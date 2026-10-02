MotoGP | La wild card di Nakagami non dura neanche un giro: si è fratturato la clavicola sinistra

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Il collaudatore della Honda, che tornava in pista nella gara di casa a Motegi, è stato protagonista di un highside nelle primissime fasi della FP1, sotto una leggera pioggerella, e gli esami a cui è stato sottoposto al Centro Medico hanno evidenziato una frattura della clavicola sinistra che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Takaaki Nakagami, Honda HRC

Takaaki Nakagami, Honda HRC

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

La gara di casa è sempre speciale. A maggior ragione se di lavoro fai il collaudatore e le occasioni per disputare una wild card nel corso della stagione sono piuttosto rare. Per questo per Takaaki Nakagami deve essere stato piuttosto doloroso dover rinunciare a proseguire il Gran Premio del Giappone di MotoGP senza aver completato neppure un giro.

La prima sessione di prove libere è iniziata infatti con una leggera pioggerella, che non ha bagnato realmente il nuovo asfalto del circuito di Motegi, ma lo ha reso particolarmente scivoloso.

Il primo ad avere un avvertimento era stato Marco Bezzecchi, che alla curva 11 ha rischiato di incappare in un highside, perdendo il posteriore della sua Aprilia nel corso dell'out lap, riuscendo però ad evitare la caduta. Segnale che ha indotto la maggior parte dei piloti a fare ritorno ai box fino a quando le condizioni della pista non sono migliorate.

Dal canto suo, Nakagami non ha fatto in tempo, perché è finito ruote all'aria proprio nello stesso punto, senza riuscire neppure a mettere a referto un crono. E anche per il pilota della Honda, che questo fine settimana era impegnato con il test team della Casa giapponese, la dinamica che è stata quella di un highside, che si è concluso con un impatto piuttosto rovinoso sull'asfalto con il lato sinistro del corpo.

Il giapponese si è rialzato subito, ma ha immediatamente iniziato a tenersi la spalla sinistra, con le movenze tipiche di chi ha un problema alla clavicola. Ed effettivamente gli accertamenti a cui è stato sottoposto successivamente, una volta arrivato al centro medico, hanno confermato la presenza di una frattura che ha messo la parola fine al suo weekend.

Un vero peccato per Takaaki, anche perché con ogni probabilità questa sarebbe stata l'ultima wild card della sua carriera, visto che dall'anno prossimo sono state proibite dal regolamento, ma anche perché questo infortunio a questo punto lo terrà lontano per un po' dalla RC214V, il prototipo con il motore da 850cc basato su nuovi regolamenti di cui ha curato lo sviluppo.

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