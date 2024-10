F1 | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del GP degli Stati Uniti

La Formula 1 torna protagonista questo fine settimana per l'ultima parte del Mondiale 2024, quella che andrà a definire chi sarà il pilota e il team a vincere i titoli.

Prima fermata di questa ultima frazione: COTA. O meglio, Circuit of the Americas. La pista di Austin, in Texas, ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti in una delle piste più belle per la natura morfologica e per l'ambientazione in cui sarà svolto.

McLaren vuole ricominciare da dove ha lasciato, ovvero da prima forza nel Mondiale, da leader nella classifica Costruttori e da grande favorita per il titolo. Lando Norris, invece, sembra non aver ancora abbandonato ogni speranza per poter vincere quello Piloti, ma il Max Verstappen visto nelle ultime uscite sarà difficile da rimontare e, nel caso, superare.

Inoltre Austin sarà una pista molto importante perché quasi tutti i team porteranno gli ultimi pacchetti evolutivi della stagione. Per questo l'attesa è molto alta. Difficile aspettarsi componenti che possano stravolgere i valori in pista, ma qualcosa potrebbe comunque essere modificato.

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

Red Bull, ormai perso il Mondiale Costruttori, andrà alla caccia di quello Piloti con Verstappen. Il momento di crisi sembra essere passato, anche se i punti interrogativi riguardano maggiormente la prossima stagione, quando a Milton Keynes dovranno fare a meno di diverso personale che ha lasciato il team e si è accasato in quelli rivali.

C'è grande attenzione per capire cosa potrà fare la Ferrari. Dopo aver sprecato un paio di occasioni ghiotte per rimpolpare il bottino stagionale di successi (fermo a 3, almeno per il momento) a Maranello proveranno un ultimo colpo di reni per rendere il 2024 un anno soddisfacente in vista di un 2025 che dovrà essere per forza di cose ancora più interessante dato l'arrivo di Lewis Hamilton.

Intanto il 7 volte campione del mondo deve pensare a chiudere bene la sua avventura in Mercedes, ma con una vettura che si è plafonata dopo il filotto di successi ottenuto in estate. Anche Aston Martin dovrà dare un senso a una stagione deludente, magari chiudendo al meglio l'anno in vista di un 2025 in cui potrà finalmente disporre di Adrian Newey.

Sarà invece molto interessante la lotta per il sesto posto nel Costruttori, con diversi team che proveranno ad accaparrarselo per avere più introiti. La lotta è aperta e con tanti pretendenti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, George Russell, Mercedes F1 W15, Nico Hulkenberg, Haas VF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

GP degli USA: i palinsesti televisivi (orari italiani)

Palinsesto Sky e NowTV (Dirette)

Venerdì 18 ottobre

Prove Libere 1: ore 19:30 - 20:30

Sprint Qualifying: ore 23:30 - 00:14

Sabato 19 ottobre

Sprint Race: ore 20:00 - 21:00

Qualifiche: ore 00:00 - 01:00

Domenica 20 ottobre

Gara: ore 21:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Sabato 19 ottobre

Sprint Qualifying: replica prima della Sprint

Domenica 20 ottobre

Qualifiche: replica prima della gara

Gara: dalle ore 22:30

Palinsesto Motorsport.com (Dirette LIVE)

Venerdì 18 ottobre

Prove Libere 1: ore 19:00 - 20:30

Sprint Qualifying: ore 23:00 - 00:14

Sabato 19 ottobre

Sprint Race: ore 19:30 - 21:00

Qualifiche: ore 23:30 - 01:00

Domenica 20 ottobre

Gara: ore 20:30

Haas VF-24, tying-up con Toyota Gazoo Racing Foto di: Motorsport.com Japan

GP degli Usa: tutti i numeri del Circuit of the Americas

Primo Gran Premio disputato: 2012

Lunghezza della pista: 5.513 metri

Numero di giri previsti: 56

Distanza di gara complessiva: 308.405 chilometri

Zone DRS: 2 (Settore 2 e 3 le Detection Zone)

Giro record: 1'36"169 (Charles Leclerc, Ferrari, 2019)