MotoGP | Martin: "Il mio setup lo vedono tutti i Ducati, ma lo uso solo io"

Ottavo successo della stagione e terzo weekend perfetto in cui si assicura la vittoria sia nella sprint che in gara. Jorge Martin è in uno stato di forma eccezionale, che si può racchiudere parlando anche dei cinque successi nelle ultime sei corse, aspetto che gli ha permesso di avvicinarsi sempre di più alla vetta della classifica iridata portandosi a soli tre punti da Francesco Bagnaia, oggi secondo.

In una gara dove è successo di tutto, tra cambio moto, bandiere rosse e conclusione anticipata a causa della forte pioggia e del buio che stava calando sul tracciato, l’aspetto fondamentale era quello di portare quanti più punti possibili a casa senza cadere.

Infatti, non vedendo ancora forte pioggia in arrivo, all’inizio della corsa i piloti avevano deciso di puntare sulla slick, ma dopo curve ci si è resi conto che il passaggio alla copertura da bagnato fosse già maturo. Una decisione che per il leader rappresenta sempre un azzardo, soprattutto perché non si sa cosa faranno gli altri e rientrare un giro più tardi potrebbe comportare una significativa perdita di tempo. Durante le interviste, Martin ha raccontato che, non essendo sicuro di quale fosse la decisione giusta da prendere, ha scelto di lasciar passare Miller e Bagnaia, in modo da osservarne il comportamento e copiarne la tattica di gara.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“È stata una bella giornata, anche se non lo è stato prima di partire. Partire con delle slick con tanta pioggia e stare davanti è stato davvero difficile, pensavo di cadere. Alla fine del giro non sapevo cosa fare, allora ho lasciato passare Jack e Pecco e, non ho appena ho visto che si fermavano, allora mi sono detto che dovevo fermarmi anche io”, ha raccontato lo spagnolo, spiegando la sua scelta di rientrare.

La sua efficacia e la sua voglia di vincere la sia è vista però proprio durante la fase di cambio moto con cui è passato alle gomme da bagnato. Nel momento in cui stava per terminare la pit lane, lo spagnolo non si trovava in testa, bensì dietro altre due moto: tuttavia, non appena ha potuto togliere il limitatore di velocità, Martin è andato subito all’attacco trovando uno spazio in cui inserirsi, aspetto che gli ha permesso di superare diversi avversari in uscita e ritornare così in testa alla corsa.

Leadership che, però, è durata poco tempo perché un errore in seguito a un bloccaggio in staccata lo ha fatto scivolare in nona posizione, dietro a Fabio Di Giannantonio, dovendo così costruire un’altra rimonta. Da quel momento in poi, giro dopo giro Martin ha mostrato una fiducia e un passo difficile da sostenere per gli altri, riuscendo così a sopravanzare i propri rivali uno ad uno. “Dopo il flag-to-flag mi è andata bene, sono riuscito a tornare in testa, ma dopo ho fatto un errore che sono scivolato indietro. Avevo un bel grip, avevo fiducia e sono riuscito a tornare in prima posizione”.

Seppur vi sia stato un momento in cui Bagnaia sembrava effettivamente essere in grado di poter chiudere il gap dalla vetta, poi riallargato anche per un piccolo errore dello stesso pilota italiano, dall’altra parte Martin crede vi fosse comunque un piccolo margine per poter distanziare il rivale nella lotta al titolo: “Mi sentivo meno in forma, ma quando Pecco [Bagnaia] è riuscito a chiudere il gap a sette decimi, ho spinto e sono riuscito a ridargli 3-4 decimi e allora mi sono detto che avevo il margine per riuscire ad allungare e andare via, perché non si sa mai cosa sarebbe potuto succedere. Non lo sapremo mai, ma eravamo molto al limite”.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Da qualche appuntamento a questa parte, Martin ha fatto un salto in avanti importante in termini di fiducia con la moto. Già a Misano aveva raccontato di aver trovato qualcosa che non aveva in passato, un aspetto che gli aveva permesso di guidare la sua Ducati esattamente come piaceva a lui. “Il mio set-up lo possono vedere tutti in Ducati. Per il momento lo uso solo io. Penso che ho iniziato a trovare una buona forma, muovermi tanto sopra la moto, capire dove trovare grip. Penso che questo mi aiuta molto. Oggi, ad esempio, passavo quasi tutti in accelerazione, perché riuscivo a fare una manovra un po’ diversa. Però la moto è sempre quella. Spero di riuscire a essere comodo tutto l’anno con questa moto”, ha spiegato dopo la corsa.

La scelta da parte della direzione gara di fermare il Gran Premio definitivamente ha trovato d’accordo tutti i piloti, i quali hanno sottolineato la pericolosità della pista in condizioni con tanto spray e visiere scure, senza dimenticare che ormai stava calando il buio sopra Motegi: “Io non ho alzato nemmeno la mano, ma ho visto che gli altri la alzavano. Io alla fine guidavo, ma ero anche quello che vedeva meglio. Probabilmente era da bandiera rossa un po’ prima. Poi non ho capito perché ci hanno fatto ripartire subito, alla fine la pista era uguale [per quanto era bagnata]. Alla fine ho capito, stava diventando buio, c’era più acqua e non si poteva seguire”, ha aggiunto Martin.