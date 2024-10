F1 | Wolff: "Hamilton non avrà problemi ad adattarsi alla Ferrari"

Hamilton lascerà la Mercedes alla fine di questa stagione dopo 12 anni insieme, passando alla Ferrari a partire dal 2025 come compagno di squadra di Charles Leclerc. Sarà la prima volta che correrà per una squadra non britannica in F1, avendo iniziato la sua carriera con la McLaren nel 2007, proprio prima di passare alla Mercedes nel 2013.

Alcuni hanno suggerito che Hamilton potrebbe incontrare difficoltà nell'adattarsi a una cultura completamente diversa a Maranello, dato che si tratterà di un ambiente totalmente diverso rispetto a quello incontrato fino ad ora in carriera.Tuttavia, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è convinto che Hamilton riuscirà ad adattarsi rapidamente alla sua nuova vita in Ferrari.

"Credo che molti dicano che sarà molto difficile. Ma credo che se si dice che sarà molto difficile, spesso è il contrario", ha spiegato Wolff.





Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari, con Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"La Ferrari è una grande squadra, ci sono grandi persone, tante emozioni e passione e quindi c'è pressione. Ma credo che troveranno un modo per lavorare insieme".

Hamilton ha dichiarato all'inizio dell'anno di ignorare gli scettici, soffermandosi sul fatto che sia convinto che sia la scelta giusta per lui.

"Non c'è stato un momento in cui ho messo in discussione la scelta, e non mi lascio influenzare dai commenti degli altri", ha detto il sette volte iridato.

"Anche oggi c'è gente che continua a parlare male, e continuerà a farlo per tutto il resto dell'anno. E io dovrò fare quello che ho fatto in passato. Solo tu puoi sapere cosa è giusto per te. E sarà un momento emozionante per me".

La freschezza di Antonelli

Wolff ha aggiunto che i legami affettivi con Hamilton probabilmente dureranno per sempre, ma è anche entusiasta della prospettiva di un cambiamento di piloti all'interno della Mercedes, con il giovane italiano Andrea Kimi Antonelli scelto come successore del pilota britannico.

"Penso che con Lewis abbiamo vissuto una grande esperienza negli ultimi 12 anni. Farà sempre parte della famiglia", ha continuato Wolff.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes-AMG F1 Team Foto di: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ma ovviamente, come concorrente, quando cercheremo di batterlo l'anno prossimo, Kimi si unirà a George, portando con sé uno slancio, oltre a giovinezza e freschezza. Si può percepire il sorriso che c'è nel team quando si ha un diciottenne a bordo di una vettura".

"Ma detto questo, ovviamente, ci saranno momenti in cui l'esperienza di Lewis avrebbe giovato alla squadra. Kimi avrà una curva di apprendimento ripida, ma è assolutamente la cosa giusta da fare per la squadra e non c'è nessuno che avrebbe fatto diversamente".