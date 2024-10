F1 | Attacco a Domenicali, mentre discute il rinnovo con Liberty

Gli inglesi hanno sparato la bordata: il Daily Mail è uscito sostenendo che la posizione di Stefano Domenicali in qualità di Presidente e CEO di F1 starebbe vacillando. Liberty Media, a sentire la testata britannica, starebbe valutando dei sostituti (si sono scritti i nomi di Christian Horner, Toto Wolff e Zak Brown) quando il manager imolese ha ancora un anno di contratto. La colpa? Aver ostacolato l’ingresso in F1 dell’Andretti Group come undicesima squadra, nonostante il parere favorevole sancito dalla FIA. Secondo i tedeschi bene informati (Ralf Bach di F1-insider) tutto partirebbe dall’indagine antitrust avviata dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti d’America sulla base di alcune intercettazioni che riguardano Domenicali e alcuni team principal.

C’è chi agita l’acqua torbida, pensando che gli americani di Liberty Media non volessero andare in rotta di collisione con la politica USA, cercando un capro espiatorio di una questione che sta facendo discutere. In realtà, a quanto risulta a Motorsport.com, Stefano sta trattando il rinnovo contrattuale che gli è già stato proposto.

La FOM è nella delicata fase della discussione del rinnovo del Patto della Concordia, vale a dire il documento che viene sottoscritto dalle squadre e dalla FIA e che regola il funzionamento della F1 da un punto di vista politico, finanziario e commerciale. La Governance del Circus, infatti, è in scadenza e non ha avuto titoli per discutere le regole dei telai e dell’aerodinamica delle monoposto 2026, decise dai tecnici della Federazione Internazionale (ora hanno chiesto l’aiuto dei team).

Stefano Domenicali con Greg Maffei mentre firmano il contratto con LVMH Group insieme a Bernard e Frédéric Arnault Foto di: Liberty Media

Domenicali è l’elemento principale intorno a cui le trattative stanno andando avanti: sarebbe anacronistico affidare la fase più delicata del rinnovo a una figura che non goda della fiducia degli azionisti. E anche la questione dell’11esimo team rientra in questa difficile ed estenuante discussione con le parti. Non è da escludere che le future norme di regolazione della F1 possano aprire a un nuovo team, mentre Michael Andretti ha scelto di cedere le quote di maggioranza di Andretti Global, cercando di mitigare i motivi di frizione.

Eppoi se si vuole completare il quadro attuale è anche giusto ricordare che Stefano ha recentemente chiuso l’accordo con LVMH, vale a dire la multinazionale francese controllata da Bernard Arnauld, leader mondiale dei prodotti del lusso e dell’alta qualità, che affiancherà la F1 con una partnership strategica della durata di dieci anni, grazie alla quale è possibile dare una solida base al mondo dei GP, per programmare un ulteriore salto di qualità dopo i successi più recenti. La domanda più che lecita è: chi sta cercando di mettere in cattiva luce Domenicali? I fatti parleranno più delle chiacchiere…