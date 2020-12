Sainz: “Difficoltà a mandare in temperatura le gomme”

Con il Gran Premio di Abu Dhabi si conclude l’avventura di Carlos Sainz in McLaren, prima di passare in Ferrari il prossimo anno. Il fine settimana del pilota spagnolo sul tracciato di Yas Marina è però iniziato un po’ in sordina, con un undicesimo ed un dodicesimo posto al termine della prima e della seconda sessione di prove libere rispettivamente.

Le difficoltà maggiori per il pilota McLaren hanno riguardato le gomme, per cui ha lamentato una certa difficoltà nel mandarle in temperatura. È sicuramente curioso, considerando il fatto che la Formula 1 disputa l’ultimo appuntamento della stagione a dicembre, ma su una pista come quella di Yas Marina, dove le temperature sono comunque più elevate rispetto ad altre piste.

“Si vede che non so se quest’anno è un po’ più freddo o che succede – commenta Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport – ma la gomma dura è un po’ più vicina alla gomma morbida. Non so, il feeling non è lo stesso dell’anno scorso, anche se abbiamo lo stesso compound. Penso che si possa fare un buon ultimo weekend qua, la macchina la sento un po’ meglio rispetto al Bahrain 2, non così bene come in Bahrain 1, ma siamo lì”.

Nelle due gare del Bahrain infatti Sainz ha ben figurato, conquistando un ottimo quarto posto nel primo weekend ed uno splendido quinto nell’appuntamento di Sakhir, quest’ultimo ottenuto dopo una rimonta dalla tredicesima casella. Lo spagnolo, nonostante il problema con le gomme accusato nel venerdì di Yas Marina, è però ottimista in vista del suo ultimo fine settimana al volante della McLaren.

Al termine di questo weekend, Sainz lascerà la Casa di Woking e diventerà a tutti gli effetti pilota Ferrari, il sostituto di Sebastian Vettel. Il pilota di in cui ha sostenuto la poca logica adottata nel vietargli di provare la Rossa nei prossimi test che si svolgeranno la prossima settimana proprio ad Abu Dhabi.