F1 | Racing Bulls: arriveranno novità anche dopo il pacchetto di Austin

Dopo un inizio di stagione in crescendo, che l’aveva portata anche ad essere riferimento tra le scuderie di centro gruppo, Racing Bulls è andata incontro a una parte centrale di campionato in cui non è riuscita a mantenersi ai medesimi livelli, soprattutto complici i problemi di sviluppo.

Le novità portate a Barcellona per il trittico Spagna-Austria-Gran Bretagna, ovvero tre Gran Premi dove l’efficacia del fondo può fare la differenza sulle curve a media-alta velocità, non hanno dato i risultati sperati, evidenziando anche una mancanza di correlazione tra i dati ricavati in pista e quelli ottenuti in fase di sviluppo in galleria del vento e al CFD.

Un problema non di poco conto, soprattutto considerando che ha spinto gli ingegneri della squadra fantina a ritornare sui propri passi per ritrovare la strada maestra, anche decidendo di mettere da parte il fondo che non aveva funzionato a Barcellona. Ora Racing Bulls ha in programma un piano di sviluppo aggressivo, con l’intenzione di portare aggiornamenti non solo ad Austin, ma anche negli appuntamenti successivi, quasi fino alla fine della stagione.

RB F1 Team VCARB 01 dettaglio tecnico Foto di: Giorgio Piola

Su quali aree servono dei progressi

Andando ad osservare l’andamento della stagione, emerge come la VCARB01 abbia diversi aspetti in comune con la monoposto dello scorso anno in termini di punti di forza, come l’efficacia nelle curve a bassa velocità, mostrando invece qualche segnale di fatica in più nei curvoni ad alta percorrenza, dove occorre grande stabilità e un buon bilanciamento.

Per tentare di migliorare le performance e il carico generato dalla vettura, a Barcellona era stato portato un fondo che, in realtà, già nelle gare immediatamente successive era stato accantonato a favore di un pacchetto misto, tra ultime novità in alcune aree e soluzioni precedenti, ma più consolidate in altre. Ciò ha fatto sì che, mentre alcune squadre rivali erano riusciti a progredire grazie ad aggiornamenti efficaci, come la Haas, che infatti aveva ottenuto un buon bottino nella parte centrale della stagione, al contrario Racing Bulls ha perso mesi di sviluppo, dovendo tornare sulla propria strada.

Da una parte, comunque, questa battuta d’arresto ha avuto anche i suoi effetti positivi, perché durante una stagione che si è rivelata estremamente complicata per tante scuderie sul piano dello sviluppo, tra cui Ferrari, Red Bull, Mercedes e Aston Martin, capire i propri errori permette di fare un salto in avanti in termini di comprensione del progetto, trovando una nuova direzione su cui continuare ad aggiornare la vettura.

Per questo a Monza è arrivato un fondo modificato, che di fatto non è una correzione di quello portato in Spagna, bensì un’evoluzione di quello che aveva debuttato a Miami circa quattro mesi prima. “In breve, non è uno sviluppo del fondo che avevamo portato a Barcellona. Questo è uno sviluppo del fondo portato a Miami, che ha funzionato molto bene, mentre quello di Barcellona non ha dato i risultati sperati. Chiaramente, in futuro ci sarà un’altra versione di questo fondo, in modo da estrarre ancora un potenziale ancora maggiore”, ha raccontato Alan Permane, direttore sportivo Racing Bulls, anticipando come lo sviluppo proseguirà con una versione ulteriormente aggiornata in questo finale di stagione.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

Tuttavia, proprio il fondo di Monza ha dato ulteriori indicazioni utili su quali sono le aree su cui vi è una maggior necessità di intervento. Il fondo, infatti, avrebbe dovuto debuttare due settimane dopo, nel fine settimana di Singapore, ma i tecnici sono riusciti ad anticiparne l’introduzione per la tappa italiana, seppur per una sola vettura, quella di Yuki Tsunoda, mentre Daniel Ricciardo ha avuto a disposizione le novità a Marina Bay.

Proprio i curvoni di Monza hanno però messo in mostra alcuni punti critici di quel fondo, come spiegato da Yuki Tsunoda: “I numeri ci sono, a quanto pare, ma allo stesso tempo non mi sembrava che i numeri fossero al posto giusto”, aveva detto il giapponese riferendosi al fatto che i numeri in termini di carico in qualche modo combaciassero con quelli della galleria che si attendeva il team.

Tuttavia, in pista la sensazione era stata differente, tanto che inizialmente a Baku aveva scelto di tornare sul fondo precedente, dato che non era rimasto convinto dalle sensazioni riscontrate a Monza: “A Monza non era eccezionale. Quando vedi come pilota anche come vai rispetto al tuo compagno di squadra e come si comporta la macchina, puoi dire che è un po’ diversa e che non si comporta come vorrei, lo si vedeva anche dai dati”, aveva spiegato Tsunoda in riferimento alle sensazioni avute a Monza. Tuttavia, proprio durante il fine settimana di Baku, osservando anche i dati di Ricciardo, che aveva a disposizione il nuovo fondo, anche lo stesso Tsunoda ha scelto di invertire la rotta, perché le novità funzionavano nei tratti a bassa velocità.

Yuki Tsunoda, RB F1 Team VCARB 01 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Novità anche dopo Austin

Chiaramente Monza è un tracciato specifico, dove si gira con un pacchetto a basso carico, ma è logico che le sensazioni riscontrate dal giapponese sulla pista italiana denotano come Racing Bulls debba ancora lavorare per riuscire a rendere più efficace la vettura sui curvoni veloci, uno dei punti deboli per la VCARB01.

Già ad Austin sono in arrivo ulteriori novità per cercare di migliorare le performance della vettura, nella speranza di trovare qualcosa anche in termini di efficienza, perché anche sui lunghi rettilinei la vettura ha mostrato qualche debolezza in più degli avversari. L’appuntamento del Messico, dove vi sono tante curve a media e bassa velocità, potrebbe essere una buona opportunità di conquistare qualche punto utile nella lotta per il sesto posto nel mondiale costruttori contro la Haas, come già successo lo scorso anno dove si dimostrò molto competitiva, ma è chiaro che molto lo definiranno gli aggiornamenti in arrivo. Il Qatar, ad esempio, dirà molto sulla bontà delle novità.

Tuttavia, lo sviluppo non si fermerà ad Austin, perché ci saranno altri aggiornamenti nella parte finale del campionato, quasi fino al termine della stagione: “Abbiamo aggiornamenti in arrivo, non voglio dire per ogni gara, ma abbiamo delle cose in arrivo ad Austin. Abbiamo programmato diversi aggiornamenti, non proprio fino alla fine della stagione, ma quantomeno fino a due gare dalla fine”, ha raccontato Permane.