Konsta Lappalainen, Matteo Cairoli
|Emil Frey Racing
|Ferrari 296 GT3 EVO
|0.961
|20
|48
|Pro Cup
|Lucas Auer, Maro Engel
|Winward Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1.082
|21
|3
|Pro Cup
|Daniel Juncadella, Chris Lulham
|Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
|Mercedes-AMG GT3 EVO
|1.084
|22
|96
|Pro Cup
|Patric Niederhauser, Luca Engstler
|Rutronik Racing
|Lamborghini Temerario GT3
|1.087
|23
|93
|Bronze Cup
|Eddie Cheever, Peter Dempsey
|Ziggo Sport Tempesta Racing
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1.104
|24
|54
|Silver Cup
|Mark Kastelic, Tanart Sathienthirakul
|Dinamic GT
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1.183
|25
|30
|Silver Cup
|Ignacio Montenegro, Matisse Lismont
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1.317
|26
|34
|Silver Cup
|Jamie Day, Mateo Villagomez
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1.342
|27
|11
|Bronze Cup
|Felice Jelmini, Marcelo Tomasoni
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1.351
|28
|32
|Pro Cup
|Charles Weerts, Kelvin van der Linde
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|1.380
|29
|10
|Gold Cup
|Gilles Magnus, Robin Knutsson
|Boutsen VDS
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|1.418
|30
|7
|Pro Cup
|Kobe Pauwels, Nicki Thiim
|Comtoyou Racing
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|1.419
|31
|58
|Gold Cup
|Thomas Fleming, Louis Prette
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|1.423
|32
|88
|Bronze Cup
|Sebastian Øgaard, Carrie Schreiner
|Tresor Attempto Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1.437
|33
|59
|Pro Cup
|Joseph Loake, Dean Macdonald
|Garage 59
|McLaren 720S GT3 EVO
|1.531
|34
|111
|Gold Cup
|James Kell, Arthur Rougier
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|1.757
|35
|555
|Gold Cup
|Simon Gachet, Romain Andriolo
|CSA Racing
|McLaren 720S GT3 EVO
|1.913
|36
|84
|Pro Cup
|Simon Reicher, Christopher Haase
|Eastalent Racing
|Audi R8 LMS GT3 EVO II
|1.976
|37
|89
|Silver Cup
|Nicolas Baert, Gustav Bergström
|Lionspeed GP
|Porsche 911 GT3 R (992) EVO
|2.061
|38
|5
|Silver Cup
|Mikey Porter, Guilherme Oliveira
|Optimum Motorsport
|McLaren 720S GT3 EVO
|2.111
|39
|46
|Pro Cup
|Valentino Rossi, Max Hesse
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|2.190
|40
|163
|Gold Cup
|Loris Spinelli, Mattia Michelotto
|VSR
|Lamborghini Temerario GT3
|2.230
|41
|31
|Pro Cup
|Amaury Cordeel, Jordan Pepper
|Team WRT
|BMW M4 GT3 EVO
|2.427
|42
|35
|Silver Cup
|Gaspard Simon, Maxime Robin
|Walkenhorst Motorsport
|Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO
|2.844
|43
|77
|Gold Cup
|Jop Rappange, David Pittard
|KPX Motorsport
|BMW M4 GT3 EVO
|3.389
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