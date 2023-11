MotoGP | Lusail: Martin trionfa nella Sprint e dimezza il gap da Bagnaia

Questo weekend non era parso esplosivo come nelle ultime uscite, ma Jorge Martin ha smentito tutti nella Sprint del Gran Premio del Qatar di MotoGP, sfoderando la prestazione di chi non ne vuole sapere di alzare bandiera bianca nella corsa al titolo.

Il madrileno del Prima Pramac Racing ha firmato la sua ottava vittoria in una gara breve del sabato e in questo modo è riuscito in un colpo solo a dimezzare il gap nei confronti del leader iridato Pecco Bagnaia, autore di una prova un po' opaca, che si è conclusa con il quinto posto. Ora tra i due, dunque, ci sono 7 lunghezze, e questo vuol dire che c'è la certezza che la contesa arriverà a Valencia.

"Martinator" ha fatto capire da subito di essere molto determinato e per ben due volte è arrivato al contatto con il rivale nelle prime fasi della corsa, riuscendo a portarsi quasi subito in terza posizione. Ma è al quinto giro che ha costruito il suo capolavoro, perché nell'arco di poche curve si è sbarazzato sia di Alex Marquez che del poleman Luca Marini, unico ad aver azzardato la gomma soft all'anteriore (gli altri avevano tutti la dura), per portarsi al comando.

Da quel momento ha dato la sensazione di averne più di tutti quanti, almeno fino a quando nella sua scia ha iniziato a farsi sempre più grande la sagoma di Fabio Di Giannantonio, autore di una bellissima rimonta dopo una partenza che invece non era stata troppo brillante dalla prima fila.

Al penultimo giro, approfittando anche di una piccola sbavatura di Martin, il pilota del Gresini Racing si è reincollato alla Desmosedici GP del Prima Pramac Racing, ma non abbastanza da tentare un attacco allo spagnolo, che si è imposto meritatamente. Anche "Diggia" però ha dimostrato una volta di più che probabilmente la MotoGP lo sta accantonando troppo presto.

Sul gradino più basso del podio è salito Marini, bravo ad amministrare la sua gomma anteriore fino alla fine per resistere ai tentativi di rientro di Alex Marquez, che comunque prosegue il suo buon momento di forma dopo il doppio podio di Sepang.

E' stata negativa invece la prova di Bagnaia, che non ha mai dato la sensazione di poter tenere il ritmo dei migliori, chiudendo a poco meno di 4" dal rivale nella corsa al titolo. Appena sceso dalla sua Ducati ha dato subito un'occhiata alla sua gomma posteriore, segno che probabilmente la sua moto scivolava più di quanto si sarebbe aspettato. Quel che è certo è che urge una reazione domani se non vuole arrivare a Valencia con il suo vantaggio azzerato o addirittura dietro.

Con cinque Ducati nella top 5, il primo degli "altri" è stato Maverick Vinales, sesto con la sua Aprilia ed unico capace di rimanere nel gruppetto di testa. In settima posizione invece c'è la KTM di Brad Binder, seguita dalla Yamaha di Fabio Quartararo, che alla fine quindi due punticini è riuscito ad artigliarli.

L'ultimo punto in palio invece è andato alla GasGas Tech3 di Augusto Fernandez, mentre Marc Marquez si è dovuto accontentare dell'11° posto, pagando a caro prezzo una carenata rimediata da Binder quando si trovava in sesta posizione nelle prime fasi della corsa. Fuori dai punti anche un Marco Bezzecchi in ombra e solo 13°, ma pure Franco Morbidelli, 15° alla bandiera a scacchi.

In coda al gruppo Enea Bastianini, ripartito dopo essere rimasto coinvolto in un contatto tra le due Aprilia di Miguel Oliveira ed Aleix Espargaro al primo giro, che ha portato al ritiro dei due portacolori della Casa di Noale.