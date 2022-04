MotoGP | Bagnaia: "Mi mancava riuscire a spingere da subito"

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia è tornato. Probabilmente non era mai andato via, ma obiettivamente quello visto nelle prime tre gare della stagione sembrava un lontano parente di quello che aveva vinto quattro delle ultime sei gare della scorsa stagione. Anche se non è bastato per firmare la prima pole position stagionale, quello di oggi ad Austin è sembrato di nuovo molto simile a quello del 2021. E ne è ben consapevole anche lui.

"Vale quasi come una pole position dopo questo inizio di stagione difficile. L'anno scorso il mio punto forte era entrare in pista e spingere da subito, e mi stava venendo difficile ultimamente, ma stavolta ci siamo riusciti", ha detto il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD dopo aver concluso le qualifiche del Gran Premio delle Americhe al terzo posto, alle spalle delle altre due Desmosedici GP di Jorge Martin e di Jack Miller, che comunque lo hanno preceduto di un soffio.

Poi è entrato un po' di più nei dettagli tecnici di questa prestazione finalmente all'altezza di un candidato alla corsa al titolo: "Stamattina, nella FP3, avevo visto che con la soft davanti avevo molto potenziale, ma non riuscivo ad esprimerlo proprio perché avevo bisogno di un po' più di supporto dalla gomma. Nella FP4, grazie a Cristian (Gabarrini, il suo capo tecnico), siamo riusciti a fare un altro step e ora riesco a gestire tutto molto bene anche a livello di elettronica".

"Sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto fino ad ora. Nel secondo run della FP4 sono entrato con la gomma soft usata della mattina ed è venuto fuori un tempo incredibile. Da lì ho capito che ci siamo, che siamo veloci. Mi mancava questa sensazione di riuscire a spingere da subito. La moto mi è venuta dietro in tutto, ma devo dire che con meno avvallamenti questa pista ci viene più incontro. Poi riuscire a lavorare così durante i weekend ci aiuta tanto", ha aggiunto.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Il piemontese è stato uno di quei piloti che hanno provato anche la gomma media al posteriore nella FP4, ma la comparativa sembra averlo convinto che la scelta migliore per la gara di domani sia la soft.

"La media è una buonissima gomma e sul lato destro funziona molto bene, ma non mi piace perché mi fa perdere molto tempo in ingresso di curva. La soft è molto meglio da questo punto di vista e se si riesce a gestire nei primi giri, ti può portare a fare una gran differenza nell'arco della gara".

"Sicuramente non vedremo un passo del 2'02" o del 2'03" basso, ma sarà un gara veloce, quasi mezzo secondo al giro più veloce dell'anno scorso, quindi bisognerà stare molto attenti, anche se la soft mi è piaciuta di più come incisività e come aiuto in frenata. Penso che un po' tutti andranno sulla soft, ma che sia anche una decisione più semplice che in altre situazioni".

Restando in tema gomme, sull'anteriore ha le idee chiare: "Andrò con la dura, non c'è dubbio, perché prediligo sempre avere tanta stabilità e con la soft non posso forzarla tanto. E' vero che ha più grip, però si muove tanto e a me non piace, perché sento molto più front lock e non mi aiuta".