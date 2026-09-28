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F1 2026 | Ecco gli orari TV di Sky, NowTV e TV8 del GP del Bahrain in Malesia

La F1 torna in Asia e lo fa a Sepang, che ospiterà il Gran Premio del Bahrain. Ecco i palinsesti TV di Sky NowTV e TV8, ma anche quello delle Dirette LIVE offerte da Motorsport.com.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

A 9 anni di distanza, il circuito malese di Sepang torna a ospitare un gran premio di Formula 1. Certo, non sarà quello della Malesia, ma sarà comunque protagonista di uno dei pochi GP dal nome di uno stato differente disputati su un tracciato ospitante.

E così il Circus iridato si prepara a prendere parte al secondo dei tre appuntamenti della tripletta che coinvolge Azerbaijan, appunto il Bahrain e Singapore, che invece andrà in scena la settimana prossima.

L'obiettivo primario è sempre lo stesso: dare la caccia ad Andrea Kimi Antonelli. Dopo un fine settimana più difficile del previsto a Baku, a causa di un guasto nelle libere e un errore evidente nelle Qualifiche, il bolognese della Mercedes potrà comunque rifarsi e compiere un altro passo verso il titolo iridato.

Dietro di lui, però, smania George Russell. Il britannico ha dominato in Azerbaijan e ora deve andare alla ricerca della conferma. Una rondine non fa primavera. Lui dice di avere capito come guidare la generazione attuale di Formula 1, ma serve una conferma in pista per vedere se la lotta al titolo è realmente riaperta o se, invece, Baku è stata solo una tappa fuori dal comune.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Ciò che è certo è che la Mercedes si presenterà con un vestito nuovo. Il tanto atteso pacchetto di novità farà il suo esordio proprio a Sepang e sarà di natura aerodinamica. Questo potrebbe aumentare ancora il già evidente vantaggio che le Frecce d'Argento hanno sulla diretta concorrenza e dare un'ulteriore colpo al Mondiale Costruttori.

Dietro, invece, è la solita tonnara con Red Bull, McLaren e Ferrari a giocarsi il secondo posto. Red Bull ha mostrato di avere fatto miglioramenti importanti e, su una pista ad alta velocità, ha messo in mostra le sue doti sia nelle mani del solito, fenomenale Max Verstappen, ma anche di un Isack Hadjar tornato tirato a lucido dall'infortunio al polso.

La Ferrari sembra il team rimasto più fermo sotto tutti i punti di vista. Dopo una grande mole di novità portate in estate, ora sembra patire l'introduzione di quelle altrui. La Malesia e Singapore, però, potrebbero aiutare la Rossa a interrompere un digiuno da podi che dura da 5 gare. Troppe, per un team del pedigree del Cavallino Rampante.

E' lecito attendersi anche una risposta McLaren, perché a Baku Piastri e Norris avrebbero potuto ottenere un risultato buono, se il primo non avesse commesso un errore in staccata in curva 1 e il secondo non fosse stato coinvolto nell'incidente innescato dalla folle frenata di Franco Colapinto. Insomma, i motivi di interesse nei confronti di questa Formula 1 continuano proprio a non mancare. E, in fondo, è molto meglio così.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

GP del Bahrain in Malesia palinsesti TV e LIVE (orario italiano)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 2 ottobre

Prove Libere 1: ore 6:30 - 7:30
Prove Libere 2: ore 10:00 - 11:00

Sabato 3 ottobre

Prove Libere 3: ore 6:30 - 7:30
Qualifiche: ore 10:00 - 11:00

Domenica 4 ottobre

Gara: ore 9:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 3 ottobre

Qualifiche: dalle 14:00

Domenica 4 ottobre

Gara: dalle 16:30

Palinsesto Motorsport.com

Venerdì 2 ottobre

Prove Libere 1: ore 6:00 - 7:30
Prove Libere 2: ore 09:30 - 11:00

Sabato 3 ottobre

Prove Libere 3: ore 6:00 - 7:30
Qualifiche: ore 09:30 - 11:00

Domenica 4 ottobre

Gara: ore 8:30

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Oscar Piastri, McLaren, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

GP del Bahrain in Malesia: tutti i numeri della pista malese

Primo Gran Premio disputato: 1999

Numero di giri: 56

Distanza di gara: 310,398 km

GIro più veloce: 1'34"080 (Sebastian Vettel, 2017)

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