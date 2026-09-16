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MotoGP | Mir salta l'Austria per i problemi fisici avuti a Misano, Honda chiama Nakagami

Dopo il ritiro forzato domenica in Romagna, lo spagnolo non sarà in griglia di partenza al Red Bull Ring per via di parametri del sangue non ancora a posto. Lo sostituisce il collaudatore giapponese.

Pol Hermoso
Pubblicato:
Joan Mir, Honda HRC

I preoccupanti problemi fisici che Joan Mir ha avuto durante il Gran Premio di San Marino avranno conseguenze che andranno oltre Misano Adriatico. Honda HRC ha confermato che il pilota spagnolo non disputerà il GP d’Austria di MotoGP di questo fine settimana, dopo essersi sottoposto a ulteriori esami medici a Barcellona.

Mir era già arrivato a Misano sabato in condizioni fisiche molto compromesse. Il campione del mondo del 2020 aveva allora spiegato di soffrire di mal di testa e, soprattutto, di un’enorme mancanza di energia che nemmeno lui riusciva a spiegarsi.

"Non mi sento al 100%, nemmeno al 50%", aveva ammesso dopo essersi classificato 20° nella Sprint.

Domenica ha provato a gareggiare, ma la situazione non è migliorata. Mir si è ritirato al termine del quinto giro dopo aver constatato di non essere fisicamente in grado di portare a termine il Gran Premio e successivamente si è recato a Barcellona per sottoporsi ad accertamenti più approfonditi.

E proprio questi esami hanno consigliato di fermarsi. Secondo quanto comunicato dalla Honda, le analisi effettuate su Mir hanno rivelato "parametri alterati" nel sangue che richiedono ulteriori approfondimenti, per cui dovrà ancora sottoporsi a nuovi esami medici per conoscere esattamente l’origine dei suoi problemi.

Alla luce dei sintomi manifestati in Italia e, soprattutto, della mancanza di una diagnosi chiara, lo staff medico del pilota maiorchino gli ha raccomandato di concentrarsi completamente sul recupero e di non partecipare al weekend di gara al Red Bull Ring.

Mir si ferma e punta al Giappone per il ritorno

Per ora, l’obiettivo di Mir e della Honda è che il #36 possa recuperare in tempo per tornare in pista al GP del Giappone, prossimo appuntamento del calendario dopo l’Austria e una gara particolarmente importante per il marchio giapponese.

La sua assenza offrirà inoltre un'opportunità a Takaaki Nakagami. Il giapponese, attuale pilota dedicato allo sviluppo di HRC, guiderà la RC213V di Mir a Spielberg dopo aver recentemente partecipato a un test al Mugello.

Nakagami aveva già in programma di rimanere in Austria per partecipare ai test post-GP di lunedì, quindi potrà accumulare un intero weekend di gara prima di proseguire con il lavoro di sviluppo per Honda. Inoltre, sarà una preparazione particolarmente utile in vista della sua prossima apparizione: il pilota giapponese ha in programma una wildcard a Motegi, proprio nel GP del Giappone in cui la Honda spera di riavere Mir.

 

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