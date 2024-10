Prima di Oliver Bearman, l'ultima volta che un pilota ha corso con due squadre diverse in un anno è stato quando George Russell ha sostituito Lewis Hamilton - affetto da COVID-19 - al GP di Sakhir dopo essere stato sollevato dal suo sedile in Williams.

Bearman è salito al volante sia della Ferrari che della Haas nella stagione 2024 come pilota di riserva. L'allora 18enne ha fatto il suo debutto in F1 al Gran Premio dell'Arabia Saudita con la Ferrari dopo che Carlos Sainz si era ammalato di appendicite. In qualità di pilota di riserva della Ferrari, avrebbe dovuto partecipare alla gara di Formula 2 dell'evento, conquistando la pole in F2 prima di essere chiamato all'ultimo minuto in F1. Il settimo posto gli valse i primi punti in carriera in F1 e il decimo posto nella classifica dell'epoca.

Sei mesi dopo è tornato su una vettura di F1 quando è stato chiamato a sostituire Kevin Magnussen nel GP dell'Azerbaigian. Al danese era stata comminata una squalifica di una gara dopo aver accumulato 12 punti di penalità sulla sua superlicenza, diventando così il primo pilota nella storia della F1 a ricevere questa punizione. Bearman ha fatto un'altra bella figura a Baku, arrivando decimo e conquistando un altro punto in carriera. Dopo aver tagliato il traguardo, il 19enne è diventato il primo pilota ad aver ottenuto punti per due squadre diverse nelle sue prime due gare.

Bearman si è unito a un piccolo gruppo di piloti che hanno corso per due squadre in una sola stagione.

Anche se è raro, alcuni piloti hanno cambiato squadra a metà stagione, e alcune squadre hanno addirittura imposto il cambio di pilota. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui piloti che hanno corso per più squadre in un anno.

Campioni del mondo di F1 che hanno cambiato squadra a metà stagione

Max Verstappen - dalla Toro Rosso alla Red Bull - 2016

Max Verstappen aveva completato solo quattro gare della sua seconda stagione di F1 quando è passato dalla Toro Rosso alla Red Bull nel 2016. L'olandese è stato promosso dopo un inizio di stagione difficile da parte di Daniil Kvyat della Red Bull. Dopo l'incidente avvenuto alla partenza del GP di Russia, in cui Kvyat ha urtato il posteriore di Sebastian Vettel, il pilota russo è stato retrocesso, anche se il team principal Christian Horner ha dichiarato che non è stato questo l'unico motivo della decisione.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1° posizione, e il team Red Bull festeggiano la sua prima vittoria da record in F1. Foto di: Andrew Hone / Motorsport Images

Verstappen ha fatto il suo debutto con la Red Bull al GP di Spagna 2016 e ha conquistato la vittoria in modo impressionante, aiutato da entrambi i piloti Mercedes - Lewis Hamilton e Nico Rosberg - che si sono scontrati al primo giro. Questa è stata l'unica gara della stagione in cui non è salito sul podio un pilota Mercedes. Con la vittoria, Verstappen è diventato il più giovane vincitore di sempre, il più giovane pilota a salire sul podio e il più giovane a guidare un giro di gara, a 18 anni e 288 giorni: tutti record sottratti a Sebastian Vettel, che li aveva precedentemente detenuti nel 2008 a 21 anni e 74 giorni.

La decisione si è rivelata fruttuosa per la Red Bull, che da allora ha mantenuto Verstappen. L'olandese ha conquistato 61 vittorie, altri 48 podi e tre campionati piloti con la squadra, oltre ad averla aiutata a vincere il campionato costruttori nel 2022 e nel 2023, il primo dopo le quattro vittorie consecutive ottenute tra il 2010 e il 2013.

Sebastian Vettel - Da BMW Sauber a Toro Rosso - 2007

Sebastian Vettel ha fatto il suo debutto in F1 per la BMW Sauber nel GP degli Stati Uniti 2007, quando è stato chiamato a sostituire Robert Kubica. Il pilota polacco era stato vittima di un terribile incidente nel precedente GP del Canada e, sebbene non avesse riportato gravi lesioni, era stato sostituito per precauzione dopo che gli erano state diagnosticate una commozione cerebrale e una distorsione alla caviglia. Vettel - che era il collaudatore della squadra - è salito in macchina per la gara all'Indianapolis Motor Speedway e ha concluso la gara all'ottavo posto.

In seguito è stato ingaggiato dalla Toro Rosso e, quattro gare dopo il suo debutto, è tornato in griglia per il GP d'Ungheria 2007. Vettel ha completato le ultime sette gare della stagione, anche se è stato afflitto da tre ritiri e tre prestazioni senza punti. Nonostante si sia qualificato 12° per il GP di Cina 2007, Vettel è stato penalizzato di cinque posizioni in griglia dopo aver ostacolato Heikki Kovalainen in qualifica. Il tedesco ha compiuto un'impresa impressionante risalendo la griglia fino al quarto posto, mancando di poco il podio.

Michael Schumacher - Dalla Jordan alla Benetton - 1991

Michael Schumacher fece il suo debutto per la Jordan al GP del Belgio del 1991, dopo l'incarcerazione di Bertrand Gachot. Il pilota franco-belga era stato condannato a due mesi di carcere per un alterco con un tassista londinese, che gli aveva fatto saltare cinque gare prima del finale di stagione in Australia. Secondo quanto riferito, la Mercedes-Benz avrebbe pagato a Jordan 150.000 dollari per far fare esperienza al suo pilota junior, con Schumacher che si qualificò settimo al suo debutto. Il buon inizio, però, fu subito vanificato dal ritiro al primo giro per un guasto alla frizione.

Sebbene avesse un contratto per finire la stagione con la squadra, firmò con la Benetton per il successivo GP d'Italia. La Jordan chiese un'ingiunzione per bloccare il trasferimento ma, non avendo firmato il contratto finale, perse la causa e Schumacher fu libero di trasferirsi.

Con la Benetton disputa le ultime cinque gare della stagione 1991, ottenendo tre piazzamenti a punti prima del ritiro nelle ultime due gare. Schumacher rimase con la Benetton per altre quattro stagioni, conquistando le sue prime due vittorie in campionato con la squadra nel 1994 e nel 1995.

Michael Schumacher, Jordan 191 Ford Foto di: Ercole Colombo

Piloti di F1 che hanno gareggiato per due squadre in una sola stagione

Alex Albon e Pierre Gasly - Red Bull e Toro Rosso - 2019

Alex Albon e Pierre Gasly hanno corso entrambi per la Red Bull e la Toro Rosso nella stagione 2019, quando la Red Bull ha deciso di cambiare i propri piloti. Gasly ha disputato le prime 12 gare dell'anno con la squadra maggiore, mentre Albon ha gareggiato per la Toro Rosso. Il francese si trovava al sesto posto in campionato con 63 punti, mentre il compagno di squadra Verstappen aveva totalizzato quasi il triplo dei punti con 181 punti. Durante la pausa estiva, la Red Bull ha deciso di scambiare i propri piloti, dichiarando che avrebbe "utilizzato le prossime nove gare per valutare le prestazioni di Alex" e per prendere una "decisione su chi guiderà al fianco di Max nel 2020".

Albon ha costantemente ottenuto più punti di Gasly nelle ultime nove gare della stagione 2019 - anche se con la vettura migliore - anche se il pilota della Toro Rosso ha conquistato il suo primo podio in F1 nel GP del Brasile dopo che Albon e Hamilton hanno perso posizioni quando sono entrati in contatto dopo la ripartenza della safety car al 70° giro.

Gasly è rimasto con la rinominata AlphaTauri fino alla fine del 2022, ottenendo una vittoria - il GP d'Italia del 2020 - e un altro podio nel GP dell'Azerbaigian del 2021. Albon è stato abbandonato dalla Red Bull alla fine della stagione 2020, che lo ha declassato a collaudatore e pilota di riserva dopo aver faticato a competere con il compagno di squadra Verstappen. Albon ha poi firmato per la Williams per la stagione successiva, dove è rimasto.

Carlos Sainz - Dalla Toro Rosso alla Renault - 2017

Dopo aver iniziato la sua terza stagione con la Toro Rosso (2017), Carlos Sainz ha rivelato che era "improbabile" che sarebbe rimasto con la squadra per l'anno successivo. In seguito è stato annunciato che avrebbe sostituito Jolyon Palmer alla Renault nel 2018, anticipando il suo passaggio alle ultime quattro gare della stagione 2017. Palmer ha dovuto affrontare una stagione difficile, ottenendo un solo piazzamento tra i primi dieci nel GP di Singapore. È stato in quel fine settimana che il britannico ha scoperto di essere stato sostituito a partire dal GP degli Stati Uniti, rivelando di averlo scoperto dopo che suo fratello gli aveva inviato un articolo di Autosport, che lo aveva costretto a confrontarsi con il team principal della Renault Cyril Abiteboul.

Sainz ha concluso il 2017 con la Renault, anche se ha dovuto affrontare due ritiri e un solo piazzamento nella top ten nelle quattro gare disputate.

Giancarlo Fisichella - Force India a Ferrari - 2009

Durante la sua ultima stagione in Formula 1, Giancarlo Fisichella ha gareggiato con la Force India. Ha ottenuto la prima pole position della squadra al GP del Belgio 2009, conquistando poi il secondo posto in gara per ottenere i primi punti e il primo podio della squadra, dietro a Kimi Raikkonen della Ferrari.

In occasione della gara di Spa, si è sempre più ipotizzato che l'italiano avrebbe sostituito Luca Badoer, arrivato in sostituzione dell'infortunato Felipe Massa. Badoer ha faticato con la vettura e Martin Brundle ha dichiarato al Sunday Times che farlo correre era pericoloso, in quanto non era stato in grado di acquisire l'esperienza necessaria per gareggiare dopo il divieto di effettuare ulteriori test. Nelle due settimane di pausa tra una gara e l'altra, Fisichella ha confermato che avrebbe guidato per la Ferrari nella gara di casa in Italia e per il resto della stagione. Massa è tornato in squadra all'inizio del 2010 e Fisichella è diventato il pilota di riserva della Ferrari fino a quando è stato sostituito da Jules Bianchi nel 2011.

Heinz-Harald Frentzen - Jordan a Prost (2001) e Arrows a Sauber (2002)

Heinz-Harald Frentzen ha cambiato a metà stagione sia nel 2001 che nel 2002, dopo un periodo sfortunato per il tedesco. Frentzen ha iniziato la stagione 2001 con la Jordan, descrivendo la vettura dopo i test pre-stagionali come la migliore che avesse mai guidato. Tuttavia, le tensioni cominciarono a salire quando fu superato dal compagno di squadra Jarno Trulli in nove delle prime 10 gare. Dopo quattro ritiri e il ritiro dal GP del Canada per motivi di salute, Frentzen fu licenziato dopo il GP di Germania. Nel frattempo, alla Prost, Jean Alesi ha avuto una crisi con la squadra dopo il GP di Gran Bretagna, che ha portato al suo licenziamento dalla squadra. Il boss del team Alain Prost ha poi descritto il comportamento del francese come "infantile".

Heinz-Harald Frentzen, Prost Acer AP04 Foto di: Sutton Images

Alesi passò alla Jordan per sostituire il licenziato Frentzen, mentre il tedesco prese il posto vuoto di Prost, il che significa che i due piloti si scambiarono i sedili. Frentzen dovette affrontare altri due ritiri al GP d'Ungheria e a quello d'Italia, ma si qualificò con un impressionante quarto posto al GP del Belgio, prima che la squadra collassasse a causa di debiti per 30 milioni di dollari. Alesi ottenne i suoi ultimi punti in F1 proprio in quel GP del Belgio e ottenne altri tre piazzamenti nella top ten nelle ultime cinque gare della stagione 2001 (all'epoca i punti venivano assegnati solo al sesto posto).

L'anno successivo Frentzen cambiò di nuovo a metà stagione dopo aver iniziato l'anno con l'Arrows. Frentzen fu lasciato dalla Arrows, afflitta dai debiti, dopo aver affrontato un futuro incerto e saltò le tre gare successive mentre cercava un posto. In seguito è stato ingaggiato per sostituire Massa alla Sauber per il GP degli Stati Uniti del 2002, dopo che al brasiliano era stata inflitta una penalità di dieci posizioni in griglia per aver causato una collisione con Pedro de la Rosa al 15° giro del precedente GP d'Italia. Nonostante l'unica apparizione per la squadra nel 2002, Frentzen ha poi firmato con la Sauber per il 2003, conquistando un podio nel GP degli Stati Uniti.

Mika Salo - Dalla BAR alla Ferrari - 1999

Mika Salo ha iniziato la stagione 1999 senza un sedile, prima di essere ingaggiato dalla BAR dopo che Ricardo Zonta si era infortunato al piede durante le prove del GP del Brasile. Zonta saltò tre gare, permettendo a Salo di correre. Il finlandese ottenne il risultato più alto dell'anno quando si classificò settimo al GP di San Marino.

Solo tre gare dopo, Schumacher si ruppe una gamba nel GP di Gran Bretagna e Salo si unì alla Ferrari per le sei gare successive. Durante la sua seconda gara con la squadra - il GP di Germania - Salo era in testa alla corsa prima che la Ferrari desse l'ordine di far passare il compagno di squadra Eddie Irvine. Il pilota nordirlandese era impegnato in una lotta per il campionato con Mika Hakkinen, ma ha ricambiato il favore a Salo nella gara successiva, quando ha consegnato al finlandese il trofeo della vittoria. Salo ha conquistato un altro podio a Monza, finendo terzo davanti al suo compagno di squadra.

Jarno Trulli - Dalla Minardi alla Prost (1997) e dalla Renault alla Toyota (2004)

Il primo cambio di squadra a metà stagione di Jarno Trulli è avvenuto durante la sua stagione di debutto, nel 1997. L'italiano ha iniziato la sua carriera con la Minardi, partecipando alle prime sette gare dell'anno. Al GP del Canada, Olivier Panis, pilota di Prost, si ruppe entrambe le gambe in seguito a un incidente ad alta velocità al 54° giro, che portò alla fine anticipata della gara. Panis non fu in grado di correre per le sette gare successive e Trulli fu chiamato a gareggiare per la squadra. Trulli si mise in mostra in modo impressionante, arrivando quarto al GP di Germania e guidando anche il GP d'Austria, prima di retrocedere in seconda posizione e infine ritirarsi per un guasto al motore.

Nel 2002 Trulli passa alla Renault e nel 2004 supera il compagno di squadra Fernando Alonso nelle prime fasi dell'anno, con un terzo posto in Spagna e la sua unica vittoria in carriera a Monaco. Tuttavia, il suo rapporto con il boss della squadra Flavio Briatore cominciò ad essere teso e gli errori durante le gare cominciarono a far arrabbiare la squadra. Gli ultimi punti dell'anno di Trulli sono arrivati al GP di Francia, nonostante un errore all'ultima curva, che ha permesso a Rubens Barrichello di conquistare l'ultimo posto sul podio, facendo perdere alla Renault un doppio podio in casa.

Trulli ha dovuto affrontare due ritiri nelle sue ultime cinque gare con la squadra e non è riuscito a finire oltre il nono posto nelle altre tre. Dopo il GP di Germania, Trulli annunciò che avrebbe lasciato la Renault alla fine della stagione, ma solo due mesi dopo fu licenziato e sostituito da Jacques Villeneuve. Trulli era destinato ad unirsi alla Toyota nel 2005, ma dopo il licenziamento anticipato dalla Renault la scuderia giapponese gli permise di correre i GP del Giappone e della Cina per sostituire Ricardo Zonta.

Il vincitore della gara Jarno Trulli, Squadra Renault F1 Foto di: Sutton Images

JJ Lehto - Dalla Benetton alla Sauber - 1994

JJ Lehto era destinato a gareggiare con il compagno di squadra Schumacher alla Benetton per la stagione 1994, ma si infortunò al collo durante i test pre-stagionali. Saltò le prime due gare dell'anno prima di mettersi al volante per il GP di San Marino. Partecipa a quattro gare, ma viene nuovamente sostituito da Jos Verstappen dopo che la Benetton ha ricontrollato Lehto e si è deciso che non era completamente guarito dall'infortunio precedente.

Il finlandese è tornato brevemente per il GP d'Italia e il GP del Portogallo dopo che Schumacher è stato condannato a due gare nel GP di Gran Bretagna per aver sorpassato Damon Hill nel giro di formazione. Lehto fu completamente svincolato dalla squadra al termine delle gare, che lo vide firmare con la Sauber per le ultime due gare del 1994, dopo che la squadra non riuscì a far continuare Andrea de Cesaris a sostituire l'infortunato Karl Wendlinger.

Andrea de Cesaris - Jordan e Sauber - 1994

De Cesaris ha iniziato la stagione 1994 senza un sedile, ma si è ritrovato a correre nei GP di San Marino e d'Europa dopo che Eddie Irvine è stato sospeso per tre gare dopo aver causato un incidente con quattro auto all'apertura della stagione in Brasile. Si ritirò dalla prima gara in Italia, ma finì appena fuori dal podio nel successivo GP di Monaco.

Wendlinger si è infortunato nel GP di Monaco dopo aver perso il controllo della Sauber all'uscita del tunnel. Si schiantò contro le barriere e rimase in coma per diverse settimane, con il risultato di non tornare per il resto dell'anno. De Cesaris è stato chiamato a coprire l'infortunato austriaco per le nove gare successive, prima di essere sostituito da Lehto.

Roberto Moreno - Dalla Benetton alla Jordan alla Minardi - 1991

Roberto Moreno si era unito alla Benetton per le ultime due gare della stagione 1990, impressionando i capi con un secondo posto nella sua gara di debutto con la squadra. Le sue prestazioni gli valsero un posto per il 1991, ma faticò a competere con il compagno di squadra Nelson Piquet e si trovò a cinque posizioni in campionato dietro al collega brasiliano. Nonostante il quarto posto nel GP del Belgio del 1991, Moreno fu lasciato libero per Schumacher, che avrebbe dovuto debuttare con la Jordan nel weekend successivo.

Di conseguenza, Moreno prese il posto di Schumacher alla Jordan, ma fu sostituito dopo appena due gare da Alex Zanardi. In un'insolita svolta degli eventi - e dopo essere stato sostituito già due volte nel corso della stagione - Moreno tornò in Formula 1 per gareggiare con la Minardi. La squadra è stata costretta a trovare un pilota per l'ultima gara dell'anno in Australia, dopo che Gianni Morbidelli è stato trasferito alla Ferrari, dopo che la scuderia ha licenziato Alain Prost dopo che questi aveva criticato pubblicamente la vettura, definendola un "camion".

Cosa succede ai punti della carriera se un pilota cambia squadra a metà stagione?

I punti del campionato piloti e costruttori sono considerati due entità separate. Ciò significa che se un pilota cambia squadra nel corso di una stagione, manterrà i punti del campionato e anche le sue squadre manterranno i punti. Un pilota accumulerà poi altri punti con la sua nuova squadra e la squadra guadagnerà punti dal suo nuovo pilota.