MotoGP | La Honda sceglie Chantra come sostituto di Mir in Giappone

Somkiat Chantra tornerà a gareggiare in sella a una Honda HRC in MotoGP in occasione del GP del Giappone, in programma il primo fine settimana di ottobre.

Il pilota thailandese sostituirà Joan Mir, attualmente fermo per malattia, che per il momento salterà le prossime due gare: quella di Motegi e il GP d’Indonesia, in programma la settimana successiva.

Per ora, il 27enne è stato confermato solo per la gara in Giappone, poiché l’appuntamento di Mandalika coincide con la penultima prova della stagione SBK, in programma a Estoril dal 9 all’11 ottobre.

Dopo aver disputato sei stagioni in Moto2 - tra il 2019 e il 2024 - durante le quali ha ottenuto due vittorie e sei podi in 106 gare, Chantra è passato in MotoGP nel 2025, occupando il posto nel Team LCR riservato ai piloti asiatici in sostituzione di Takaaki Nakagami, ritiratosi alla fine del 2024 e ora impegnato come collaudatore HRC.

Nel suo primo e unico anno nella Classe Regina, Chantra non ha soddisfatto le aspettative, completando 17 gare con un 13° posto in Indonesia come miglior risultato, chiudendo la stagione con sette punti al 26° posto nella classifica generale del campionato.

Joan Mir resterà, per il momento, fuori dai Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Lungi dal migliorare con il passaggio alla SBK, il 2026 è iniziato in salita per l'asiatico, poiché un infortunio a Sepang durante la preparazione alla stagione lo ha costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, ritardando l’intera fase di adattamento alla Honda CBR1000RR-R.

Finora, Chantra ha totalizzato 10 punti e occupa il 20° posto in classifica generale, pur rimanendo davanti al suo compagno di squadra, il britannico Jake Dixon, fortemente penalizzato dagli infortuni al suo esordio nella categoria delle moto derivate di serie.

Dopo che Nakagami ha sostituito Mir nel GP d’Austria, disputato lo scorso fine settimana, la Honda ha dovuto ricorrere a Chantra poiché ‘Taka’ parteciperà al GP del Giappone come wild card con l’Honda Test Team, con un proprio programma promozionale avviato già da settimane in vista della gara di casa del costruttore di Tokyo.

In vista del GP d’Indonesia, in programma il fine settimana successivo, la Honda dovrà decidere chi assumerà il ruolo di sostituto di Mir, tenendo conto che Chantra ha una gara SBK proprio quel fine settimana e Nakagami un importante test privato a Sepang il 14 e 15 ottobre.

Aleix Espargaró, ormai guarito dal grave infortunio alla schiena, potrebbe essere una possibilità, tenendo conto però che lo spagnolo dovrà prepararsi anche per il test che seguirà il weekend di Mandalika.