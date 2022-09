Video MotoGP | La griglia di partenza del GP d'Aragon

MotoGP | Dall'Igna: "5 punti in più erano utili, ma Enea merita la vittoria"

Il direttore generale di Ducati Corse ha commentato l'ennesimo arrivo in volata tra Enea Bastianini e Pecco Bagnaia, nel quale il pilota del Gresini Racing ha battuto il piemontese, "rubandogli" 5 punti nella rincorsa a Fabio Quartararo. Secondo l'ingegnere, con 10 punti da recuperare in cinque gare, è ancora presto per dare degli ordini di scuderia.