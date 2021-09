Hamilton zar a Sochi: 100esima vittoria, ma Verstappen è secondo!

Ha rotto il muro dei 100 GP. C'è voluta la pioggia che ha iniziato a cadere al giro 45. prima lentamente e poi sempre più copiosa, perché Lewis Hamilton arrivasse alla centesima vittoria in F1. Un traguardo storico che riporta l'inglese in testa alla classifica del mondiale piloti per due punti, anche se alle sue spalle s'è ritrovato secondo uno straordinario Max Verstappen capace di sfruttare la pioggia per completare una grande rimonta.

Toto Wolff al giro 29 ha rotto il silenzio radio per spingere Lewis: lo ha incitato a scatenarsi per la vittoria e il suo pilota lo ha assecondato sfruttando tutta l'esperienza messa insieme in sette titoli mondiali, mentre Lando Norris, autore di una gara condotta in testa fino al giro 50, quando con le slick ha fatto un lungo mentre diluviava.

Il muretto McLaren aveva richiamato l'inglese al box, ma il giovane pilota 21enne ha disobbedito all'ordine convinto di poter arrivare in fondo. Un errore di presunzione che alla squadra di Woking costa quello che poteva essere la seconda vittoria di fila dopo quella di Daniel Ricciardo a Monza. Norris si è dovuto accontentare di un misero settimo posto, ma avrebbe meritato tanto, tanto di più. Lando ha risposto a muso duro agli ordini del muretto e questa insubordinazione non passerà liscia.

Hamilton porta a casa il successo forse più sofferto dopo un weekend tribolato, che ha messo in evidenza le crepe che si stanno vedendo nel team Mercedes, non più monolitico come negli anni passati, ma Lewis ha potuto benedire la pioggia che ha rimescolato le carte, perché con l'asciutto era da vedere se sarebbe riuscito a infilare l'impertinente Norris. L'inglese interrompe un'attesa che durava dal GP di Gran Bretagna e, probabilmente, spazza via molti dubbi e qualche fantasma. E la Mercedes segna l'ottava affermazione a Sochi confermando il dominio in Russia che, grazie anche al quinto posto di Valtteri Bottas, porta a 33 punti il vantaggio nel Costruttori.

Lewis vince il GP di Russia, centra la vittoria numero 100, celebrando un traguardo immenso nella storia della F1, ma Max Verstappen resta un incubo. E' vero che ha pagato un distacco di 53 secondi, ma l'olandese partito ultimo è arrivato secondo, raccogliendo molto più di quanto si potessero aspettare a MIlton Keynes che lo hanno teleguidato nell'acqua. Dopo una prima fase di gara con le hard in cui ha infilato un sorpasso dopo l'altro, si era plafonato nel gruppo con le medie. Il granitico olandese sa cogliere ogni occasione che gli si presenta e, stavolta, è stato più fortunato del fortuniere Hamilton.

Carlos Sainz porta a casa un podio preziosissimo per la Ferrari: lo spagnolo dopo una partenza da cecchino si è preso la testa della gara e ha condotto per tredici giri. Il madrileno si è dovuto arrendere per la comparsa del graining sulle gomme anteriori. Carlos è stato freddo e lucido nel saper gestire la sua gara e il podio lo premia perché non ha commesso il minimo errore, se non spendendo molti giri dietro a Pierre Gasly dopo il pit stop.

Charles Leclerc ha concluso 15esimo (è stato costretto a fare il pit stop all'ultimo giro): ha tentato a chiudere la gara con le gomme slick sperando di agguantare un risultato insperato (anche Charles è partito dall'ultima fila per il cambio motore) ma quando l'intensità dell'acqua è cresciuta ha fatto un lungo che lo ha costretto ad arrendersi. A differenza di Norris che ha forse buttato via la sua prima vittoria, Leclerc voleva rientrare e ci sarebbe stato un doppio pit stop dietro a Sainz, ma gli hanno consigliato di stare fuori: c'è stato un errore di comunicazione che è costato molto al monegasco che non era troppo contento di come è andata a finire.

La McLaren si deve accontentare del quarto posto di Daniel Ricciardo e del settimo di Lando Norris, ma allunga sulla Ferrari nel Costruttori portando il vantaggio a 17,5 punti. Valtteri Bottas ha fatto il compitino e coglie il quinto posto dopo essere stato costretto a montare il quinto motore che lo ha fatto scivolare 16esimo in griglia e il finlandese si è letteralmente spento nel momento in cui è stato superato da Max Verstappen.

Ottima la prestazione di Fernando Alonso che porta l'Alpine al sesto posto, mentre Kimi Raikkonen ha avuto il merito di riportare l'Alfa Romeo a punti con l'ottavo posto colto davanti a Sergio Perez, un'altra vittima che non si è fermato a cambiare le gomme sotto la pioggia.

George Russell chiude decimo dopo essere partito terzo: l'inglese si è portato a casa il decimo posto e il punto aggiuntivo del giro più veloce.