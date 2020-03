Hamilton a rischio quarantena? Idris Elba ha il Coronavirus...

Lewis Hamilton potrebbe aver rischiato di contrarre il Coronavirus? E' un dubbio sollevato dai media inglesi, dopo che l'attore Idris Elba ha annunciato sui social network la sua positività al COVID-19.

La star hollywoodiana non presenta particolari sintomi e al momento è in isolamento domestico, quindi fino a qui vi starete domandando perché sia stato tirato in ballo il pilota della Mercedes.

Il punto è che lo stesso Elba ha rivelato che pensa di aver essere stato contagiato in occasione del WE Movement di Londra, all'inizio del mese di marzo, dove è stato a lungo a contatto con Sophie Trudeau, moglie del primo ministro canadese, a sua volta risultata positiva al Coronarivus.

Allo stesso evento, però, i due sono stati a lungo a contatto con Hamilton, come testimoniato anche dalla foto che potete vedere qui sotto.

Per il momento il sei volte campione del mondo non ha commentato la cosa e non risulta che sia stato sottoposto ad un tampone. Anzi, nella serata di ieri ha diffuso sui social network un video su come lavarsi correttamente le mani, quindi sembra abbastanza tranquillo.

Il dubbio però che gli possa essere richiesto di effettuare almeno un periodo di quarantena è sollevato.

