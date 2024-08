F1 | Vasseur: "Weekend difficile. Va massimizzato il risultato"

E' una Ferrari che ha ripreso la stagione 2024 sulla falsariga di quanto visto al termine di luglio, dunque quarta forza ed evidentemente in difficoltà rispetto a McLaren, Mercedes e Red Bull.

Nelle prime due sessioni di prove libere di Zandvoort, le Rosse hanno pagato prima le condizioni meteo del primo turno - ma tutti hanno girato a parità di condizioni - mentre al pomeriggio la Ferrari ha dovuto fare a meno dell'apporto di Carlos Sainz, fermato da un guasto al cambio.

Con il solo Leclerc in pista, la Ferrari si è concentrata a migliorare l'assetto, a fare prove sui long run e a capire dove poter migliorare in vista delle qualifiche di domani. Frédéric Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare la prima giornata di pista in Olanda.

"Bisogna semp0re lavorare tanto al venerdì, anche quando sei in forma. Ma sappiamo che Zandvoort è un circuito complicato perché è tutta una successione di curve, per cui se fai un errore in una, poi lo vai a pagare in tutte le successive".

"Dobbiamo ottimizzare l'assetto, ma abbiamo potuto lavorare su una sola macchina a causa del problema che abbiamo riscontrato sulla macchina di Sainz. Lavorare con 2 macchine è sempre un po' più semplice piuttosto che con una".

"Sicuramente il problema che abbiamo avuto al cambio sulla macchina di Sainz condizionerà il fine settimana. Non è ideale. Le Libere 1 le abbiamo fatte sul bagnato, dunque ne avevamo solo 2 sull'asciutto, le Libere 2 e le Libere 3. Nelle Libere 2 abbiamo potuto girare con continuità solo con una macchina, quindi ci resta solo un turno, quello di domattina. Avremo 2 stint per migliorare la situazione".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Con Sainz ai box, Vasseur preferisce concentrarsi sulle cose positive viste oggi, ovvero sul lavoro svolto da Leclerc per arrivare pronto alle qualifiche di domani e alla gara di domenica.

"Bisogna sempre prendere gli aspetti positivi di oggi. Charles ha fatto tante prove sulla simulazione gara e questo è sempre positivo. Ma come dicevo prima, Zandvoort è una pista complessa, dove piccole differenze possono garantire grossi passi avanti. Ed è per questo che continueremo a lavorare nell'arco della notte, per migliorare la situazione".

La Ferrari è stata una delle poche squadre a presentarsi in Olanda senza alcuna evoluzione per le proprie monoposto mentre altre, come la McLaren, hanno portato una macchina quasi rivoluzionata rispetto all'ultima che ha corso a Spa-Francorchamps il mese scorso. Ecco perché è stato naturale chiedere a Vasseur se le novità per le SF-24 arriveranno sulla pista brianzola.

"Non dobbiamo aspettare Monza. Dobbiamo fare bene qui a Zandvoort. Sappiamo che lo scorso anno Zandvoort fu il fine settimana più difficile per noi. E anche se sarà molto difficile dovremo fare punti, il nostro lavoro".

"Dobbiamo concentrarci su questo fine settimana per fare il massimo bottino di punti possibile, poi Monza è un'altra storia e arriverà dopo Zandvoort. E spero che saremo in una condizione migliore. Ora siamo concentrati qui su Zandvoort", ha concluso il manager francese.