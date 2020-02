Marquez: "E' chiaro che sono preoccupato, abbiamo problemi"

Essendo ancora in fase di recupero dall'operazione alla spalla destra a cui è stato sottoposto alla fine di novembre, il pilota della Honda non può dedicarsi completamente allo sviluppo della moto 2020. Inoltre, non può contare sull'eccessivo aiuto di Cal Crutchlow, che non è veloce al momento, o del fratello Alex Marquez, che si sta ancora adattando alla categoria.

Marc Marquez ha concluso la seconda giornata dei test in Qatar in 14esima posizione, con un tempo di 1'55"093 che lo ha posto ad un secondo dal miglior tempo di Fabio Quartararo. Ma non solo, perché è incappato anche in una caduta piuttosto violenta, nella quale la sua RC213V è andata letteralmente distrutta.

"La caduta è stata alla curva 8, un cambio di direzione che ora devo affrontare diversamente. Sono quasi dovuto saltare giù dalla moto, anche perché in questo momento non posso provare a fare dei salvataggi" ha detto, facendo riferimento alla spalla operata.

La nuova moto presenta alcune differenze, ma soprattutto punti deboli rispetto a quella del 2019.

"Il punto debole della moto si manifesta in tutte le curve. Sappiamo di cosa si tratta, ma non come risolverlo" ha detto lo spagnolo.

Prima dell'inizio della stagione rimane un ultima giornata di test per cercare di portare avanti lo sviluppo della moto nuova.

"Domani proveremo a fare un time attack e sarà un giorno chiave per affrontare la prima gara" ha avvertito Marc.

La situazione però sembra essere davvero critica: "Certo che sono preoccupato" ha detto il pilota di Cervera. "Siamo cercando di capire da dove vengano questi problemi, perché si manifestano in tutte le curve".

Come aveva già avvertito suo fratello Alex, tutti i piloti della Casa giapponese stanno facendo davvero tanta fatica in questo pre-campionato.

"Non sto soffrendo solo io, ma tutti i piloti della Honda" ha confermato anche Marc. "Stiamo soffrendo, abbiamo problemi".