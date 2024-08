F1 | Wolff: "Ho provato a portare Max in Mercedes anche quest'estate"

Che Max Verstappen fosse il desiderio (nemmeno celato per un istante) di Toto Wolff è stato chiaro sin dall'inizio della stagione, quando il manager del team Mercedes provò a convincere il 3 volte iridato a lasciare la Red Bull in seguito al caso Horner che ha scatenato il putiferio a Milton Keynes, generando inoltre scosse telluriche collaterali che hanno portato il team campione del mondo in carica a perdere pedine molto importanti del suo organigramma come Adrian Newey.

Wolff, che a gennaio ha dovuto incassare l'addio di Lewis Hamilton a partire dal 2025, si è messo alla caccia del miglior sostituto possibile, individuandolo in Verstappen. Nonostante i diversi tentativi andati a vuoto, Toto ha provato a giocarsi l'ultima carta nel corso di quest'estate.

Oggi il team principal della Mercedes ha ammesso di aver provato a prendere Max anche nelle passate settimane. Ecco perché il team di Brackley ha ritardato così tanto ad annunciare il nome del pilota che andrà ad affiancare George Russell a partire dalla prossima stagione.

"Per tutto l'arco dell'anno ho pensato che ci fosse la finestra per prendere Max, che potesse esserci la possibilità. Insomma, che non fosse impossibile", ha dichiarato Wolff.

"Il terreno è ancora piuttosto accidentato, e non solo per motivi di prestazione, ma anche per questioni interpersonali di cui tutti siamo a conoscenza. Tra l'altro, sono andato d'accordo con Jos per tutta la vita. Ma forse perché siamo un po' simili. per questo ho pensato che la porta non fosse mai completamente chiusa".

"Quante probabilità c'erano che ciò accadesse? Forse erano 10 a 1. 9 a 1. Tuttavia non volevo arrendermi. Poi in estate siamo giunti insieme alla conclusione che non dovevamo aspettare che succedesse qualcosa prima di impegnarci per il 2025, ma continuare il nostro lavoro. Insomma, Max alla Red Bull e noi qui alla Mercedes, prendendo decisioni sui nostri piloti del futuro. E questa è stata una sorta di riflessione comune".

Wolff, forte di un ottimo rapporto con il padre di Max, Jos, ha provato a far leva anche sulla famiglia - in rottura prolungata con Christian Horner - per provare a portare Max alle dipendenze della Stella a tre punte, ma alla fine ha dovuto desistere.

"Quello che mi piace di Max, Raymond e Jos è che parliamo chiaro. Non abbiamo bisogno di spingerci l'un l'altro. Siamo in questa situazione da troppo tempo, abbiamo preso la decisione sui piloti per il prossimo anno ed è a questo che dobbiamo dedicare tutto il nostro impegno".

"Speriamo che questo sia lo schieramento per il 2026 e oltre. Ma questo non chiude la porta alla possibilità che Max arrivi da noi, perché vogliamo tenere aperte tutte le opzioni, proprio come fa lui. Quindi quello che mi è piaciuto nelle nostre conversazioni è che non ci sono mai stati segreti".

"In qualche modo ho la sensazione che le strade di Mercedes e Verstappen si incroceranno. Ma non so quando possa accadere. Che sia il 2026, tre anni dopo... Non lo so ancora".

A questo punto, nel corso dei prossimi giorni, Mercedes annuncerà il nome del secondo pilota che dovrà affiancare Russell a partire dalla prossima stagione. Il principale candidato e indiziato a occupare il sedile che a oggi è ancora nelle mani di Lewis Hamilton è Andrea Kimi Antonelli.

"Prendo confermeremo il nome del secondo pilota. E quello che ho detto è che i due piloti che saranno sulle nostre macchine avranno il nostro supporto massimo, al 100%. Quindi ci presenteremo al via della prossima stagione con due piloti a cui daremo tutte le opportunità per rendere al massimo".

"Ed è per questo che non voglio parlare della formazione piloti per il 2026 in questa fase, perché voglio che funzioni con George e, ipoteticamente, Antonelli", ha concluso Wolff.