MotoGP | Aragon, Warm-Up: brilla Nakagami, i big con gomme usate

Carica lettore audio

Il Motorland Aragon si è svegliato sotto ad un cielo plumbeo, che per il momento minaccia solamente la pioggia, ma ha abbassato le temperature rispetto a ieri. Condizioni che hanno portato i piloti a non prendere troppi rischi durante il Warm-Up e a fare scelte di gomme differenti dalla dura anteriore e dalla media posteriore che secondo la Michelin sarà la soluzione per la gara alle ore 14.

Trattandosi di una gara nella quale la gestione del consumo degli pneumatici rischia di fare da padrona nel finale, non c'è troppo da stupirsi se i piloti in lizza per il titolo non hanno lasciato il segno nel turno di 20 minuti di stamani, concentrando il loro lavoro proprio sulla gomma usata.

A svettare è stato il giapponese Takaaki Nakagami, che con una coppia di gomme medie sulla sua Honda del Team LCR ha girato in 1'47"689. Alle sue spalle troviamo un ottimo Enea Bastianini, accreditato di un ottimo passo nella FP4 di ieri, che ha utilizzato questo Warm-Up per provare anche la gomma soft al posteriore e girare in 1'47"798.

Terzo tempo per l'altra Ducati di Johann Zarco, che addirittura ha messo due gomme soft sulla sua Desmosedici GP. Dopo le difficoltà di ieri, ha fatto un passo avanti Maverick Vinales, quarto con l'Aprilia, che fa parte però di quel gruppetto di piloti che stamattina hanno deciso di lavorare con la gomma morbida al posteriore, quindi con una soluzione che in teoria non dovrebbe essere buona per la gara.

Un trenino del quale fanno parte anche il rientrante Marc Marquez, Jack Miller e Jorge Martin. Per trovare il primo con una gomma media usata (quella di Nakagami era nuova) bisogna quindi scendere fino all'ottavo posto occupato da Fabio Quartararo. "El Diablo" è partito con un pneumatico che aveva 17 giri, ma è riuscito a tenere un passo molto costante, ribadendo che il problema della Yamaha in questo momento è soprattutto la qualifica.

Va detto, però, che anche i suoi rivali nella corsa al titolo, ovvero Aleix Espargaro e Pecco Bagnaia, erano esattamente nelle stesse condizioni ed hanno avuto un ottimo ritmo a loro volta. Basta pensare che il pilota dell'Aprilia è nono a 30 millesimi e anche il ducatista ne paga appena 69 sul campione del mondo in carica.

Per quanto riguarda gli altri piloti italiani, Marco Bezzecchi ha staccato il 13° tempo, mentre in 15° posizione troviamo Fabio Di Giannantonio e Luca Marini occupa la 18°. Continuano le grandi difficoltà di Franco Morbidelli, che si ritrova 21° a 1"5 con la sua Yamaha. I miglioramenti mostrati a Misano, dunque, sembrano solo un lontano miraggio per il vice-campione 2020, anche su una pista su cui era salito sul gradino più alto del podio appena due anni fa.

Da segnalare poi la brutta caduta di cui è stato vittima Alex Marquez alla curva 4. Il pilota della Honda LCR comunque si è rialzato senza grosse conseguenze. I danni più grossi, dunque, sembra averli avuti la sua RC213V.