Nel 2026 torna il Memorial Bettega: si disputerà all'interno del Rallylegend!

Il Memorial Bettega è stato per anni uno degli appuntamenti più amati del Motorshow di Bologna: una sfida diretta, corsa a eliminazione tra due vetture alla volta, capace di regalare spettacolo puro e di raccontare, edizione dopo edizione, una delle pagine più affascinanti della storia dei rally italiani. Dopo anni di assenza, quella sfida torna a vivere, e lo fa per la prima volta nel programma di Rallylegend: domenica 11 ottobre, ultima delle tre giornate di gara, il pubblico presente a San Marino potrà assistere in prima persona al grande ritorno del Memorial Bettega. La scelta di riportarlo in vita nasce dalla volontà di far rivivere le emozioni del Motor Show di Bologna, in una formula pensata per adattarsi al contesto di Rallylegend.

Il format: 16 vetture in quattro categorie

Il Memorial Bettega porterà in gara sedici vetture suddivise in quattro categorie, WRC, Gruppo B, Trofeo Gruppo A e Rally2, per una sfida a eliminazione diretta. Il confronto si disputerà sulla prova speciale “The Legend”, adattata per l’occasione in un percorso di due giri per un totale di 2,88 km. Il programma della domenica prevede le semifinali e la finale del Gruppo A dalle 12:00 alle 12:55, quelle del Gruppo B dalle 13:00 alle 13:55 e quelle del WRC dalle 14:00 alle 14:55, con podi e premiazioni del Memorial alle 16:30 al Rallylegend Village. La pianta ufficiale del percorso, con il dettaglio del tracciato, è pubblicata anche sul sito rallylegend.com.

Nel Trofeo Gruppo A, che racconta una delle stagioni più affascinanti della storia del rally italiano, saranno al via Piero Liatti (Subaru Impreza Gruppo A), Gustavo Trelles (Subaru Impreza), Andrea Aghini (Lancia Delta Integrale), Andrea Navarra (Subaru Legacy), Franco Cunico (Ford Sierra Cosworth 4x4), Piero Longhi (Toyota Celica), Armin Schwarz (Toyota Celica ST165) e Raul Marchisio (Lancia Delta Integrale), affiancati da quattro vetture Rally2. Nella categoria WRC il Memorial Bettega vedrà protagonisti Dani Sordo e Martiņš Sesks, che dopo i giorni nella categoria Legend Stars affronteranno domenica la sfida a eliminazione diretta.

Il tributo ad Alex Fiorio nel Gruppo A del Memorial Bettega

Il Memorial Bettega sarà anche l’occasione per rendere omaggio ad Alex Fiorio, il grande campione recentemente scomparso. Figlio di Cesare Fiorio, storico responsabile sportivo di Fiat, Lancia e Ferrari, Alex ha corso per anni tra Gruppo A e Mondiale Rally, conquistando il titolo mondiale Gruppo N nel 1987 con la Lancia Delta HF 4WD e quello di vicecampione iridato nel 1989, dietro all’altra Lancia Delta Integrale di Miki Biasion, regalando imprese sportive memorabili. Rallylegend, cogliendo il sentimento di passione di tutti i rallisti, ha voluto dedicare uno speciale tributo all’amico Alex Fiorio, scegliendo di farlo proprio all’interno del Gruppo A del Memorial Bettega, con alcune delle sue vetture da gara più importanti, che sfileranno prima della sfida a eliminazione diretta: un ricordo, in questa edizione di Rallylegend, per un campione che ha scritto pagine indelebili della storia del rally italiano.

Alex Fiorio

Il legame con Auto e Moto d'Epoca

Il ritorno del Memorial Bettega è stato possibile grazie alla collaborazione con BolognaFiere, che ha concesso l’utilizzo del marchio storico legato al Motorshow di Bologna. Un legame che prosegue oltre Rallylegend: le vetture protagoniste del Memorial saranno esposte anche ad Auto e Moto d’Epoca, la manifestazione bolognese dedicata al motorismo storico, in programma nelle settimane successive all’evento.

“Il Memorial Bettega rappresenta molto più di una competizione sportiva: è un pezzo della storia di BolognaFiere, del Motorshow e dell’automobilismo italiano, e conserva ancora oggi un valore emotivo enorme per gli appassionati. La collaborazione con Rallylegend prosegue anche con l’esposizione delle vetture protagoniste del Memorial all’interno di Auto e Moto d’Epoca, per rafforzare il legame tra memoria, cultura motoristica e valorizzazione del patrimonio storico.” - Luciano Rizzi, AD di Intermeeting (Gruppo BolognaFiere)

Sicurezza: un impegno sempre più rafforzato

Anche sul fronte della sicurezza, l’edizione 2026 di Rallylegend è il frutto di un grande lavoro dell’organizzazione, insieme a Istituzioni e Forze dell’Ordine. Tra le novità più importanti, un aumento del 30% del personale di controllo, un potenziamento del 30% dei punti di videosorveglianza con l’introduzione delle body cam, droni di ultima generazione con termocamera per la visione notturna, il rafforzamento della Control Room e della rete dati, e una maggiore disponibilità di parcheggi per i visitatori. Un impegno che si riflette anche nella gestione delle prove speciali, pensate quest’anno per essere più fluide e scorrevoli, a beneficio del pubblico e degli equipaggi.