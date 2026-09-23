MotoGP | Miller "imbarazzato" per il suo finale in Austria: "Facevo f*****i tempi da Bagger"

Jack Miller ha ammesso di essersi sentito "piuttosto imbarazzato"” dopo che il suo ritmo è sceso a "livello da Bagger Cup" nel Gran Premio d'Austria di MotoGP.

Mentre tutti i piloti Yamaha hanno faticato in termini di prestazioni in quella che è stata una delle peggiori gare della stagione per il marchio giapponese, i guai di Miller sono stati aggravati dall'estremo degrado dei suoi pneumatici Michelin.

Il ritmo dell'australiano è crollato negli ultimi cinque giri della gara, passando da tempi sul giro nell'ordine dell'1'32" a girare sull'1'38". Ha completato l'ultimo giro in 1'40"225, ben otto secondi più lento del tempo fatto segnare dal vincitore della gara Pedro Acosta nel suo percorso verso la bandiera a scacchi.

Per fare un confronto, persino il pilota Moto3 Max Quilles è riuscito a girare sull'1'39" in alcune fasi della gara di domenica, andando verso un'altra vittoria nella classe leggera.

Il calo di Miller nel finale di gara è stato così grave che ha tagliato il traguardo 20 secondi dietro al suo compagno di squadra Toprak Razgatlioglu e quasi un minuto dietro alla KTM vincente di Acosta.

Parlando dopo la gara, Miller ha detto che il suo pneumatico posteriore si era deteriorato a tal punto da non poter più usare il gas spalancato sui lunghi rettilinei di Spielberg.

"Non è una giornata di cui sono contento, o a cui voglio anche solo pensare. Sono piuttosto imbarazzato", ha detto. "Non ho potuto fare nulla da circa 13°-14° giro in poi. La moto pattinava in rettilineo, non ci potevo fare un c***o".

"Sono passato alla mappa 2 al 3° giro, ero nel gruppo. Ho capito intorno al 14° giro che la gomma stava davvero iniziando a pattinare in rettilineo in terza, quarta marcia. Così sono passato alla mappa 3, che doveva essere una sorta di mappa di riserva. Ho resistito fino a circa sette giri dalla fine alle spalle di Toprak, e poi non avevo più gomma".

"C'era una bella striscia di carcassa più o meno di quella larghezza al centro, quindi non potevo aprire il gas sul rettilineo. Dovevo stare attento entrando in curva perché sei sulla carcassa, quindi le cose iniziano a pattinare sotto di te. Ho semplicemente girato per finire la gara".

Jack Miller, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Miller ha detto di non aver mai preso in considerazione l'idea di rientrare ai box per ritirarsi, anche se sentiva che il suo ritmo non era diverso dai tempi visti nella nuova Bagger Cup di Harley Davidson.

"Non sono uno che parcheggia la moto", ha detto. “Ero là fuori per fare un lavoro, la gara non è finita finché non è finita. Non sai mai se può uscire una bandiera rossa o qualsiasi altra cosa. Meglio esserci dentro che non esserci".

"Ma sì, è imbarazzante fare 1'38", sono f*****i tempi da Bagger, ma alla fine della giornata, sono qui per fare un lavoro e oggi il lavoro era la fottuta 21° posizione".

Miller fatica con la carcassa speciale del pneumatico posteriore

Michelin ha riportato a Spielberg la carcassa posteriore più rigida, una costruzione del pneumatico che utilizza solo in una manciata di gare durante l'anno.

Questa speciale carcassa posteriore ha influenzato ogni pilota e ogni moto in modi diversi, con alcuni che hanno segnalato problemi mentre altri hanno ritenuto che si adattasse meglio a loro.

Alla domanda su come fosse stato influenzato, Miller ha detto: "Fatico molto quando ho questa carcassa. Ma in generale fatichiamo tutti molto con questa, quindi è sempre un po' una bastarda".

"Abbiamo avuto questa carcassa due volte quest'anno, in Thailandia e qui, e in entrambe le occasioni ho finito con la striscia più o meno di quella larghezza al centro. Quindi devo cercare di capire perché, provo a fare ciò che posso per preparare la gomma, rialzare la moto".

"Qui è quasi controintuitivo perché rialzi la moto ed è allora che inizia a pattinare, quando arrivi al centro della gomma".

I problemi elettronici si aggiungono ai guai della Yamaha

Miller ha spiegato che la Yamaha è stata ostacolata anche da problemi di elettronica al Red Bull Ring, dicendo che il risultato non sarebbe stato diverso nemmeno se la M1 avesse avuto 40 CV in più a disposizione.

"Per tutto il weekend abbiamo avuto un problema con l'elettronica. Oggi andava un po' meglio, ma niente di cui scrivere a casa alla mamma", ha detto.

"Non riusciamo a trasferire il peso in modo fluido, quindi qualsiasi tipo di input brusco o qualunque cosa tu faccia su questa gomma la manda in crisi e poi crea pattinamento. E una volta che inizia a pattinare, non si recupera più e il tempo sul giro diventa lentamente ma inesorabilmente più lento".

"Gli altri, soprattutto le Aprilia, riescono davvero a gestire molto bene il passaggio della potenza e poi a usare più potenza. Potremmo avere 40 cavalli in più, ma non riusciremmo a usarli perché pattineremmo, soprattutto con questa carcassa".