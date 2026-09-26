WEC | La H24EVO utilizzerà il motore a combustione a idrogeno di Toyota Racing

Il 26 settembre 2026, al Fuji Speedway, si apre un nuovo capitolo nella storia di MissionH24.

Lanciata nel 2018 come programma collaborativo tra l’Automobile Club de l’Ouest e H24Project per promuovere l’idrogeno nelle competizioni automobilistiche, l’iniziativa sta raggiungendo una fase significativa del proprio sviluppo.

Dopo la LMPH2G e la H24, che hanno aperto la strada alle competizioni a emissioni zero di CO₂ utilizzando idrogeno gassoso e celle a combustibile, la H24EVO sarà presto sottoposta ai primi test, equipaggiata con un motore a combustione e serbatoi per l’idrogeno liquido.

L’Automobile Club de l’Ouest, MissionH24 e Toyota Racing hanno reso noto questo annuncio in occasioen della tappa che il FIA WEC sta affrontando in Giappone in questo fine settimana

Il motore Toyota Racing si basa su un V6 da 3,5 litri sviluppato appositamente per le competizioni automobilistiche. Abbinato al sistema ibrido del prototipo, dovrebbe erogare una potenza massima di 650 kW, potenziando significativamente le prestazioni dell’H24EVO e avvicinandolo al livello di un prototipo dell’ELMS; un passo avanti rispetto all’obiettivo prestazionale della Classe LMGT3.

Mission H24EVO Toyota Racing Foto di: ACO

"Questa nuova collaborazione tra MissionH24 e Toyota Racing riflette i nostri rispettivi impegni, condivisi da tutti i partner di MissionH24, per portare a termine con successo la transizione energetica. L’idrogeno è una delle soluzioni per la decarbonizzazione della mobilità. Questo programma pionieristico prevede diverse fasi", ha commentato il Presidente ACO, Pierre Fillon.

"Lo abbiamo affermato fin dall’inizio, da cui il nome ‘MissionH24’, perché pur conoscendo il nostro obiettivo, non sappiamo necessariamente come sarà ogni passo che dovremo compiere per raggiungerlo. L’idrogeno gassoso e liquido, le celle a combustibile e i motori offrono tutti opportunità per lo stoccaggio e l’utilizzo dell’idrogeno. Il sostegno di Toyota Racing dimostra la determinazione e l’ambizione di MissionH24".

Kazuki Nakajima, vicepresidente di Toyota Racing, aggiunge: "Siamo entusiasti di questo nuovo passo avanti nella collaborazione con MissionH24, che vorrei ringraziare per la fiducia e le aspettative riposte nel nostro motore a combustione a idrogeno. Si tratta di un traguardo importante per Toyota Racing, poiché la nostra missione è quella di perseguire costantemente le possibilità di sviluppo dei motori a combustione, compresa la tecnologia a idrogeno, e di farne conoscere il potenziale a una più ampia cerchia di parti interessate".

"Vorrei inoltre ringraziare i nostri colleghi in Giappone per l’impegno e la dedizione profusi nel promuovere lo sviluppo del motore a combustione a idrogeno e la sua fornitura a MissionH24. Si tratta di un grande passo avanti per il futuro dopo la dimostrazione del prototipo da corsa TR LH2 a Le Mans lo scorso giugno, e sono grato di assistere all’espansione delle possibilità offerte dalla tecnologia a idrogeno".

Mission H24EVO Toyota Racing Foto di: ACO

Jean-Michel Bouresche, AD di H24Project e co-presidente di MissionH24 con Fillon, commenta: "Sono lieto che, attraverso Toyota Racing, il principale costruttore automobilistico mondiale e pioniere di lunga data nella tecnologia a idrogeno, stia rafforzando il proprio impegno nei confronti di MissionH24 fornendo il proprio motore a combustione a idrogeno per la H24EVO".

"Questo invia un segnale forte a tutti gli attori del settore dell’idrogeno e a tutti i partner di MissionH24. L’utilizzo del motore di Toyota Racing ci consentirà di raggiungere un traguardo fondamentale, sia in termini di credibilità che di prestazioni. È fonte di grande soddisfazione e di immensa motivazione per tutti i nostri partner e per l’intero team di MissionH24".

Bassel Aslan, direttore tecnico di MissionH24, conclude: "Questo sostegno da parte di Toyota Racing rappresenta un enorme impulso per la H24EVO e per MissionH24. Sta già assumendo forme concrete, poiché i team di MissionH24 e Toyota Racing stanno attualmente collaborando alla progettazione necessaria per integrare il motore nell’H24EVO".

"Questo lavoro comprende, in particolare, la progettazione delle interfacce meccaniche tra motore, telaio e cambio, la definizione dell’architettura di comunicazione, delle interfacce elettriche, dei comandi e dei relativi requisiti software. Questo motore offre inoltre un’elevata efficienza, un punto di forza fondamentale per ottimizzare l’utilizzo dell’idrogeno liquido a bordo e, di conseguenza, l’autonomia del veicolo, il che rappresenta un vantaggio determinante nelle gare endurance".