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MotoGP | Cresce la frustrazione per Razgatlioglu: "Ho finito la gara solo per rispetto verso Yamaha"

Le difficoltà della Yamaha avevano già reso la vita difficile al pilota turco nella sua stagione d'esordio in MotoGP, ma lo scorso fine settimana, in Austria, è stato un nuovo momento critico per Toprak.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Pubblicato:
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu ha spiegato di essersi sentito così frustrato per la mancanza di grip con le gomme Michelin da aver pensato di ritirarsi dal Gran Premio d'Austria di MotoGP, prima di scegliere di continuare per rispetto verso la Yamaha.

A parte qualche lampo nel quale è riuscito a mostrare la sua velocità, il il tre volte iridato della Superbike ha faticato molto nel suo passaggio alla MotoGP quest'anno. Sebbene il salto alle moto prototipo ed alle gomme Michelin rappresentasse inevitabilmente una grande sfida, il turco è stato particolarmente penalizzato da un pacchetto poco competitivo.

La nuova M1 con motore V4 ha faticato in termini di prestazioni su tutte le piste quest'anno, ma Yamaha ha accusato un distacco ancora maggiore dai rivali a Spielberg, dove la Michelin ha portato una carcassa posteriore più rigida, pensata per cercare di tenere sotto controllo le temperature.

I problemi alle gomme hanno aggravato un weekend in cui Razgatlioglu era già a due secondi dai migliori in qualifica. Partito 22° ed ultimo in griglia, ha concluso la gara ampiamente fuori dalla zona punti, in 20° posizione, ad oltre 46 secondi dal vincitore Pedro Acosta.

Parlando in seguito, Razgatlioglu ha detto di essere rimasto sconcertato nel vedere la Yamaha faticare con la trazione fin dall'inizio della gara, ammettendo di aver pensato di rientrare ai box per ritirarsi. "Sono molto scioccato perché all'inizio, nei primi cinque giri, non sentivo alcun grip; sentivo solo la moto pattinare", ha detto.

"Ero davvero arrabbiato in sella, perché mi chiedevo soltanto: se è una gomma nuova, com'è possibile non avere grip dall'inizio. Ok, verso la fine della gara le gomme calano, ma all'inizio non possiamo accettarlo così".

"Se la moto non ha grip, la moto non accelera. Negli ultimi sei giri ho parlato molto con me stesso, sul come fosse possibile finire la gara, perché sul rettilineo la moto pattinava e basta".

"A volte ho pensato anche di tornare al box, ma ho continuato a guidare solo per rispetto verso la Yamaha, perché il passo era un disastro. Ho cercato solo di finire la gara, ma non mi stavo divertendo. Penso che sia lo stesso per tutte le Yamaha".

"Questa è la seconda peggior gara della mia vita. Una è stata in Thailandia, dove mi sono sentito allo stesso modo perché non c'era grip".

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

La Yamaha è nel pieno della sua peggior crisi in MotoGP, con il passaggio ad un nuovo motore V4 nel 2026 che l'ha lasciata ancora più lontana dalla concorrenza.

Anche l'uscente Fabio Quartararo ha criticato la mancanza di progressi durante l'anno, attaccando più volte il team per non aver portato miglioramenti tangibili alla moto.

Razgatlioglu ha ammesso che l'intero team è "triste" per la mancanza di risultati in questa stagione, ma ha espresso fiducia nel fatto che Yamaha stia facendo tutto il possibile per realizzare la moto giusta in vista dell'arrivo dei nuovi regolamenti nel 2027.

"Abbiamo molti mesi per prepararci al prossimo anno. Stanno lavorando davvero duramente, vedremo", ha detto.

"Sono triste, ma tutto il team è triste, non solo io, perché tutti stanno cercando di fare del proprio meglio. Tutti si aspettano di essere in una posizione migliore, me compreso. Sono sulla moto, cerco sempre di fare del mio meglio, ma così tutti stanno andando giù".

"Questo è un vero lavoro di squadra. Stanno davvero lavorando duramente per il prossimo anno, e stanno anche cercando di migliorare la moto. Spero che troveremo qualcosa e che inizieremo davvero forte il prossimo anno, perché dobbiamo partire forte, perché abbiamo bisogno di motivazione", ha concluso.

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