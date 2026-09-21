MotoGP | Luca Marini colpito al petto da un detrito nel GP d'Austria: "Poteva andare molto peggio"

Luca Marini ha ammesso di essere fortunato ad aver evitato conseguenze gravi dopo che un detrito partito della Yamaha di Fabio Quartararo lo ha colpito al petto al Gran Premio d’Austria.

Qualificatosi in 15° posizione in griglia, Marini ha trascorso gran parte della gara di domenica fuori dalla zona punti, anche se Johann Zarco ha dimostrato che la Honda aveva il passo per chiudere nella top 10.

Mentre Quartararo scivolava indietro in classifica su una Yamaha poco competitiva dopo essere partito nono, Marini ha intuito l’opportunità di entrare nella top 15, superando il campione 2021 al 21° giro.

Tuttavia, il loro breve duello non è stato privo di momenti drammatici, con l’italiano rimasto dolorante dopo aver ricevuto un colpo considerevole da un’ala che si era staccata dalla moto di Quartararo.

"Penso fosse l’ala di Quartararo, perché ho visto un pezzo blu che mi ha colpito in frenata alla curva 4", ha ricordato Marini.

"Non so se abbia avuto un contatto con qualcuno sul rettilineo tra la 3 e la 4. Ho visto l’ala, ho provato a evitarla, ma è arrivata qui (al petto)".

"Ho avuto molto dolore per quelle due curve. Poi ho cercato di dimenticarmene e di concentrarmi di nuovo sulla guida".

Quando poi gli è stato domandato se si sentisse bene alla fine della gara, ha aggiunto: "Sì, ero solo un po’ preoccupato all’inizio".

"Ho un po’ di dolore qui al petto, ma fortunatamente è andato tutto bene, anche se poteva andare molto peggio".

Luca Marini, Honda HRC Photo by: Joe Klamar / AFP via Getty Images

In quella che è stata una delle sue gare più difficili dell’anno, Marini ha tagliato il traguardo in 14° posizione dopo aver superato nelle fasi finali la LCR Honda del rookie Diogo Moreira.

Il suo distacco dalla migliore Honda, quella di Zarco, è stato di sei secondi, mentre, cosa più preoccupante, è stato battuto anche dal collaudatore Takaaki Nakagami, che ha chiuso un secondo più avanti, in 13° posizione, come sostituto di Joan Mir.

Il 29enne ha spiegato che la gomma posteriore più rigida portata da Michelin a Spielberg lo ha penalizzato più di alcuni altri piloti in griglia.

"Ho faticato molto con questa gomma posteriore", ha detto. “Ho avuto molti problemi con la temperatura del posteriore e tanto spin".

"Non riesco a gestire più di così, perché non sto aprendo il gas come dovrei, sto mettendo la moto completamente dritta, non sto usando l'abbassatore e cerco di tenere la temperatura il più bassa possibile".

"Ma anche così, ho 20 gradi in più rispetto agli altri piloti Honda, quindi davvero non capisco. Certo, forse è perché sono più alto e peso più degli altri, ma cazzo, è stato un weekend davvero duro. Non mi aspettavo così tanto", ha concluso.