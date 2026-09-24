La Grand Prix Commission, riunitasi nella giornata di mercoledì 23 settembre, ha preso alcune decisioni sulla stagione 2027 per quel che riguarda le tre categorie del Motomondiale.

Alla riunione erano presenti Paul Duparc (FIM), Mike Webb (IRTA), Biense Bierma (MSMA) e Carmelo Ezpeleta (Presidente MotoGP SEG) assieme a Jorge Viegas (Presidente FIM), Carlos Ezpeleta (MotoGP SEG), Corrado Cecchinelli (Direttore della Tecnologia), Paul King (Direttore FIM CCR) e Dominique Hebrard (Direttore Tecnico FIM CTI).

A partire dal prossimo anno, non saranno più consentite le prove di partenza all'uscita della corsia box.

In precedenza, questo avveniva in poco più del 30% dei circuiti del calendario, ma con l'introduzione delle zone dedicate a questo tipo di prove lungo le piste e di una sessione apposita per la MotoGP in ogni Gran Premio, la regola cambia e non sarà più possibile effettuare nulla di tutto ciò in fondo alla pit-lane.

Concessioni e componenti ad alte prestazioni Moto2 – in vigore dalla stagione 2027

L’introduzione del motore Moto2 con nuove specifiche nel 2027 comporterà lo sviluppo di nuovi telai. Pertanto, tutti i team Moto2 inizieranno la stagione 2027 senza concessioni, con le classifiche che saranno riviste per la prima volta a metà stagione.

I Costruttori di telai potranno apportare un solo aggiornamento al telaio o al forcellone durante la stagione, per via dei test pre-stagionali limitati disponibili con il nuovo motore e il nuovo telaio. I componenti aerodinamici saranno congelati in base ai progetti del 2026 e verrà imposto un limite al numero di progetti precedenti che potranno essere utilizzati, al fine di contenere i costi.

RPM dell’ECU MotoGP – con effetto immediato

Il limite di 20.000 giri/min codificato nel software dell’ECU sarà ora, per maggiore chiarezza, inserito nel regolamento della Classe MotoGP seguendo la stessa formulazione del regolamento della Moto3.

Carburanti non fossili per Moto2 e Moto3 – con effetto dalla stagione 2027

L’introduzione di carburanti di origine non fossile al 100% nelle classi Moto2 e Moto3 sarà ora attuata a partire dalla stagione 2028. Ciò al fine di garantire continuità con l’introduzione di una nuova specifica di motore da parte del fornitore ufficiale della Moto2, Triumph, nel 2027, e delle nuove moto della Classe Moto3, introdotte nel 2028.

Decisioni GP COMMISSION - Documento 23 settembre 2026