MotoGP | Ecco il calendario 2027: 22 GP con le novità di Buenos Aires ed Adelaide

Il calendario del Mondiale MotoGP della prossima stagione è stato presentato questo venerdì a mezzogiorno, con diverse novità e l'agenda più internazionale della storia del campionato. I 22 Gran Premi si disputeranno nel 2027 in un totale di 19 Paesi diversi, con gli ingressi di Buenos Aires e Adelaide come principali punti di interesse.

Allo stesso tempo, vale anche la pena puntare l'attenzione sul Qatar, in programma nella prima parte della stagione in attesa di sapere cosa accadrà con la prova prevista per il prossimo mese di novembre, e della quale a breve si dovrebbe finalmente capire se si svolgerà o meno.

Così, il campionato scatterà sul circuito di Buriram, in Thailandia, il 7 marzo, esattamente un mese dopo che lì si saranno svolti gli ultimi test pre-stagionali. Con un occhio al conflitto aperto in Medio Oriente, la carovana si sposterà immediatamente verso Lusail, che dovrà ospitare la seconda gara, prima di prendere un po' fiato per viaggiare verso l'America.

Lì, il Brasile aprirà il secondo doppio appuntamento della stagione per fare spazio a Buenos Aires, che torna nel campionato dopo quasi tre decenni. L'appuntamento all'Autodromo Oscar y Juan Galvez avrà luogo nel secondo fine settimana di aprile. Le moto sbarcheranno ad Austin dieci giorni dopo, per imboccare la strada verso l'Europa, a Jerez, che in questa occasione le accoglierà il 9 maggio, una settimana dopo rispetto a quanto era abituale.

Un totale di 12 eventi si distribuiranno in Europa tra metà maggio e l'inizio di ottobre, con il Gran Premio d'Italia al Mugello e quello di San Marino e della Riviera di Rimini a Misano che si disputeranno rispettivamente il 30 maggio ed il 12 settembre. Con weekend Portimao la MotoGP saluterà momentaneamente il Vecchio Continente e si imbarcherà verso l'Asia. Giappone (17 ottobre), Malesia (24 ottobre) e Indonesia (il 31) formeranno l'unico trittico del 2027, e serviranno da trampolino per il personale verso l'Oceania.

Phillip Island smetterà di ospitare il Gran Premio d'Australia, che riporterà in scena il circuito semiurbano di Adelaide, con il quale Liberty Media intende attirare altre città del mondo. Valencia, come già annunciato proprio questa settimana, tornerà a chiudere il Mondiale a fine novembre.

MotoGP | Ecco il calendario della stagione 2027

Data Gran Premio Circuito 5-7 marzo

GP di Thailandia Buriram 12-14 marzo

GP del Qatar Lusail 2-4 aprile

GP del Brasile Goiania 9-11 aprile

GP d'Argentina Buenos Aires 23-25 aprile

GP degli Stati Uniti Austin 7-9 maggio

GP di Spagna Jerez 14-16 maggio

GP di Francia Le Mans 28-30 maggio

GP d'Italia Mugello 11-13 giugno

GP di Catalogna Barcellona 25-27 giugno

GP d'Olanda Assen 9-11 luglio

GP di Germania Sachsenring 16-18 luglio

GP della Repubblica Ceca Brno 13-15 agosto

GP di Gran Bretagna Silverstone 27-29 agosto

GP d'Austria Red Bull Ring 10-12 settembre

GP di San Marino Misano 17-19 settembre

GP di Aragon MotorLand Aragon 1-3 ottobre

GP del Portogallo Portimao 15-17 ottobre

GP del Giappone Motegi 22-24 ottobre

GP della Malesia Sepang 29-31 ottobre

GP d'Indonesia Mandalika 12-14 novembre

GP d'Australia Adelaide Street Circuit 26-28 novembre

GP di Valencia Valencia